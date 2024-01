Nara Ferragut, íntima: “Hace tiempo que estaba buscando algo que me llenara el alma”

Nara Ferragut y su marido, el actor Carlos Issa (Foto: Instagram)

Nara Ferragut está atravesando un buen momento y lo sabe, como quien toma consciencia de que lo malo quedó atrás y que llegó la hora de cosechar lo sembrado, de construir sobre lo aprendido. “Ser libre y feliz. Viviendo el aquí y ahora”, asegura la presentación en su cuenta de Instagram y en eso está.

Sus días transcurren en Mar Chiquita, en una casa en la que convive con su marido, el actor Carlos “Charly” Issa y con su pequeño hijo de tres años. Tiempo de bajarse del centro de la escena y de disfrutar más, aunque nunca dejando de lado ni el trabajo ni la productora que habita en ella, acompaña a su pareja en un nuevo proyecto. En diálogo con Teleshow, la periodista y conductora reveló por qué tomó esa decisión, cómo vive el presente y qué proyectos tiene para el año que comienza.

—¿Cómo te sentís produciendo a tu esposo?

—Sentí que luego de once años intensos produciendo varios espectáculos a la vez, tenía que bajarme de ese ritmo que exigen las temporadas teatrales sino iba a colapsar. Por eso, y por otras cuestiones familiares, quise cambiar de vida y tomé la decisión que este año sólo estaría detrás de una sola puesta teatral, “El Calefón, Una Historia a-morosa”, con mi marido Carlos “Charly” Issa y la actriz Dolores Riera. El año pasado estuve con dos obras, producía una obra con diez actores como “El hostel de los Millones”. Eran diez casas distintas, diez egos diferentes con sus complicaciones y hay que estar ahí todos los días para solucionar cada uno los inconvenientes que se presentan. Para colmo, apenas empezó la temporada se enfermó una de las actrices y tuve que reemplazarla y subirme al escenario. Y por otro lado, el tema de producir es un trabajo muy duro y muy pocas veces reconocido. Por eso este año elegí ser más cautelosa. Y necesitaba bajar mi nivel de ansiedad y estar presente en el aquí y ahora.

—¿Cómo empezaste a producir?

—Gracias a Nazarena Vélez, estábamos juntas haciendo radio y ella me habló de una obra con Paula Cháves y Peter Alfonso. En ese tiempo fuimos a ver al “Chato” Pablo Prada y a Federico Hoppe y ellos ese mismo año crearon la productora Dabope junto a Ezequiel Corbo. En ese momento comencé mi camino como productora teatral.

—¿Por eso elegiste hacer solo una obra?

—Este año decidí solo producir a mi esposo. Hacía tiempo que buscaba hacer algo que me llenara el alma, que me haga sentir bien y estar en paz. Aunque entiendo que para vivir en este país hay que hacer varios trabajos a la vez para que te vaya bien. Al menos para poder vivir dignamente.

—¿Por dónde nos lleva la historia de El Calefón...?

—Es una comedia romántica de amor y de deuda. Está el personaje de la Tana que es una persona atolondrada, que no sabe lo que hace, se lleva el mundo por delante hasta que se encuentra con Fabián, que es un ser de luz, un hombre tranquilo. Allí comienza una historia de amor con varias situaciones desopilantes y también extremas. Te divertís todo el tiempo. Cuando termina el espectáculo, el público aplaude de pie, siento que todo funciona muy bien porque esta obra está angelada.

El Calefón, Una historia a-morosa

—¿Lograste relajarte?

—Y en cierto modo sí, con Charly tenemos una casa en Mar Chiquita, a dos cuadras del mar, que es donde nos casamos. Allí puedo dedicarme a mi hijo que ya tiene tres años, disfrutar de mi pareja y poder además trabajar mucho más relajada. Me pone muy feliz que el público disfrute del teatro. Con Carlos y Dolores somos muy agradecidos con el público y porque además ya vinieron a ver la obra algunos jurados de los Premios Estrella de Mar.

—¿Este año vas a seguir con tu programa de televisión “Nara que ver”?

—Si, claro que voy a seguir y con mucha expectativa, retomo en marzo mi programa, con algunos cambios que se vienen en Canal 9. Y por otro lado tengo una propuesta laboral pero hasta que no se firme no puedo adelantar nada. Sólo puedo contar que es para hacer un formato diario para la noche y de entrevistas. No puedo decir nada más. Sí quiero contar que hace seis años estoy escribiendo un libro para sanar. Se va a llamar “Todo quemaba”, la auténtica voluntad de salir adelante. Necesitaba escribir sobre todas mis angustias y los procesos personales que atravesé para ir modificando y aceptarme.

Ficha técnica:

“El Calefón, Una Historia a-morosa”

Carlos “Charly” Issa y Dolores Riera

Producción Nara Ferragut

La Bancaria

Sala Arturo Jauretche

Mar del Plata