Diego Torres presentó un nuevo tema con sus sobrinos, Ángela y Benja: “Es un regalo para todas las familias”

Sin dudas, los Torres no son una familia más. Cada vez que se los evoca, se habla también de un clan de artistas. Desde la inolvidable Lolita, quien plantó la semilla de esta familia de estrellas y durante cincuenta años brilló en cine, radio, teatro y televisión; pasando por Diego, quien arrancó siguiendo los pasos de su madre en la actuación pero pronto encontró en la música su lugar más feliz, hasta los nietos y bisnietos de esa señora artista, quienes también tomaron el legado de la abuela y lo hicieron propio.

Y esas fibras familiares tan íntimas se materializaron en un tema, un homenaje no solo a la familia Torres sino también, a todas las familias. Así nació “Las Leyes de la vida”, una canción que Diego compuso junto a Benja, uno de sus sobrinos que también se dedica a la música y que grabaron junto a su sobrina más famosa, Ángela.

“Qué locas son/ Las leyes de la vida/ Se nos agota el tiempo/ Y así se van los días/ Costumbres del ayer/ Momentos en familia/ Y aunque no estemos todos/ El corazón no olvida”, dicen en una de sus estrofas, que cantan los tres artistas haciendo palmas para la cámara y en diálogo con Teleshow. “Es una historia hermosa que empezó tomando unos mates en casa con Benja y surgió la chance de trabajar juntos. Él me contaba que tenía una una idea dando vueltas con hacer algo familiar, de valorar las cosas a tiempo, nos mostramos un par de canciones y le empezamos a dar forma”, explica Diego entusiasmado rememorando la cocina del tema.

Diego Torres y sus sobrinos presentaron Las leyes de la vida en el Movistar Arena (Video: Youtube)

“Con el tío pensamos desde el momento uno en Ángela y planeamos armarla y que sea una sorpresa para ella. Y cuando le hicimos llegar el tema ya estaba un poco más avanzado y se re copó. Así se dio todo”, suma Benja, que desde hace varios años compone y escribe su propia música. Tío y sobrinos presentaron ese sentido homenaje familiar en vivo durante los dos shows que el cantante brindó en el Movistar Arena, durante el cierre de la exitosa gira que lo llevó a recorrer todo el continente americano, con conciertos en Colombia, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, México, Uruguay y distintas ciudades estadounidenses.

“Fue la mejor sorpresa posible, estoy muy contenta de estar compartiendo la música con mi familia que los amo y que se haya dado así. El tema nació hace dos semana y ya nos ha regalado momentos mágicos y maravillosos. Y lo que nos espera, porque ahora nos llevás a todas las giras por Latinoamérica. Nosotros te caemos con el fernet y el pasaporte ready”, bromeó Ángela, que acaba de firmar para protagonizar durante 2024 la obra Rent, dirigida por Fer Dente y de presentar “Sin Vergüenza”, una colaboración entre Emanero, Karina y Jimena Barón.

“Sentimos que es una canción que tiene que ver mucho con nuestra familia puertas adentro, que no deja de ser una familia como cualquier otra, con idas y vueltas, con cosas buenas, con cosas malas, pero que en definitiva nos une un amor incondicional, y quisimos reflejarlo en esta canción. Nos acordamos de la abuela, del abuelo (Julio Lole Caccia), de toda la familia”, asegura Diego. Benja suma al relato: “Sin nombrar específicamente a cada uno, el tema habla de los que ya no están, de los que están, de los que seguimos compartiendo, de todos sin nombrar a ninguno, por eso es para cualquier familia”.

Diego Torres con sus sobrinos Ángela, Benja y Sol

—Diego, ¿era una cuenta pendiente grabar algo con tus sobrinos?

—Era un sueño que tenía por cumplir y por eso agradecido en este caso a Benja que me abrió las puertas para poder escribir esta canción juntos y cumplir este sueño de cantar los tres. Imagínate que yo los vi nacer, crecer, entonces verlos ahora realizados como artistas, enfocados y poder compartir una canción, yo creo que los abuelos, mamá y papá, estarían muy contentos de esto. Y acá estamos en pleno rodaje del vídeo, que va a ser muy emotivo como lo es la canción. Así que sí, es un momento muy especial.

—¿Revisaron cajas de fotos, evocaron recuerdos para rearmar ese mapa emocional de la familia?

—Benja: “Sí, fuimos buscando fotos de cuando éramos chicos, de momentos que pasaron y ahí recopilamos mucha data linda que ahora nos va a servir para el video. También presentarlo en un escenario fue muy emotivo y nos lloramos todo. Al ser un tema nuevo la gente no lo conoce y la reacción fue increíble.

—Ángela: Creo que aparte la gente que lo sigue al tío, que lo vio crecer, ya también de rebote ligamos un poco el cariño de esa gente que también lo acompaña con tanto amor hace tanto tiempo. Entonces creo que se sintió tan especial porque ellos también entendieron que lo que estaba pasando era algo importante.

—¿Cómo son las juntadas familiares? Hay una fantasía de imaginarlos muy musicales, cantando, tocando instrumentos...

—Benja: Siempre terminamos zapando hasta tarde, uno se va al piano, uno se va a la guitarra y siempre surgen esas movidas.

—Diego: De chicos armaban shows en casa. Y ella te vendía los tickets en los asados, venía con la tiquetera, era así y te decía: “¿vos compraste, vos compraste, vos compraste?” O sea, ya tenía un sentido del entretenimiento…

—Ángela: Y del negocio

—Diego: Y después trabajó con Adrián Suar y se profesionalizó en ese sentido (Risas). Pero sí, y es como que la historia se repite hoy, porque Camila, la hija de Pedro, de otro primo de los chicos, otro sobrino, hace lo mismo con Nina, con mi hija y con Mía también, la hermanita más chica de Ángela, es como que bueno, sigue el legado. Nos van a tener que aguantar por generaciones y generaciones.

—Ángela: Hay Torres para rato.

—Diego: No podrán librarse de nosotros, joder.

Diego Torres y su hija Nina (Foto: Instagram)

—¿Tu hija Nina ya se perfila artista también?

—Le gusta todo, está estudiando actuación. Le gusta la música. Como decía un amigo cuando le decían “qué parecida que es a vos”, él respondía: “sí, son los gérmenes”. Y creo que nosotros tenemos ese mismo germen.