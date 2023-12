Carmen Barbieri le respondió a Sofía Aldrey: “Vos vivís de otra cosa, yo necesito trabajar todos los días”

Carmen Barbieri hoy en Mañanisima sobre Sofia Aldrey (El Trece)

En febrero último se produjo un escándalo mediático que ocupó la pantalla de los diferentes medios. La separación de Fede Bal y Sofía Aldrey que incluyó la filtración de material privado, un proceso terapéutico por una adicción al sexo y hasta un juicio que llegó a estos días. Quien se volvió a referir al tema en las últimas horas fue Carmen Barbieri, luego de que fuera nombrada por la propia Aldrey.

Sofía, en charla con LAM, aseguró respecto de su exsuegra: “Nunca volvimos a hablar ni me escribió. Al principio lo esperé, porque la quiero un montón. Ella estaba ahí ese fin de semana, pero es parte de su vida, lo toman con humor negro, se ríen”, además de revelar que “tuvimos una charla con Fede mucho tiempo después”.

Respecto de esas declaraciones, en un principio Barbieri afirmó que no iba a emitir opiniones, dejando a los panelistas de su programa que se expresen sobre el tema y brinden su punto de vista. Sin embargo, con el correr de los minutos comenzó a expresar sus sentimientos: “Siento amor por ella y agradecimiento, siempre lo digo, lo digo también fuera de cámara. Ella se hizo cargo de mi hijo en un momento muy difícil que fue la pandemia, que vos no podías ver a un familiar enfermo. Yo todos los días de mi vida eso lo agradezco, soy una gran agradecida”.

Carmen Barbieri en Mañanisima habló sobre Sofia Aldrey (El Trece)

Sobre ese punto, la conductora de Mañanísima ahondó: “Lo cuidaba en todo, en los días y las horas que tenía que tomar los remedios, fue una mujer que lo amó y no tengo más que palabras de amor y agradecimiento. Ella no es una de las personas a las que le tengo que contestar, saquémosla de la lista. Quizás sí, pero en privado voy a hablar con ella”.

A continuación, se refirió a los dichos recientes de su exnuera: “Es verdad que sufrió mucho y que yo haga humor con eso... es verdad que yo hago humor con cualquier cosa, y el humor negro. Y dijo ‘ellos están acostumbrados a eso’. Nosotros vivimos de eso, Sofía, vos vivís de otra cosa. Nosotros trabajamos hace años, mi papá, mi abuelo, yo, Federico. Vivimos de esto, de nuestra profesión, mal o bien. Te puede gustar lo que hago o no, pero vos vivís de otra cosa, yo necesito trabajar todos los días para llegar a fin de mes”, argumentó.

Tras ello, volvió a expresar sus ganas de mantener una charla personal con Aldrey “pero no por teléfono, porque la va a grabar y sale al aire enseguida”, y retomó el hilo sobre su profesión: “yo hago un programa en el que intento que la gente se ría. se divierta, que no sea un drama todo. De mi propia vida lo hago. Es mi forma de ser y de trabajar. Ella sabe que yo no me meto ni en la casa de Fede ni en las relaciones, ni pregunto, ni soy pesada, ni metida, gracias a Sofía me enteraba de su salud. Yo quiero mucho a la familia, más que nada a su abuelo”, expresó.

En este punto, se remontó a la infancia de los exnovios, cuando coincidían en Mar del Plata. “Sofía y Fede se conocen de chiquitos, del hotel Hermitage, donde vivíamos todos los veranos con Santiago”. De allí, pasó al verano pasado, cuando todo fue menos inocente: “Cuando le pregunté por Sofía me dijo que no estaba y ahí me enteré, yo no me enteré ni si estaban en crisis. Y tampoco me incumbe la relación de mi hijo con una mujer. Sí me preocupaba porque yo la quiero mucho y me parecía que eran una pareja maravillosa, pero bueno, cada uno sabe cuando termina el amor o una relación de pareja. Le pido disculpas si le molestó el humor”.