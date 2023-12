El video de la imitación de Fátima Flórez a Javier Milei en su debut en Mar del Plata

Fatima Florez imitó a Javier Milei en su debut en Mar del Plata

La noche del martes 26 de diciembre Fátima Florez inauguró su nuevo y esperado espectáculo teatral, titulado Fátima 100%, en las instalaciones del emblemático Teatro Roxy de la ciudad de Mar del Plata. La expectativa por su presencia se advirtió en las boleterías, ya que las entradas para la función inaugural se agotaron completamente, al igual que para la función programada para este miércoles.

Te puede interesar: Los detalles de la participación de Javier Milei en el programa de Mirtha Legrand

De acuerdo con información proporcionada por personas cercanas a la artista, se mantuvo una tradición que siguió durante los últimos 20 años: se hospeda en el Hotel Provincial, específicamente en la suite del tercer piso, la cual fue su elección recurrente durante todas las temporadas de verano. Una fuente cercana a la artista compartió detalles curiosos, como que Fátima llegó acompañada de sus dos mascotas felinas, Dick y Harry. Además, se encuentra en compañía de Estefanía, su asistente personal y colaboradora más cercana.

El círculo íntimo de Fátima expresó su entusiasmo y satisfacción por el exitoso inicio de la temporada teatral. La obra, que cuenta con la producción general de Guillermo Marín, tiene entre sus figuras destacadas al periodista de espectáculos Marcelo Polino y al comediante Julián La Bruna. La función se distinguió por presentar nuevas imitaciones, incluyendo una muy comentada de su novio Javier Milei, que fue recibida con aplausos y elogios por parte del público.

Fátima Flórez debutó a sala llena en Mar del Plata

La presentación de ese cuadro estuvo a cargo del propio Polino, quien desde el escenario aseguró: “Con ustedes, el Presidente de la Argentina, el señor Javier Milei”, lo que llevó a una confusión del público que comenzó a girar su cabeza en varias direcciones a la espera de poder divisarlo en medio de los espectadores. Sin embargo, la música de La Renga comenzó a sonar y el “Panic show” que musicalizó la campaña electoral dio pie a que las pantallas del fondo del escenario muestren una bandera argentina flameando, con la imagen de un león en el medio. Vale aclarar que la presencia del primer mandatario se espera para esta noche.

Te puede interesar: Pasó en la TV: la emoción de Mirtha Legrand con Javier Milei y la victoria de Wanda Nara en el Bailando de Italia

La que ingresó al escenario fue Fátima, con un traje negro y corbata al tono, además de una peluca para emular el característico cabello del líder del partido La Libertad Avanza (LLA). “¡Hola a todos! Yo soy el león...”, sonaba de fondo, mientras la audiencia observaba, entretenida, el instante en que la artista recorría el escenario con una energía desbordante, exagerando cada movimiento de sus manos y expresando emociones con su rostro abierto y expresivo.

Una voz femenina desde el público exclamó “¡Viva la libertad!”, a lo que Fátima respondió alzando los brazos en un gesto de triunfo. En un momento particularmente humorístico de la imitación, que generó risas entre los espectadores, la comediante imitó un gesto característico del presidente, inflando los labios y levantando los pulgares, una pose frecuente en las fotografías de Milei. “¡Viva la libertad, carajo!”, exclamó repetidamente, animando al público con su entusiasmo.

Fátima Florez se caracterizó como Javier Milei en su debut en Mar del Plata y tomó sus frases como disparador de humoradas

Continuando con su actuación, adoptó una mirada intensa y un tono de voz ligeramente rasposo, burlándose de las críticas hacia Milei: “Después decían que no podía ser presidente… ok”. En su interpretación, la actriz hizo uso de varios latiguillos del mandatario: “O sea, digamos. O sea, digamos, digamos… Vamos a ponerlo en estos términos”, mientras exageraba los gestos para dar vida al personaje y finalmente terminar tentándose. “El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. ¡Viva la libertad, carajo!”, continuó, elevando la voz para enfatizar el mensaje.

Te puede interesar: Pasó en la TV: la denuncia de Milei, dos sanciones en Gran Hermano y el debut de Fátima Florez

En un tono jocoso, no se dejaron de lado referencias a algunas políticas implementadas por Milei y su gabinete durante las primeras semanas de su mandato. “En mi Gobierno, los peluqueros van a atender gratis, porque el que corta no cobra”, bromeó. Para el final, dejó una frase que ya inmortalizó el primer mandatario: “No hay plata”, ante la ovación del público.