Los que se celebraron, los que se cancelaron y los que vendrán: los famosos y sus propuestas de casamiento durante 2023

Los que se celebraron, los que se pospusieron, los que cancelaron y los que vendrán: las propuestas de casamiento que dieron que hablar en el 2023

El 2023, sin dudas, será un año muy recordado para muchas parejas que decidieron dar un importante paso. En especial para aquellos que recibieron propuestas de casamiento, como fue el caso de varios famosos.

En el mundo del espectáculo hubo de todo. Si bien algunos lograron acomodar sus agendas y celebrar su boda, otros debieron posponerlo porque no llegaron a organizarla para este año pero que la planean para el 2024. Y hubo casos más drásticos en que se debió cancelar ya que la pareja se rompió.

Nicole Neumann y Manu Urcera, la promesa definitiva

El video que compartió Nicole Neumann para anunciar que se va a casar (Instagram)

El piloto de autos le propuso matrimonio en enero de este año y grabó el romántico momento a espaldas de la modelo, quien luego quiso compartirlo con sus seguidores de Instagram. “¡Me explota el corazón de felicidad! Qué mágico empezar el año así. Venía convencida de que iba a la comida aniversario de mis suegros. ¡Ni enterada de lo que me esperaba!”, reveló sobre la intimidad de lo que vivió aquella noche en Punta del Este, mientras disfrutaba de unas vacaciones familiares.

El casamiento fue 11 meses después, el 8 de diciembre. Y allí, la pareja no solo celebró su boda sino que también aprovechó la oportunidad para anunciar a sus familiares y amigos que venía un hijo en camino.

Oriana Sabatini, Paulo Dybala y la propuesta más deseada

El futbolista y la artista contraerán matrimonio (Video: Instagram)

Un poco en chiste y un poco en serio, Oriana Sabatini aprovechaba cada oportunidad para reclamarle a Paulo Dybala que le propusiera casamiento. A través de un desafío de TikTok, cuando sacaba el ramo en bodas de sus amigos, o incluso en distintas entrevistas.

Y aunque sabía que tarde o temprano llegaría la propuesta de pasar juntos el resto de su vida, cuando el futbolista se arrodilló frente a Fontana di Trevi en Roma (Italia) pensó que era un chiste. No le creyó, y el cordobés debió hacer fuerza para que su novia entendiera que era verdad, que ese anillo de compromiso significaba el principio de una gran boda.

“Soy la más feliz del mundo”, afirmó la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini cuando anunció la noticia con un romántico posteo en sus redes sociales: una foto mostrando el anillo. Más tarde, fue el futbolista y amigo de Dybala Leandro Paredes quien ofició de cómplice y grabó la propuesta aquella noche de noviembre. Aun no confirmaron la fecha, el lugar, ni los detalles de la fiesta, pero ya comenzaron los preparativos.

Cande Tinelli, Coti Sorokin y un casamiento pet friendly

La sorpresa de Coti Sorokin a Cande Tinelli

Después de casi cuatro años de noviazgo, el cantante le propuso casamiento a la hija de Marcelo Tinelli. Si bien lo habían anunciado previamente de manera informal, decidió hacerlo sobre el escenario, frente a su público y con sus perros, Linda y Jesús, como protagonistas. Por caso, la boda será especialmente pensada para sus mascotas.

“Que haya perros, sí o sí. Con alguien que los cuide, que estén todos sueltos”, contó Cande sobre el festejo que se llevará a cabo en marzo 2024 en Punta del Este. En tanto, indicó que no habrá ceremonia por iglesia y que se tratará de un festejo muy íntimo y familiar. Los invitados, además, tendrán la posibilidad de llevar a sus perros, y ella, por su parte, anticipó que entrará acompañada por sus mascotas. “Quiero muchos ladridos”, reafirmó su concepto sobre la fiesta.

Piti Fernández y la pelea de su vida

El pedido de casamiento de Piti Fernández

El líder de la banda Las Pastillas del Abuelo participó del evento organizado la semana pasada por el programa de streaming Paren la mano -conducido por Luquitas Rodríguez, Germán Beder y Alfredo Montes de Oca- que se llevó a cabo en el porteño Luna Park. Allí, el músico peleó ante más de 10 mil personas y sobre el final invitó al ring a su novia y le hizo una romántica propuesta.

Todavía agitado, con la transpiración propia de su reciente combate, Piti Fernández se arrodilló frente a su pareja, mostró una caja con un anillo y, tomando el micrófono, le preguntó: “¿Todavía te querés casar conmigo?”. Entre lágrimas y sonrisas, la mujer le dio una respuesta concreta con un apasionado beso que coronó la gran noche en el estadio porteño.

Otra propuesta sobre el escenario: el sí de Carolina Amoroso

La romántica propuesta de casamiento a Carolina Amoroso en pleno show

En agosto pasado, la periodista fue una espectadora más de la banda de rock Parientes -liderada por su novio, Guido Covini. Lo hizo como una de las tantas veces que fue a apoyar a su pareja. No imaginó los planes que tenía él, quien aprovechó la oportunidad después de entonar “Tu mirada”, el tema que compuso para ella.

El músico llamó a su novia por el micrófono y le pidió que se acercara hasta el escenario, y mientras Carolina se dirigía hasta allí, Guido sacó un estuche de su bolsillo de su campera y el público presente entendió al instante lo que sucedería luego. Covini se arrodilló ante ella y dejó ver el anillo de compromiso. Amoroso mostró su sorpresa y no dejó de sonreír mientras agitaba sus manos. No hizo falta la respuesta formal: dio el sí con un romántico beso. Y pusieron fecha para el 27 de abril próximo.

Magui Bravi y una boda que tendrá que esperar

Magui Bravi y su pareja, Octavio Cattaneo

La bailarina anunció, en marzo pasado, que se casa con su novio de hace 14 años, el arquitecto Octavio Cattaneo. Por ese entonces, planeaban hacer la boda a fin de año. Sin embargo, otra hermosa noticia los llevó a posponerla: Magui está a punto de dar a luz a Galileo, su primer hijo.

En un principio coquetearon con la posibilidad de celebrar la boda en Italia, país en el que reside la familia de su futuro esposo. Sin embargo, recularon y decidieron que será en la Argentina. Ahora, a la espera del nacimiento de su bebé, la pareja puso en pausa dicho festejo y se abocará a su hijo. Y una vez que estén más acomodados, volverán a abrir la agenda planearán un festejo del que Galileo será testigo de su amor junto al resto de sus familiares y amigos.

Lourdes Sánchez, el Chato Prada y un casamiento sin fecha

La propuesta de casamiento de Chato Prada a Lourdes Sánchez (Instagram)

El histórico productor de Marcelo Tinelli le propuso matrimonio a la bailarina, después de 12 años, frente a su hijo Valentín y con otras miles de personas de testigos que aplaudieron y celebraron desde la tribuna de los carnavales de Corrientes en febrero pasado. El escenario no fue casual: Pablo -tal es el verdadero nombre de El Chato- eligió hacerlo en la ciudad de donde es oriunda su pareja porque se sentía en casa, en su tierra y con los suyos.

“Están tu mamá, tu papá, tu hermano, Valentín. Espero que salga bien: acá tengo un anillo, te quiero decir que te amo. Y te quiero preguntar si te querés casar conmigo”, le dijo él, mientras ella contenía la emoción como podía. “Llegó el mejor día en el mejor escenario que pudo ser. ¡Nos casamos! Te amo. No puedo creerlo. Una noche inolvidable”, reveló ella cuando compartió las imágenes en sus redes sociales.

La idea inicial era celebrar su boda en noviembre de este año. Sin embargo, en mayo la propia bailarina contó a Teleshow que finalmente no sucedería en el 2023 por lo cargadas que se encontraban sus respectivas agendas laborales. “La verdad es que tengo muchas cosas en la cabeza. Estoy haciendo muchas cosas de laburo, terminando mi casa en Corrientes, tengo otros proyectos que llevan mucho tiempo. Y hacer un casamiento también requiere de tiempo, buscar proveedores, elegir el salón, diseñador para el vestido...”, explicó Lourdes y no quiso dar precisiones sobre otra fecha por miedo a que tengan que volver a posponerla. “Por ahí el año que viene”, deslizó.

Andrea Rincón, de una propuesta inesperada a los rumores de ruptura

Así fue la romántica propuesta de casamiento que recibió Andrea Rincón (Instagram)

Mauricio Corrado le propuso casamiento a Andrea Rincón en medio de una reunión familiar en septiembre pasado. El hombre que cultiva un bajo perfil e intenta mantenerse al margen de los medios tenía todo planeado: la excusa era celebrar su cumpleaños frente a sus amigos más cercanos y familiares más íntimos.

“La familia se va acoplando, somos una familia muy grande, ustedes son afectos importantes que hacen que uno pueda levantarse cada día y decir: ‘Un día más, vamos por todo’”, dijo el hombre antes de arrodillarse frente a su pareja y sacar un cajita de su bolsillo. Y, como si fuera una escena de película, llegó la pregunta romántica: “¿Te casarías conmigo, mi amor?”.

Sin entender demasiado, porque realmente la sorprendió, Andrea se tapó la cara, se secó las lágrimas y dio el primer sí. La pareja tampoco anunció la fecha de su boda, y mantuvieron un bajo perfil hasta que en el último tiempo empezaron a circular rumores de una ruptura. Ella sacó de su Instagram las fotos que tenían juntos y Ángel de Brito aseguró en sus redes que estaban separados.

Wanda Nara y Mauro Icardi: un amor en la salud y en la enfermedad

Wanda Nara compartió en sus redes sociales una selfie que se tomó con Mauro Icardi durante la internación en la que le diagnosticaron leucemia

A 10 años de su casamiento, el futbolista le propuso a su esposa reafirmar su amor. Según contó la propia empresaria, fue luego de que le diagnosticaran leucemia. “Mauro me propuso volver a casarnos después de 10 años juntos”, reveló la empresaria, pese a que luego no volvió a referirse al tema públicamente.

Por su parte, hizo la salvedad de que no siente que su enfermedad los haya unido más como pareja. “Pero sí es verdad que comprobás cuán real es ese compromiso que tomás cuando te casás de ‘acompañarse tanto en la salud como en la enfermedad’. La cosa más linda que he visto de Mauro en estos diez años juntos fue cuando me diagnosticaron mi enfermedad. Recuerdo que una noche estaba durmiendo y me levanté, no sé, alrededor de las cuatro de la mañana, y lo vi a Mauro con el teléfono buscando dónde curarme por todo el mundo, dónde atenderme. Lo he visto verdaderamente mal. Cuando uno se casa, se dice en el bien, en el mal y en la salud; uno lo dice que lo da por sentado, pero no está por sentado. La vida te lleva a tantas situaciones donde ves el verdadero amor”, reflexionó la conductora y agregó que “al verdadero amor lo ves cuando estás mal, en esas situaciones complicadas”.

Emanuel Noir y un casamiento que no fue

El cantante de Ke Personajes recibió una propuesta de matrimonio (Instagram)

El líder de Ke Personajes vivió un sacudón el último trimestre del año. En octubre, fue su novia y madre de sus hijas, Juli Farías, quien le propuso casamiento adelante de toda su familia y de sus amigos más íntimos, sorprendiendo al propio cantante que tiempo atrás, y en durante una charla íntima de pareja, le había pedido una “demostración de amor”.

“Un día me preguntaste si te amaba , y te dije que sos el amor de mi vida. ¡Me pediste una demostración de amor!”, contó ella cuando anunció su compromiso, al que calificó como “el acto de amor más grande que pude haberte dado”.

“Te amo, amo lo que somos, lo que vivimos todos los días. Sos mi rey porque me tratas como una reina. Te amo y te voy a amar por lo que reste de mi vida”, agregó la mujer aquel día.

Sin embargo, la pareja se rompió unas semanas después, a fines de noviembre. Terminó el amor y con él, los planes de casamiento. “Decidimos cada uno hacer nuestro camino”, fueron las escuetas palabras que deslizó Farías por ese entonces sin querer dar precisiones al respecto y buscando resguardar la privacidad de sus hijas Emma y Martina, ambas menores de edad.

Y apenas unos días después, el músico se mostró públicamente con su nueva novia, una joven llamada Sophia Ramos, quien estaba presente días atrás cuando Emanuel protagonizó una pelea en la vía pública, motivo por el cual terminó detenido. “El Ema al que aman cuando tiene gestos solidarios y ponderan como el mejor, también llora en una camilla al saber que si pego soy un creído y si me pegan me lo merezco. ¿Saben quién está acá ahora? Nadie. Para las personas solo soy un peldaño para su beneficio. Tendría que ser como casi todos los famosos, creído y agrandado”, escribió en sus redes sociales luego de aquel episodio.