Cale Ruggeri y su marido festejaron el primer cumpleaños de su hija Vita: “Fue hermoso y soñado”

Cale Ruggeri y su marido Nicolás Maccari le celebraron el primer cumpleaños a su hija Vita (Fotos: Instagram)

Esta semana cumplió un año Vita, la hija de Cale Ruggeri y Nicolás Maccari. Así las cosas, la pareja le organizó un espléndido cumpleaños con temática de animales y fue la modelo quien se encargó de mostrar en sus redes sociales distintos detalles de la celebración.

“No caigo que ese fue el cumpleaños de Vita, fue todo muy hermoso, fue soñado. No puedo creer que haya gente que pueda hacer este tipo de cumpleaños sacado de un cuento. Les quiero agradecer a todos los que participaron, fue mágico todo lo que pasó ayer”, dijo la hija de Oscar Ruggeri y Nancy Otero en la primera de una serie de historias de Instagram en la que reveló parte del festejo. Desde una increíble ambientación floral que se robó las miradas, un candy bar completo ideal para chicos y grandes, los animalitos que engalanaron la decoración, la globología en colores pastel muy sutiles, los inflables y hasta la animación de Mickey y Minnie.

“Vita no se durmió en ningún momento, participó de todo, jugó a todo, se subió a los inflables, hizo todo. Fue una reina y lo pasó muy bien”, contó Ruggeri acerca de cómo su beba la pasó en la fiesta.

“Que los cumplas feliz amor de mi vida. Te amo, te amo y te amo. Gracias por hacerme mamá”, había escrito Cale en un posteo que subió a su feed el cual incluía dos fotos junto a Vita y a Maccari, los tres muy felices de que se cumpliera el primer año de la beba.

En diciembre, Ruggeri, que es madre primeriza, le había contado a sus seguidores que aun no logró que su hija durmiera de corrido durante toda la noche. En consecuencia, la modelo no logra conciliar el sueño en las noches. Sin embargo, descubrió una particular técnica que le daría resultado y la compartió en sus redes. “Vita no duerme bien de noche. Se levanta fácil cuatro o cinco veces porque toma teta todavía y estoy muy cansada”, comenzó contando. Para solucionar el problema, la mediática recurrió a la profesora de yoga Natalia Franzoni.

“Si tu bebé no duerme bien y estás cansada: haz tapping. Los beneficios son infinitos; vas a poder liberar tu angustia, cansancio y renovar las energías para empezar a buscar soluciones para que tu bebé descanse mejor y se pueda relajar”, escribió la influencer en el video que mostraba la particular técnica.

Cande Ruggeri mostró su técnica especial para lograr que su bebé duerma de corrido

Sentadas en el jardín, sobre una manta blanca, ambas se preparon a iniciar el trabajo. Luego de que Ruggeri contara el problema en cuestión. “Vamos a hacer un tapping express”, comenzó diciendo Franzoni. Acto seguido, las dos empezaron a golpearse el costado de las manos mientras repetían la frase: “Estoy cansada, estoy muy cansada, estoy agotada. Me acepto total y completamente”.

Luego pasan a realizarse golpecitos en su frente mientras dicen: “No puedo dormir. Mi bebé se levanta toda la noche. La amo y estoy muy cansada. A veces me siento mal porque no puedo dormir. Y aunque estoy feliz de ser mamá estoy muy cansada”.

Así, el tratamiento siguió con golpes en el pecho, en el abdomen y en las costillas. “Este agotamiento que siento, lo acepto total y completamente. Elijo estar tranquila, elevar mi energía y conectar con todo lo bueno. Mi hija es hermosa, me siento bien y voy a hacer que duerma toda la noche, lo voy a lograr. Vita va a dormir toda la noche. Estoy tranquila, confío en que mi bebe va a dormir, lo voy a hacer posible”, finalizaron las dos con el objetivo de lograr un mejor sueño para Cande como para su hija.