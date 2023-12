La transformación de Charlotte Caniggia en Bailando 2023: la meditación, el refugio en los afectos y el deseo de sanar vínculos

Charlotte Caniggia en el baile del caño

En junio último, Charlotte Caniggia retornó al país dispuesta a barajar y dar de nuevo. Venía de ser parte de un reality en Nepal, y se sentó a escuchar las variadas propuestas que le acercaban para la pantalla chica. Ya en ese instante se veía una nueva Charlotte, enfocada y con las ideas claras: “Empezó movido el año, a esta altura ya puedo decir que es un buen año, siempre en positivo, porque si uno es positivo todo lo bueno llega en la vida, hay que tener la mente en positivo”.

Con amplia experiencia en realities, desde el Bailando hasta El Hotel de los Famosos pasando por Masterchef Celebrity y esa reciente experiencia en Nepal, no faltaría mucho para que el llamado para que le llegue el llamado al Bailando 2023. “Las dos cosas se me dan un poco mal, pero yo hago todo”, dijo honesta y brutal cuando le consultaron sobre si se consideraba más apta para la cocina o par ael baile. “Me encanta divertirme y disfrutar la vida, que es lo más importante para mí”.

Charlotte sabe separar las cosas, lo aprendió, y ella misma lo deja en claro: “Yo soy una persona de perfil bajo, me gusta la tele, mucho, lo disfruto, me gustan los realities, pero en la vida privada me gusta mantener mi vida tranquilita. Ya no soy más la quilombera de hace 10 años”, aseguró. Sin embargo, esa Charlotte que se peleaba con los jurados sigue presente en las redes sociales, y los recortes de sus exabruptos o reflexiones son moneda corriente por ejemplo en TikTok, y ante ello detalló: “Me río mucho con los recortes que hacen pero porque me los muestran. Yo no tengo TikTok porque no me sale, lo hago muy mal, pero me río mucho de mí misma”.

Charlotte Caniggia es una de las figuras destacadas del Bailando 2023 (Prensa América)

Sólo unos meses pasaron para su desembarco en la pista, donde mostró su lado más humano, donde no dudó en abrir su corazón y expresar lo que sentía. “Me fui a un reality allá a buscar la paz, Marce. Pude aprender a meditar con mantras, pero no es fácil, tenés que estar muy concentrado. Fui a templos budistas donde me enseñaron a meditar, y también estuve con monjes tibetanos”, le contó a Marcelo Tinelli durante su participación.

Después, la joven presentó a su novio Roberto, con quien ya está en pareja hace 4 años. “Yo nunca estoy sola, a mí me gusta la vida en pareja, me gusta estar acompañada. Roberto no pudo ir a Nepal pero ahí está de pie”, dijo graciosa.

Charlote Caniggia contó que sus padres no le hablan: "Me gustaría que me dijeran que están orgullosos de mí" (Video: Bailando 2023, América)

También se tomó un minuto para referirse a la relación con sus padres: “Todo anda muy mal en la familia, no me bloquearon pero creo que todos en la familia son un desastre. No somos la familia Ingalls, son unos chantas los que pintan las familias ideales”, expresó con sinceridad.

“Mi familia es muy pública, pero yo estoy acostumbrada. No hay un conflicto exacto, mis papás se separaron y no se acercan a los hijos, ese es el problema. Cada uno está como en su mambo, debe ser duro también separarse después de tantos años. Sin embargo, yo estoy dispuesta a sanar el vínculo familiar, estoy tratando con mi hermano, pero es difícil. Ellos no me llaman nunca. Que me digan: ‘Hola hija estoy orgulloso de vos’, pero nada. Ojalá ellos recapaciten y sean unos padres presentes, como siempre lo fueron”, concluyó de manera muy sentida.

Charlotte Caniggia brillando en la pista (Prensa América)

Las galas fueron pasando y el desempeño de la mediática en la pista, además de sus previas, fueron el combo ideal para que tanto el público como el jurado se admiren ante ella. Otro de los destacados momentos fue con el ritmo “salsa de a tres”, momento en el que las parejas concursantes invitan a un famoso a sumarse a sus coreografías. La pista la abrieron Charlotte y su bailarín Jesús Vinent, quienes invitaron a Melody Luz, pareja de Alex, el hermano mellizo de la mediática.

“¿Se llevan bien las cuñadas? Porque usted tiene un carácter fuerte...”, le apuntó el conductor a la invitada al recibirla en la pista. “Yo soy tranquila, cuando me buscan quilombo... ¡agh! Ahí no me controlo y me saco”, dijo Melody, a la vez en que dijo que nunca se peleó con Charlotte. “Nunca nos peleamos, no queremos, nosotras nos llevamos bien”, confirmó Caniggia, quien a la vez dijo que extraña mucho a su hermano, quien en ese entonces se encontraba en España compitiendo en la versión ibérica de Gran Hermano.

Charlotte Caniggia reveló que cambió por primera vez un pañal a su sobrina Venezia

Ante la ausencia de Alex, el conductor quiso saber cómo se las arreglaba Melody con las tareas domésticas. “Me ayudan mucho mis papás y mis amigos. Ahora mismo está con una amiga...”, comenzó a responder hasta que Tinelli la interrumpió: “¿Tu cuñada te ayuda a la noche para cuidar a Venezia?”. En el estudio se escucharon unas risas de incredulidad, pero la bailarina dejó bien parada a Charlotte. “Eso es importante. Hoy le cambió su primer pañal”, reveló Melody. “¿Alguna vez había cambiado un pañal Charlotte?”, insistió el conductor. “No... Pero bueno, siempre hay una primera vez, Marcelo”, contestó con orgullo la mediática.

La respuesta fue el disparador para la consulta sobre la posibilidad de que Charlotte madre, ante lo que no dudó en responder: ““Pronto me gustaría tener una familia. Primero quiero la propuesta de casamiento. Pero Roberto (Storino Landi, su novio) todavía no la hizo. Ya la pedí que me lo propusiera, ya vamos cuatro años juntos. Le dije: ‘¿El anillo pa’ cuando?’”.

El reggaeton hot de Charlotte Caniggia en el Bailando 2023

Incluso, volvió a dejar en claro que estaba “hinchada los huevos” de que le pregunten por el vínculo con sus padres: “Acá en la pista la paso bien, pero salgo de acá y tengo 80 personas preguntándome: ‘Che, ¿qué onda tu mamá, qué onda tu papá? ¿Se separaron?’... Siempre hay una historia nueva. Es una situación que me genera ansiedad, me pone muy triste”, dijo, sin intención de entrometerse en los asuntos de sus progenitores.

“Son problemas de ellos y yo como no tengo problemas, por suerte, estoy tranquila. Pero me afecta tener que cargar con problemas de mis papás. Todo el tiempo me vienen a preguntar a mi y todas las semanas es un capítulo nuevo. Es como una serie de Netflix esto”, se rió Charlotte.

Charlotte Caniggia volando en el baile del caño

En las últimas horas, Charlotte confirmó que se tomará nos días de vacaciones en México, porque su intención es estar fuera del certamen en Navidad y en Año Nuevo, por lo que pidió al conductor ser reemplazada en esas fechas. Ante ello, el conductor le aceptó el pedido con una única condición: “Un baile le podemos dar siempre y cuando esté acá Melody Luz tu cuñada, que es bailarina”, precisó. La mediática de inmediato respondió: “Si, te la consigo. Después vuelvo... No la van a eliminar, ella baila bien y le voy a meter que haga previa, que hable boludeces como yo”, respondió con el humor de siempre.

Como resumen de este paso mediático, y de la evolución de Charlotte como show woman, nada mejor que la palabra de Moria Casán, testigo privilegiado de este tiempo: “Cuando llegó a este certamen, era más niña y a todos nos encantó por eso. Tanto ella como el hermano tienen una impronta única, chicos con algo diferente. Ella era la única que lo trataba de usted a Tinelli. Era súper educada. Has crecido, y cuando venís con ángel, el ángel no se pierde. Tenés una esencia, sos muy divertida, terriblemente astuta, decís verdades, pero con un ángel especial”. Y pocas personas saben más del show, del ángel y de las verdades como Moria.