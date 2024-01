Las primeras vacaciones de Natalia Graciano en Punta del Este lejos de Matías Martín: hijos, amigas y playa

Natalia Graciano junto con su amiga Andrea Bursten y sus hijos, Mía y Alejo Martin, en Punta del Este (IG natigraciano)

A finales del año pasado, Matías Martin y Natalia Graciano decidieron poner fin a su relación tras dos décadas de romance, quince años de matrimonio y dos hijos en común, Mía y Alejo. La noticia fue divulgada por Ángel De Brito, quien, en una conversación con uno de los protagonistas, confirmó la separación. “Este matrimonio lamentablemente llegó a su fin hace un mes”, expresó el conductor a principios de diciembre en LAM (América), asegurando que el proceso de divorcio estaba en marcha. Tras ello, Martin envió un mensaje a De Brito confirmando la noticia: “Es verdad, estamos separados. Los detalles prefiero que queden en la intimidad. Gracias por consultar, siempre es mejor chequear”.

En estos tiempos, las redes sociales son un termómetro de las relaciones. Un like, una foto compartida, una reacción a terceros suelen ser disparadores de teorías acerca de amores y desamores. Y en ese escenario, los movimientos de Matías y Natalia fueron por demás elocuentes.

Muy activos en sus respectivas cuentas, el periodista y la empresaria solían compartir con sus seguidores sus respectivas actividades profesionales y momentos de su intimidad en familia con sus hijos. Sin embargo, al trascender la noticia de la separación y revisar sus perfiles, las últimas fotos en las que se los ve juntos databan de alrededor de seis meses atrás.

Y en medio de la tormenta mediática, egresó Mía Martin, la hija de ambos, por lo que el pasado 7 de diciembre fue posible ver una postal de toda la familia festejando ese momento. “Termina una etapa. Qué lindo fue acompañarte en cada momento. Verte crecer, disfrutar del recorrido. Ahora te espera un camino nuevo, que lo empezás a escribir vos. Tenés todo para poder hacerlo. Los valores, el corazón y la capacidad para ir adelante y empezar a delinearlo. Amo ser tu mamá. De lo más lindo que me pasó en la vida”, escribió la modelo en la postal del egreso.

Naty Graciano también disfruta con amigos en la noche de Punta del Este (IG natigraciano)

En medio de este panorama, el comienzo de 2024 encuentra a Graciano y a Martin en orillas distintas. Mientras ella disfruta de sus hijos y amigos en el Uruguay, él se encuentra iniciando un nuevo proyecto en la pantalla chica. Próximamente se lo verá en la pantalla de El Trece al frente de El legado, acompañado en la conducción por su hijo Luca, fruto de su relación con Nancy Dupláa.

Por su parte, Graciano se muestra en sus redes sociales disfrutando de las playas de Uruguay, además de sus noches, siempre acompañada por amigas, como en una de las imágenes, que es posible verla junto con sus hijos Mía yAlejo, y a su amiga, la modelo Andrea Bursten, a quien presentó como “mi nueva pareja”. Los comentarios no se hicieron esperar, y entre ellos se puede leer el de su colega Lara Bernasconi, quien expresó: “Naty, conocí a tu hijo, es un amor total como vos”, o el propio Pancho Dotto, que se limitó a dejar tres corazones rojos y la palabra “besos”.

Además, en otra de las instantáneas compartidas se la puede ver disfrutando de una tarde de playa acompañada junto con su amiga Marina Bercón, además de Andrea Bursten.

Natalia Graciano junto con Mariana Bercon y Andrea Bursten en Punta del Este (IG marubercon)

Mientras tanto, la pareja transitó su separación sin demasiados rebote mediático. En las últimas horas, Matías destacó en este sentido: “La verdad que no hay nada mejor que refugiarse en sus afectos. Yo estoy muy tranquilo, mucho más de lo que me esperaba porque no es que imaginé que me iba a descontrolar, pero la realidad es que es un mundo nuevo, después de 20 años. El otro día lo hablaba con un amigo que está separado hace mucho, y me decía eso mismo, que hay que acomodarse”.