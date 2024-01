Madres e hijas en Punta del Este: Gabriela Sari, Ana Rosenfeld y Andrea Frigerio viven el verano en familia

Andrea Frigerio y su hija Josefina disfrutan en Punta del Este (RS fotos)

Los primeros días del año encuentran a varias figuras del ámbito mediático argentino disfrutando de las playas de Punta del Este, y entre ese grupo fue posible divisar en las últimas horas a un puñado de madres e hijas que, cómplices, pasan las tardes de playa y sol, un espacio de relax a la espera de lo que vendrá en este 2024.

Andrea Frigerio es una visitante frecuente de José Ignacio, donde establece residencia con su familia desde finales de diciembre hasta principios de enero. Durante esta semana, fue vista disfrutando de Playa Brava en compañía de su hija Josefina, quien se encuentra allí con su nuevo novio, Conrado Dell Acqua para desconectar, liberar la mente y dejar atrás sus preocupaciones.

En cuanto a Fini, como la llaman, quien luego de vivir en Europa durante un tiempo decidió regresar a la Argentina, optó por el modelaje como su profesión principal, seguido de la actuación, e incluso ya tuvo participaciones en algunas ficciones. En 2018 hizo su debut como actriz en el filme Leal, solo hay una forma de vivir, donde interpretó el papel de la hija del personaje encarnado por su madre. Posteriormente, participó en la película de ciencia ficción y terror Soy tóxico, protagonizada por Esteban Prol y Horacio Fontova.

La joven expresó en una entrevista para la revista Hola su entusiasmo desbordante al percibir el olor del teatro y de los camerinos. Recordó que a los 11 años le confesó a su madre su deseo de ser actriz porque anhelaba estar en la alfombra roja. Aunque en aquel entonces no lo tenía tan claro como en la actualidad, siempre le atrajo este mundo artístico.

Ana Rosenfeld eligió, como es su costumbre anual, el destino de Punta del Este para disfrutar de sus vacaciones. Durante este verano, la destacada abogada compartió este período de descanso con sus hijas Pamela y Stephanie, así como con todos sus nietos, sumergiéndose en el sol y el mar uruguayos.

Su refugio se encuentra en la Playa Mansa, lugar en el que la abogada estableció su propio rincón en el mundo: un impresionante departamento que se asoma al mar. La vida de Ana estuvo marcada por su matrimonio con Marcelo Frydlewski, quien falleció en octubre de 2021 a causa del coronavirus contraído en Miami. La urgencia de su hospitalización se debió a complicaciones en su estado de salud. Ana y Marcelo compartieron 36 años juntos, disfrutando de viajar por el mundo en sus momentos libres fuera de las responsabilidades laborales.

En las últimas horas, la abogada brindó una entrevista a LAM donde fue consultada sobre si volvería a estar en pareja: todavía nada y por ahora sigo pensando que no. Tengo muchos amigos pero no. Primero porque no necesito un beso o un abrazo, me gusta vestirme y arreglarme por supuesto para mis amigas, para alguien, pero mi familia me contiene muchísimo”, aseguró. “No estoy pensando en abrir mi corazón para ningún romance, estoy muy bien como estoy, laburando muchísimo. Una pareja es una compañía, pero no es lo mismo enviudar que divorciarse. La persona que se divorcia tiene la capacidad de volver a encontrar el amor o queda despechada o en el mejor momento de su vida”, explicó.

Gabriela Sari disfruta de la temporada de verano junto a su hija Donna en las playas de Punta del Este. Así en las últimas horas fueron vistas junto con Rulo Schijman en lo que significó una tarde especial en familia. La pareja, junto con la niña, fue observada deleitándose con el sol en uno de los paradores más concurridos.

Donna, es de destacar, se convirtió en el último tiempo en una mini influencer, con una cuenta en instagram seguida por más de 150.000 personas y administrada por sus padres. Allí comparten desde sus looks hasta las actividades diarias que realizan o incluso las habilidades con el monopatín o replicando alguna receta de cocina.

En este escenario de verano, no solo compartieron momentos bajo las sombrillas, sino que también se aventuraron hacia el mar. Ambos exhibieron un estilo relajado y a la moda con sus atuendos playeros. La actriz lució una bikini, un vestido verde con transparencias, sombrero y anteojos, mientras que el periodista optó por una malla y una camisa negra con un diseño distintivo.