Romina Gaetani repasa su vida en forma de canción: los tesoros de la infancia y el dolor por la muerte de su padre

La emotiva canción que publicó Romina Gaetani recordando a su padre

Entre viejas fotos que se proyectan en la pared, ella ve pasar su vida. Su infancia, su adolescencia, su mente pasa por momentos clave de su historia y rememora cada instante como si fuera la primera vez. Recostada sobre una pared, Romina Gaetani se concentra en sus recuerdos y canta su nueva canción, “Alguna Vez” con un texto desgarrador: “Alguna vez fue la primera vez, esa que nunca se olvida. Alguna vez fue la última vez, la que no tiene vuelta”.

Vacaciones en familia, abrazos, risas, su mascota, las imágenes pasan mientras ella canta y revisa una serie de negativos sobre una mesa. Una de las frases que acompaña el momento es: “Alguna vez jugamos a las escondidas y en un viejo álbum de fotos veo como se pasa la vida, algunas veces quisiera poder escucharte, sentir latir tu corazón para volver a abrazarte”.

Entre tantas imágenes, en la pared se proyecta la imagen de su padre. En ese momento, la actriz pareciera querer tocarlo, acariciar su cara, mientras se hunde en el dolor de la pérdida. Seis años atrás, Carlos Hugo Gaetani falleció tras permanecer internado en el Sanatorio San Lucas en San Isidro luego de un frágil momento de salud.

Romina Gaetani junto a su padre, Carlos Hugo (Veronica Guerman /Teleshow)

En aquel momento, la familia había solicitado dadores de sangre para el padre de la actriz. La joven estuvo en el centro médico al igual que su hermano Leonardo acompañando el difícil momento.

El recuerdo y el dolor de esa pérdida se tradujeron en distintas letras de la canción, reflejando el amor que la cantante siente por su padre: “Algunas veces tropiezo con la misma piedra caída, y cada noche, cuando duermo, espero verte en mis sueños”.

Previo al lanzamiento de su emotiva canción, Gaetani publicó en Instagram mensaje de agradecimiento junto a un fragmento del tema. “Gracias por los recuerdos, gracias a ustedes por acompañarme, gracias a mi, a la familia, a todos los que hicieron posible el que hoy podamos disfrutar del videoclip. Gracias a la música, gracias por hacerme más sabia, a todos los artistas que me inspiran, a la vida, gracias por las palabras buenas y sinceras, por los abrazos, gracias positiva, gracias perseverante, silencio. Gracias día, hoy es el día”, expresó en la red social.

Romina Gaetani en el video de 'Alguna vez'

En línea con la emoción que la canción transmite, una seguidora comentó en una de las publicaciones: “¡Ya te extrañaba acá! Ay creo que voy a llorar con éste video”. Emocionada, la cantautora le respondió: “Yo también”.

Lejos de toda esta emotividad, la actriz mostró en sus redes sociales cómo vivía el estreno de la canción. Acostada sobre una camilla, sin ropa, la cantante habló ante sus más de 960 mil seguidores: “Acabo de caer en la cuenta de que se está estrenando el video de ‘Alguna Vez’, que hago yo activándome el colágeno. Yo tendría que estar brindando en mi casa, pero no, pali me tiene retenida. Termina y me voy corriendo a casa a festejar”.

Para cerrar, la artista invitó a la gente a ver el video de la canción: “Como venía diciendo me voy a casa a festejar como se debe y estrenando como se debe, poniéndonos lindas. Alguna vez no tiene nada que ver con lo que estás viendo en este momento pero sé que te va a partir la cabeza”.

De esta manera, la actriz cierra el 2023 a pura música. Según contó recientemente, la joven trabaja tiene en mente grandes proyectos para los próximos meses. “Estoy en el armado de la banda, temporada no. Este verano tenía que descansar, la verdad que si, con proyectos para el año que viene por suerte. Es probable que estudie en el verano”, dijo en diálogo con Socios del Espectáculo de cara al 2024.