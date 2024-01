La hija de Yuyito González confirmó su separación de Cris Vanadía, luego de los rumores de romance con Coti Romero

Brenda Di Aloy confirmó la separación de Cris Vanadía (Instagram)

Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito González, publicó un desgarrador posteo en sus redes sociales en el que confirmó que se separó de Cris Vanadía, luego de cuatro años de noviazgo. Además, en los últimos días se lo vinculó con su compañera de trabajo, Coti Romero, la participante del Bailando 2023 (América).

En su cuenta oficial de Instagram, la modelo compartió con sus seguidores un video en el que se la ve llorando, muy angustiada por su separación. “Estoy conociendo mi versión más rota y también mi versión más fuerte”, escribió respecto al momento que atraviesa en su vida personal.

“Nos acompañaron en nuestro primer día trabajando juntos, vivieron nuestro noviazgo desde el día uno y muchos momentos que decidimos compartir con ustedes. Fue muy lindo sentir su amor del otro lado, siempre voy a agradecerles”, señaló Brenda.

La hija de Yuyiyo González confirmó la separación de Cris Vanadía

“Hoy me toca contarles algo muy triste. Decidimos poner un punto final a nuestra relación de más de cuatro años. Entendimos que hoy no nos toca seguir compartiendo el mismo camino. Gracias por entender. Sé que, con el sostén de Dios, mi familia, amigas y ustedes voy a salir adelante”, cerró Brenda.

En la siguiente historia, posteó una imagen de ella junto a su ex y señaló: “Quiero contarles algo, me desperté por un lado agradecida de todo corazón por su apoyo en esta nueva etapa de mi vida, de verdad lo aprecio un montón y me emociona leerlos. Pero por otro lado, me angustia saber que mucha gente está condenando a Cris por una decisión que tomó en su trabajo, quiero que les quede el recuerdo de los Cris y Bren de esta foto”.

La hija de Yuyito González habló de su separación en Instagram

Además, la influencer explicó los motivos por los que decidieron poner un punto final en la relación: “Por todo el amor que tuvimos durante estos años quiero pedirles de todo corazón que respeten este momento sin echar culpas ni odio en las redes sociales a nadie, cada uno es dueño de ponerle prioridad a lo que desea y en este momento su prioridad es el trabajo”.

Este jueves, Vanadía, quien trabaja en el Bailando 2023, habló sobre su distanciamiento de la modelo en Intrusos (el ciclo conducido por Marcela Tauro en reemplazo de Flor de la V): “Jamás me imaginé una situación así. Lo íbamos a contar cuando cada uno se sentía apto para hacerlo. No queríamos decirlo cuando no lo sentíamos”.

Brenda Di Aloy y Cris Vanadía

Cuando le consultaron respecto a la decisión de su ex de blanquear su separación en las redes sociales, el joven aseguró: “No me sorprendió, es algo que lo veníamos hablando hace tiempo. A finales del año pasado, habíamos tomado la decisión, muy dolorosa, es nuestro primer noviazgo y no sabíamos cómo... Nos vamos acompañando el uno al otro en este proceso, es muy difícil”.

Además, explicó por qué se rompió el vínculo amoroso: “No es crisis, tuvimos una relación hermosa, un vínculo muy sano, empezó trabajando juntos y nos pusimos de novio en pandemia. El año pasado, nos encontramos con diferentes pensamientos sobre la vida”.

Luego, se refirió a los cambios que hubo en su vida cotidiana debido a su trabajo en el certamen que conduce Marcelo Tinelli: “El Bailando fue algo más de todo esto, tuvo que ver. Inevitablemente pasamos menos tiempo juntos, se generaron diferentes dinámicas, antes estábamos todo el tiempo juntos. Empezamos a tener menos momentos, pero el detonante es que empezamos a tener distintas maneras de ver la vida. Yo a ella la amo, es una mina de fierro”. Por último, Cris aprovechó para hablar de los rumores de romance con Coti Romero, su compañera de trabajo: “No hay terceros en discordia. Nos respetamos siempre desde el principio de la relación”.