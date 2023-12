Ángela Torres será la protagonista de Rent, el musical de Fer Dente: “Es uno de los personajes de mi vida”

Ángela Torres al momento de la firma del contrato para ser parte de Rent, el musical (Fotos gentileza: Club Media Fest)

Sabía que un nuevo desafío laboral estaba por llamarla, sabía que llegaría ese papel con el que conectara de corazón. Después de haber rechazado otras propuestas, llegó un mensaje que cambió sus días: “¿Querés ser Mimi en Rent?”. La receptora del mensaje y quien no duda en expresar su emoción por la propuesta es Ángela Torres, reconocida ampliamente por su notable capacidad de adaptación y consistentemente elogiada por su excepcional y sobresaliente recorrido profesional en el ámbito del entretenimiento.

El mensaje llegó de parte de Fer Dente, quien se cargará al hombro la producción artística de la histórica obra que desde el próximo 3 de mayo llegará a la calle Corrientes, en el porteño Teatro Ópera. No había otro nombre que el de Torres para adentrarse en el conmovedor y complejo papel de Mimi, una figura artística que combina las disciplinas de la danza y el canto. Un personaje que enfrenta con firmeza y ardiente pasión los múltiples desafíos que se le presentan.

En momentos en que se realizaba la firma del contrato, Teleshow logró una entrevista exclusiva con Angela en la que recordó: “La propuesta llegó hace ya dos meses, yo estaba grabando en Uruguay una participación en una serie y me llegó un mensaje de Fer que me decía ‘¿querés ser Mimi en Rent?’ y se me bajó la presión y me volví loca y lo llamé instantáneamente y le dije que sí”.

Así fueron las audiciones de Rent (Gentileza: Club Media Fest)

Es que en este momento, ella se encontraba esquivando otras propuestas a la espera de que alguna colme sus expectativas, como ella misma detallaría: “De verdad venía diciendo medio que no, me venía haciendo medio la exquisita porque de verdad estaba esperando que aparezca un proyecto con el cual, de corazón, sienta que que conectaba y que había una razón concreta que me convocaba para hacerlo”. Y ese momento llegó: “Apenas leí ese mensaje fue como ‘uff, sí, no me puedo perder este personaje’, es como uno de los personajes de mi vida, así que desde el primer momento le dije ‘sí, obvio y por favor, no cambies de opinión, no te arrepientas’”.

Pasados más de 25 años de su estreno en Broadway, la obra se convirtió en un ícono de más de una generación, basada en la ópera de Puccini La boheme, trasladando la acción de París a New York. Gracias a su trascendencia, también se realizó un filme que se estrenó en 2005, respetando casi en su totalidad a los actores que noche a noche lo hacían sobre las tablas.

Así, después de alcanzar un notable éxito en Broadway, donde fue galardonado con cuatro Premios Tony y un Premio Pulitzer, el espectáculo llegará a Buenos Aires con la dirección artística a cargo de Dente, quien se comprometió a elevar la producción a niveles sin precedentes en el Teatro Ópera, comenzando sus funciones el 3 de mayo.

Fer Dente estuvo al frente de las audiciones donde más de 6500 artistas se presentaron

Este arribo a la capital argentina se produce tras un proceso de audiciones exhaustivas y altamente competitivas que lograron atraer a más de 6.500 aspirantes con talento provenientes de la Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, además también de sesiones cerradas en las que se evaluó a más de 100 artistas. Como resultado de este riguroso proceso de selección se logró conformar un elenco excepcionalmente talentoso y diverso.

“Había visto la obra, más que nada vi mucho la película de chiquita y ahora me estoy poniendo a ver más la obra de teatro que ya la vi 7 veces desde que me llamó Fer”, explicaría Ángela sobre su relación con la obra que finalmente desembarcará en la calle Corrientes.

No es la primera vez que Dente y Torres son parte del mismo proyecto, y ante ello, la actriz que interpretará a Mimí expresó: “Se siente mucha emoción, la verdad que también es flashero que nuestros caminos artísticos siempre se terminan juntando de alguna manera. Siempre la actuación, el arte, nos une y yo lo quiero mucho, lo conozco desde que tengo 11 años, incluso lo conocí trabajando en el Ópera que es en el teatro donde vamos a hacer ahora Rent, así que va a ser muy emotivo”. Pero la relación entre ambos no terminaría ahí, ya que “fue mi director hace muchos años, yo tenía 16, y ahora ya con 25 es como un reencuentro ahí, así que estoy muy contenta”.

Los casting se estuvieron haciendo a más de 6.500 jóvenes artistas, hasta encontrar a los 16 participantes restantes del elenco

Nieta de Lolita Torres, sobrina de Diego Torres e hija del matrimonio entre la actriz Gloria Carrá y Marcelo Torres, Ángela comenzó estudiando actuación desde los 8, para ya a sus 12 años interpretar el papel de Lía en la obra teatral Irreal, lo que llevó a que se hiciera acreedora del premio Trinidad Guevara como Revelación Femenina.

“De ese momento recuerdo poco”, se sinceró, al aclarar que “tengo muy mala memoria”, aunque no puede dejar de rememorar que en esa época tenía “muchos sueños por cumplir y también un hambre muy grande de crecer y todo sigue ahí, intacto, sigo teniendo el mismo hambre y las mismas ganas de seguir creciendo. Y sigo muy enamorada de esto que decidí hacer en mi vida, así que contenta con mi presente”.

Ángela Torres vuelve, de la mano de Fer Dente, a su primer amor, la comedia musical (Fotos gentileza: Club Media Fest)

La joven, que en los últimos días también presentara un tema junto con Diego Torres, viendo a la distancia el largo recorrido ya hecho en tan poco tiempo aseguró estar transitando un muy buen momento tanto en lo personal como en lo artístico: “Me siento muy alineada y muy clara con mis deseos, quizás antes era más de tener ganas de hacer todo junto y ahora estoy más como en hacer de verdad lo que siento, lo que me dan ganas y eso me hace llegar a cumplir objetivos con los que sueño”.

“Este fin de semana estuve cantando en el Movistar Arena con mi tío Diego, con mi primo Benja y fue algo que me hizo sentir muy bien con mi presente, con mi familia estar unida compartiendo el arte. Estoy sacando canciones, haciendo música que es lo que siempre quise. Y ahora voy a volver a actuar en una comedia musical que es el primer amor de mi vida, así que muy, muy feliz, la verdad, de estar arrancando esta aventura y vamos a ver qué pasa”, cerró, para luego invitar a todos al teatro a acompañarla en este nuevo desafío que en mayo tendrá su estreno.