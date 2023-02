El Chato Prada le propuso casamiento a Lourdes Sánchez en los carnavales de Corrientes: el emotivo video

El Chato Prada le propuso casamiento a Lourdes Sánchez en los carnavales de Corrientes (Instagram)

Y esta vez parece ser la vencida. Luego de un tiempo de amagues, rumores y retrocesos, los caminos de Pablo El Chato Prada y Lourdes Sánchez conducen definitivamente al altar. El productor y la conductora se conocieron en una temporada en Carlos Paz, se enamoraron en la órbita de ShowMatch, hace seis años fueron padres de Valentín y ahora resolvieron reafianzar su amor con la noticia tan esperada.

La romántica propuesta ocurrió durante la cuarta noche de los carnavales de Corrientes, provincia de la que ella es oriunda y donde desfiló al frente de la comparsa Ara Berá. Al finalizar la pasada, el histórico productor de Marcelo Tinelli se acercó con su hijo y con un inmenso ramo de flores, tomó el micrófono y se dirigió a Lourdes con el corsódromo Nolo Alías como testigo.

“Están tu mamá, tu papá, tu hermano. Valentín. Espero que salga bien. Acá tengo un anillo. Te quiero decir que te amo. Y te quiero preguntar si te querés casar conmigo”, expresó Prada. La bailarina dio unos pasos hacia atrás entre la sorpresa y la emoción, mientras una ovación caía de las tribunas de la emoción. Después de un beso, el productor se arrodilló para cumplir las formalidades del caso. “En el medio del carnaval es muy emocionante”, agregó, ahora bajo una lluvia de papelitos, mientras la voz del locutor le daba más épica al momento.

Lourdes y el Chato durante unas vacaciones en Disney

La bailarina manifestó su alegría en su cuenta de Instagram, con un posteo del video y unas palabras para intentar describir las sensaciones que le corrían por el cuerpo. “Y después de 12 años llego el día en el mejor escenario que pudo ser. Nos casamos. Te amo @elchatoprada no puedo creerlo. Una noche inolvidable”, señaló Lourdes entre corazones, para alegría de sus más de tres millones de seguidores que reaccionaron con inmensa felicidad, como Cinthia Fernández, Momi Giardina, Julieta Camaño entre otras famosas que se desayunaron el domingo con la noticia.

Días atrás, Lourdes había compartido un video de su preparación y del desfile con Ara Berá, en el que recibió la admiración de su futuro marido. “Muy pero muy orgulloso de vos mi amor. Llevas en la sangre el Carnaval de Corrientes. Te re contra felicito porque siempre estas conectada con tus orígenes. Te amo”, escribió el productor al pie, remarcando el vínculo con la provincia mesopotámica del que él también es parte. Allí están construyendo una casa y según declaró ella en más de una oportunidad, no descartan instalarse en un futuro.

El rumor de la boda de Prada y Sánchez viene dando vueltas hace tiempo, pero no había coincidencias entre los tiempos. El año pasado, la conductora de Comer para creer se había referido al tema con humor. “No estoy casada, este anillo me lo compré yo, parece de compromiso pero no es; y sí es cierto que estamos hace 12, casi 13 años ya”, contó, además de mencionar que están unidos para siempre desde el nacimiento de su hijo Valentín. “Él me propuso matrimonio este año y yo le dije que no”, rememoró, y explicó el motivo: “Después de que yo me arrastrara durante años insistiendo, casémonos, ahora ya no, porque yo cuido mucho la economía de la casa y es muy caro casarse hoy”. Al parecer, ahora cerraron los números y todo va camino al sí.

En una entrevista con Catalina Dlugi, ella había contado como empezó su relación con el histórico productor de Marcelo Tinelli. “Denise (Dumas) fue mi celestina, yo estaba haciendo temporada con Gerardo Sofovich en Carlos Paz y ella y Campi me venían a buscar para ir a su casa y ahí nos veíamos con Pablo a escondidas”, relató por entonces. Y agregó, muy enamorada, unas palabras que refrenda día a día: “No me imagino la vida con otro hombre, él es todo y lo volvería a elegir una y mil veces”.

Seguir leyendo: