Marc Anthony hizo vibrar a Vélez con su mujer como espectadora y muchas famosas

Marc Anthony se presentó en el estadio de Vélez (RS Fotos)

Marc Anthony regresó a la Argentina para brindar su octavo show frente a más de 30 mil personas en el estadio de Vélez. El cantante llegó acompañado por su equipo de trabajo y su esposa, Nadia Ferreira. La modelo paraguaya y madre de su hijo menor Marc Anthony Jr. estuvo entre el público y disfrutó de cada canción como una fanática más.

Después de las 21 horas, la banda subió al escenario y cautivó al público con una introducción que preparó el terreno para la velada. Tras diez minutos llenos de energía, durante los cuales la audiencia bailaba, el artista boricua hizo su entrada triunfal para dar comienzo a un concierto que fusionó salsa, boleros y cha, cha, chá, junto con las baladas más emblemáticas.

Marc Anthony llegó a Buenos Aires como parte de su gira internacional, Viviendo Tour (RS Fotos)

El ícono de la salsa protagonizó un magistral espectáculo como parte de su gira internacional, Viviendo Tour. El repertorio fue una mezcla de sus clásicos más reconocidos, entre los que se destacaron “Pa’lla Voy”, “Valió la pena”, “Y hubo alguien”, “Hasta ayer” y “Flor Pálida”.

Nadia Ferreira disfrutó del show de Marc Anthony (RS Fotos)

Entre el público estaban varias figuras del espectáculo, como Momi Giardina y su hija Juli Castro, quien este año tuvo mucha exposición por su participación en el Bailando 2023, el ciclo que conduce Marcelo Tinelli por la pantalla de América.

También dijo presente Evangelina Anderson, la modelo que forma parte del jurado de Los 8 escalones, el ciclo que encabeza Guido Kaczka por El Trece. Este 2023 marcó su regreso a la televisión, luego de dejar Europa para regresar a vivir a la Argentina con sus hijos y su marido, Martín Demichelis.

Evangelina Anderson (Chule Valerga)

Momi Giardino y Juli Castro (Simón Canedo)

Marc también interpretó los temas “Volando entre tus brazos”, “Balladas medley”, “Qué precio tiene el cielo”, “Hasta que te conocí”, “Mala”, “Parecen viernes” y “Tu amor me hace bien”. El punto culminante llegó con un final triunfal al interpretar su icónico éxito “Vivir mi vida”.

Durante el show, el carismático artista puertorriqueño expresó su alegría al reencontrarse con su público argentino, interactuando, animando y bailando junto a ellos durante todo el espectáculo. Para las fanáticas fue una noche mágica que quedará grabada en la memoria para siempre.

Marc Anthony es uno de los cantantes de salsa más exitosos y un verdadero embajador de la música y la cultura latina. Tras su primer álbum de salsa, “Otra Nota” (1993), sus discos rompieron récords de ventas y listas. Su álbum más reciente, “Pa’llá Voy” (2022), su decimotercer álbum fue lanzado bajo su propio sello Magnus / Sony Latin Music. Recibió cuatro nominaciones al Grammy y ganó el Grammy al Mejor Álbum de Salsa. En su gira, se presentó ante audiencias agotadas en todo Estados Unidos, Europa y América Latina.

Ha recibido múltiples Premios Billboard de la Música Latina, incluyendo 10 como artista en solitario, tres premios Billboard y reconocimientos especiales de las cadenas Univisión y Telemundo. También ha tenido éxitos en colaboraciones con Maluma, Gente de Zona y Daddy Yankee.

Anthony también ha desarrollado un carrera actoral, con papeles en películas como In the Heights (2021), El Cantante (2006), Hombre en Llamas (2004), En el Tiempo de las Mariposas (2001), Rescate en el Infierno (1999), y un papel principal en el musical de Paul Simon, The Capeman (1998) en Broadway.

Marc Anthony en el estadio de Vélez (RS Fotos)

Nadia Ferreira lo acompañó en el show (RS Fotos)

Marc Anthony cantó frente a más de 30 mil personas (RS Fotos)

Marc Anthony interpretó “Volando entre tus brazos”, “Balladas medley”, “Qué precio tiene el cielo” y “Hasta que te conocí” (RS Fotos)

El cantante boricua realizó un show inolvidable durante una hora y media (RS Fotos)