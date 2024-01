Los días de Stephanie Demner y Guido Pella con su hija Arianna en Monte Hermoso

Las vacaciones de Stephanie Demner y Guido Pella con su hija Arianna en Monte Hermoso (Fotos: Instagram)

Arrancó el 2024 y algunos famosos ya partieron rumbo al mar y la playa tanto en la Costa Argentina como en el exterior. En consecuencia, las redes sociales se poblaron de postales playeras en lugares de ensueño y Stephanie Demner no quiso quedarse fuera de la movida, por lo que comparte con sus seguidores cada uno de sus movimientos y los de su pareja Guido Pella y Arianna, la hija de un año y medio que tienen en común. Lejos de los paradores de moda y del ruido de la ciudad, la familia disfruta de unos días soñados.

En diálogo con Teleshow, la influencer reveló cómo pasa estos días de descanso. “La verdad muy hermoso todo, estamos disfrutando en familia y viendo crecer a Ari. Le encanta el mar”, aseguró Stephie en el exclusiva para este medio.

La vacaciones de Stephanie Demner en la playa con su hija Ari

En las imágenes que Demner dejó en su feed de Instagram, donde supera el millón de seguidores, se la puede ver a ella con su bebé en brazos. “Vos y yo”, escribió junto a las postales de ambas en la arena. En otra publicación se puede ver a su novio Guido abrazando a su hija. “Baby Ari looks de playa ¿Cuál les gustó más?”, sostuvo la influencer y mostró a su pequeña con diferentes trajes de baño. Juegos, abrazos y muchos momentos compartidos.

“Como Guido es de Bahía Blanca, toda su vida disfrutó los veranos acá en Monte. Es la primera vez que puede vacacionar todo enero con la familia y que no tiene que viajar antes de año nuevo a la primera gira del año de tenis, así que estamos disfrutando a full con Ari que también está amando la playa y el mar”, explicó entusiasmada la modelo.

Guido y Arianna Pella

En junio del 2023 Stephanie le dio una nota a este medio, en la que reveló que se encuentra en el mejor momento de su vida. “Creo que sí. Definitivamente sí. Fui mamá hace muy poquito. Creí que quizás podía colapsar con el trabajo y la maternidad porque había escuchado muchas cosas que me asustaban, pero la verdad es que, yo digo, me tocó una niña trampa porque es muy buena. A mí me gustó mucho mi nuevo rol de la maternidad. Me siento muy cómoda y es como que me sobrepasa la felicidad”, aseguró la influencer en su momento.

Arianna Pella disfrutando en el mar con sus papás

En ese sentido, contó cómo es conjugar maternidad, trabajo y pareja. “Disfruto mucho de mis horas de trabajo, disfruto mucho de estar con mi familia, de compartir con mi familia, de compartir con Ari, de mis momentos con Guido. Estoy en una etapa de mucho disfrute, más allá de la felicidad que tengo, que es real. Y de estar en el presente y decir ´voy a disfrutar todo lo que me gané, porque lo trabajé un montón´”.

El pasado 13 de julio la niña cumplió su primer año de vida y en medio de un gran festejo, su mamá buscó un hueco para dedicarle unas palabras. “Querida Ari: No sé ni cómo se empieza a escribir este texto pero sólo sé que cualquier cosa que escriba no va a alcanzar para expresar lo que siente mi corazón por vos todos los días. Hoy se cumple un año de habernos conocido y solo quiero agradecerte por haberme cambiado la vida y hacerla tan especial”, escribió emocionada.