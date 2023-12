Después de su separación de Cecilia Milone, Nito Artaza habría apostado otra vez al amor: de quién se trata

Después de su separación de Cecilia Milone, Nito Artaza ya tendría nueva pareja: de quién se trata (Video: A la tarde, América)

Pese al hermetismo que Nito Artaza y Cecilia Milone intentan mantener acerca de dar informaciones sobre su situación sentimental actual, este martes allegados a la pareja confirmaron a Teleshow su separación. Las fuentes indicaron que ella eligió evitar hacer declaraciones públicas y que, incluso, tampoco se comunica seguido con su entorno, ya que no tiene intenciones de contar lo que realmente sucedió entre ellos.

Y si bien su entorno aclaró que no hubo terceros en discordia, como se dijo en alguna oportunidad, así como tampoco habría sido por alguna infidelidad por parte de él, la información fue cambiando con el correr de las horas. En A la tarde (América) el panelista Diego Estévez aseguró que el cómico ya estaría en pareja con otra persona. Ni más ni menos que una bailarina que trabajó con él y con Milone en distintas obras que produjeron en los últimos tiempos.

“Acá me llega un mensaje que habla de la supuesta nueva conquista. Y según palabras de mi fuente, la conoce Cecilia Milone. Se trata de Belén di Giorgio, la ex novia de Rodrigo Noya”, reveló el periodista, a la vez en que hizo el recuento de las distintas obras en las que la joven compartió elenco con la cantante de tango y el humorista. “Estuvo en todas sus obras con Nito y Cecilia: La jaula de las locas, Los 80s están de vuelta, Mastertango... Y ahora lógicamente está con Nito y Cherutti”, enumeró Estévez.

Nito Artaza y Belén Di Giorgio, quien sería su nueva novia, según informó el periodista Diego Estévez en A la tarde

Por otra parte, y de acuerdo a la información que fue recibiendo al aire del programa que conduce Karina Mazzocco, aseguró que “Milone se mudó a su departamento de soltera y que el que se quedó en el domicilio conyugal fue Nito Artaza”. Asímismo y en línea con lo informado previamente por Teleshow, “Milone tiene decidido que no va a hablar de este tema, de la separación, en los medios. Y nito se suma a esta postura: canceló todas las entrevistas que tenía pautadas de cara al estreno, no quiere hablar de esto. Y cuando lo hagan, la que va a decidir va a ser Milone”.

Por último, según Estévez y lo que le comentaron sus fuentes desde el entorno de la ¿expareja?, “Nito niega la separación y no quiere reconocer que Milone se mudó, que se fue de la casa que compartían”.

Nito Artaza y Cecilia Milone

Nito Artaza y Cecilia Milone iniciaron su romance en 1999 a espaldas de la opinión pública, de la prensa, y de Cecilia Oviedo, la entonces pareja del humorista, y madre de su hijo Leandro. Fue años más tarde, en 2006, cuando la cantante contó en los medios que habían mantenido un relación oculta. Lo que desató un fuerte escándalo.

Los años siguientes cada uno siguió con su vida, hasta que se reencontraron y decidieron apostar a su relación de manera formal, y sin dar explicaciones ya que por ese entonces ambos estaban solteros. Y en junio de 2017 celebraron su casamiento con una imponente fiesta en la ciudad natal del humorista, Bella Vista, Corrientes.

Tiempo, atrás, en 2021, Milone dio una entrevista radial en la que contó cómo era el día a día con su marido. “La historia con Nito es todo el tiempo: ‘me rindo, hacé lo que quieras’. Yo tengo una personalidad tan imponente, fuerte. Da la sensación de que yo soy la que toma las decisiones. Yo en realidad lo que hago es, cuando yo me canso de que no él toma decisiones, o se confunde, o veo que quiere algo y no se anima a decirlo, bueno listo, y lo hago. Pero la mayoría de las veces son decisiones de él, eh. Son dos dudas de él que suele ser una de las dos. Esa es la historia de esta pareja. Yo voy como resignada, elijo la que me gusta más. Entonces parece que la que toma la decisión soy yo”, le dijo a Marcela Coronel en su programa Mientras tanto, por Mucha Radio FM 94.7.