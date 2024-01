La ex Floricienta que triunfa en el mundo y fue parte del nuevo video de Bad Bunny: “Los sueños evolucionan y no hay imposibles”

El mundo y los placeres de Agustina Palma

Actriz, cantante, modelo... Agustina Palma desde muy chica soñaba con una vida en el mundo del arte como su futuro. A los 8 años se le presentó una oportunidad única para una audición de Cris Morena en Buenos Aires, donde compitió con más de 2000 personas, momento en que fue seleccionada para un taller de tres meses preparatorio para la serie Rincón de Luz. Después de regresar a Tucumán, un llamado daría inicio a ese futuro soñado: fue convocada para interpretar a Raquel en la misma serie.

En charla exclusiva con Teleshow, Agustina recuerda aquellos inicios: “Ese fue mi primer proyecto audiovisual. Apenas dos años después, ya viviendo en Buenos Aires, fui elegida para participar en Floricienta”. Así, la joven ya se instalaría en busca de ese sueño que ya había comenzado a convertirse en realidad. “A los 15 años fui seleccionada por Ideas del Sur y Disney para un proyecto juvenil, Consentidos, marcando mi primera participación con un personaje fijo en el elenco principal, lo que me abrió puertas en países como Italia, España y el resto de Europa”.

Pero ese sería solo el comienzo, ya que tenía mucho aún para demostrar: “Continué trabajando en comerciales y participaciones audiovisuales, como Esperanza Mía en Polka, entre otras. En 2017 llegó mi primera audición para protagonizar una serie infantojuvenil original de Disney llamada ONCE, seguida por BIA con dos temporadas y una película”, lo que demostró que ya no tenía fronteras, y su futuro era el mundo. “Aprendí mucho de la experiencia en Disney, que se convirtió en una gran escuela y familia durante 5 años de grabaciones constantes. No solo crecí profesionalmente, sino también personalmente, cumpliendo mis mayores sueños”, reconoció.

El año 2020 trajo la pandemia y la encrucijada de cómo reaccionar ante un mundo en pausa. Su elección fue buscar nuevas oportunidades: “La pandemia me llevó a mudarme a Miami por unos meses antes de decidirme por Madrid como mi nuevo hogar. Madrid me recibió con amor y oportunidades. Trabajé en una obra de teatro y una comedia musical llamada La Parka. Después, emprendí un viaje a los Estados Unidos, abriéndome paso en Los Ángeles con la ayuda de un nuevo manager y participando en audiciones en inglés para un nuevo mercado”.

Así se encontró con el 2023, que no duda en calificar como “el mejor año de mi vida” y las razones son múltiples: “Este año se estrenarán dos series en las que participé en Madrid, la comedia Serrines, madera de Actor y Máxima, que cuenta la historia de la reina argentina de Holanda. Cerré el año emocionada con estos proyectos y la oportunidad de formar parte del nuevo video de Bad Bunny, que no solo es un video musical, sino también un cortometraje que aborda preguntas típicas familiares durante las fiestas”.

Estrenado el 31 de diciembre, “No me quiero casar” ya cuenta con casi 9 millones de visualizaciones en YouTube y fue el broche de oro perfecto para un año soñado: “Grabé, conocí gente nueva y abrí nuevas posibilidades en un mercado que se convertirá en mi próxima meta”, dice entusiasmada por lo que vendrá.

Porque acorde a su espíritu inquieto, ese futuro ya está soñado: “Quiero protagonizar algo en inglés como latinoamericana nacida en la cuidad de Tucuman, Argentina, sería un mensaje para mis seguidores: que realmente se puede lograr cualquier cosa que uno se proponga. Mi meta para 2024 es seguir abriendo puertas, explorando el mundo y transmitiendo el mensaje de que siempre estamos en constante cambio, los sueños evolucionan, y no hay nada imposible”, cierra la joven y se despide con el lema con el que conduce su carrera: “Si lo deseas con fuerza y empeño, todo es posible”.