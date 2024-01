Los días de vacaciones de Valeria Mazza en familia: ronda de mates y risas al lado del mar en Punta del Este

Los días de vacaciones de Valeria Mazza en familia en Punta del Este mates y charlas en la playa (RS Fotos)

Como todos los veranos, la familia de Valeria Mazza y Alejandro Gravier pasan unos días de descanso en Punta del Este. En su mansión en la zona de chacras marítimas en La Barra esteña, la pareja disfruta de la compañía de sus hijos, Tiziano, Benicio, Balthazar y Taína, quienes, ya adolescentes, comparten con amigos su estadía en la costa uruguaya. La pareja también recibe la visita de su círculo íntimo, compuesto por familiares y amistades cercanas, con quienes pasaron las celebraciones del nuevo año.

Aprovechando el clima cálido y soleado, durante el lunes pasado, los Gravier-Mazza pasaron una tarde distendida al sol en la playa. Con reposeras y lonas, descansaron en grupo, mientras conversaron animadamente al lado del mar, y compartieron mates de por medio. Con una bikini naranja y anteojos de sol blancos, Valeria se dispuso a tomar sol, bajo el resguardo de un amplio sombrero y un pareo al tono que le sirvió para apoyarse sobre la arena.

Valeria Mazza conversó animadamente con su círculo íntimo en la playa de Punta del Este

La familia de Valeria Mazza y Alejandro Gravier disfrutó de una tarde al sol al lado del mar el primer día del año

Pasadas unas horas, cada uno de los miembros del grupo encontró su momento de relax. Así fue como Alejandro durmió unos minutos bajo el sol de la tarde, y los más jóvenes aprovecharon para refrescarse en el mar. En esta oportunidad, eligieron una de las playas más alejadas y, aunque no estaban solos, pudieron aislarse entre sí y pasar un rato junto a las olas.

Cabe destacar que el 2023 fue un año de muchos logros personales y profesionales para la modelo. Por un lado, Valeria fue reconocida como Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad en el Salón Dorado de la Legislatura porteña. Esta nominación fue por su contribución a la industria de la moda, su influencia en la escena internacional y su compromiso social. “Los reconocimientos, los premios y las medallas son siempre una consecuencia, nunca un objetivo. Esto es la consecuencia de un sueño y de algo bien hecho. Si ponés lo mejor de vos, los reconocimientos llegan. La moda me abrió un montón de puertas, la oportunidad de viajar, de conocer otras culturas, de enriquecerme con gente muy diferente. Me ha dejado muy buenas amistades de las que he podido aprender y me han ayudado a formarme en mi carrera”, dijo Valeria en el momento de recibir el destacado premio.

Valeria Mazza se mostró distendida junto a su familia y amigos en la playa

Por otro lado, el año pasado la conductora tuvo la alegría de lanzar la serie televisiva que retrató aspectos significativos de su exitosa trayectoria en el mundo del modelaje. Se llamó Un sueño dorado, y se emitió por Paramount+. Así, a lo largo de los episodios se pudo conocer parte de la intimidad de la modelo. Por ejemplo, el público supo de un apodo desconocido hasta el momento. A Valeria le decían ‘el general’. Según explicó, un grupo de amigos italianos que se hospedaron en su casa durante unas vacaciones la apodaron “il generale” (el general) debido a su tendencia a organizar y dirigir las actividades del grupo.

Valeria Mazza compartió una tarde en la playa con sus hijos y amigos (RS Fotos)

“Yo estaba, ‘vamos acá, a comer, nos vamos, salimos, al auto’. Yo soy muy de esto”, aseguró sobre cómo tenía marcadas y planeadas todas las actividades que se realizarían. Así, la modelo no tuvo problemas en concordar con este sobrenombre, ya que refleja la rigurosidad con la que aborda diversos aspectos de su vida, incluida la educación de sus hijos, según destacó en la entrevista televisiva en Noche al Dente.

También, la modelo fue revelando cómo se enamoró de su marido. “La premisa que desde hace años rige en la pareja es: ‘Yo no actúo y él no tiene una agencia de modelos’,” enfatizó Valeria en diálogo con Fer Dente. Además, señaló que esta decisión no fue algo que ella ansiara especialmente, y destacó que fue una elección conjunta. Hasta el día de hoy, las personas comprenden que cualquier solicitud profesional debe dirigirse directamente a su esposo, evitando involucrarla en tales asuntos.