El batacazo de Sabrina Cortéz en Gran Hermano: entró a la casa, sorprendió a todos y en menos de una hora se convirtió en la líder

Sabrina, La Ganadora De La Prueba Del Líder

Dueña de una resistencia y determinación única, Sabrina Cortéz se adueñó de la escena en Gran Hermano. A minutos de haber entrado en la casa más famosa del país -como una de las nuevas participantes-, la joven formó parte de la prueba de habilidad, clasificó y se consagró como la líder de la semana. Todo, en menos de una hora. La oriunda de Mendoza se robó todas las miradas, incluso su nombre se convirtió en tendencia en X (antes Twitter) a raíz del batacazo que había logrado.

Decidida a ir por todo, la más nueva de las hermanitas no se dejó amedrentar por las luces, los compañeros o la competencia. Ni bien puso un pie en la casa se cambió rápidamente y afrontó la prueba de habilidad, la cual determinaba al primer líder del certamen y otorgaba inmunidad en la próxima gala de eliminación.

Vestida con una calza y un top deportivo gris, se sometió al desafío de equilibrio. Los participantes debían subirse a una plataforma y mantenerse lo más estable posible para evitar que una pelota cayera al suelo. Poco a poco la cantidad de competidores comenzó a disminuir. Martín Ku, Bautista (el otro nuevo participante), Juliana Scaglione, Isabel Denegri, Hernán, Alan, buscaban el mismo objetivo que Sabrina. Sin embargo nadie iba a poder contra ‘Barbie’, el sobrenombre de la modelo.

Sabrina Cortéz, la primera líder de Gran Hermano

Tras la prueba, todos los participantes se reunieron en el living de la casa para escuchar a Santiago del Moro. “Quiero felicitar a Sabrina, impresionante lo que ha pasado. Primero quiero saludar a los dos nuevos. Y pido un aplauso para Sabri. Mujer escuchame, entraste hace media hora a la casa, te fuiste a cambiar, calificaste y ganaste”, dijo la figura televisiva detrás de la pantalla. Feliz por el resultado del desafío, la contadora respondió: “No lo puedo creer, serán los nervios que liberé ahí”.

Sin embargo no todos los participantes se veían tan conformes con la llegada de Sabrina, fue por eso que el conductor se dirigió a Isabel preguntándole cómo estaba. “Si, si hubiera dormido en dos días una hora me hubiera ido genial, pero bueno, debido a la edad y los dos días de no dormir”, afirmó la concursante más grande de esta temporada.

Ante esta postura, el mediático no dio lugar y expresó: “Para, les quiero decir algo. Esta edición nosotros no pusimos la edad de la gente, ustedes mismos se preguntaron la edad. La edad te la ponés vos, la edad es un número, esta en vos querer usarla o no. Todos son personas que están conviviendo ahí, es un juego de convivencia, no de edades. Así que la edad es una excusa, un rótulo, que adentro de la casa no vale nada. Divertite, pasala bien. No te pongas barreras porque estás brillando”.

Así recibieron a Sabrina y Bautista en la casa de Gran hermano

Luego, Del Moro volvió a centrarse en la ganadora de la prueba y destacó los beneficios que esta tendría: “La líder de esta semana es la chica nueva, recién llegadita de la casa, Sabri. Miralos a ellos. Vos vas a tener que, el próximo jueves, rescatar a alguien. Pero vos tenés inmunidad, es decir, ya estás en la próxima ronda, acabás de entrar y de clasificar para la próxima semana porque a vos esta semana no te puede echar nadie. Sos la líder, disfrutá de tus beneficios”.

Con este triunfo, Cortéz podrá salvar a un compañero de la placa, y luego subir a otro. Además, en esa instancia podrá tener 5 minutos con la persona que salvó, para dirimir cuestiones en un lugar íntimo de la casa, y luego subir a quien quiera de todos los que quedaron nominados.

Quién es Sabrina Cortéz

Minutos antes de entrar a la casa, la joven fue presentada junto a Santiago del Moro. “Me dicen la Barbie camionera porque abro la boca y la cago. Mi nombre es Sabrina Cortés, soy mendocina, pero vivo hace 15 años ya en Buenos Aires. Soy contadora pero me dedico a las redes, modelaje, no quiero laburar de contadora, estrés no. Mamá y papá militares, yo también quise ser militar en un momento, todo ese ambiente me encanta. Estoy en pareja, hace siete años, con intermitencias. Mi novio está chicho, me re banca y me deja ser, no es celoso, y yo tampoco . me ven delicada y no soy eso. Yo por estrategia, si es necesario, estaría con alguien”, contó la joven a través de un video.

Inmediatamente, la participante ingresó en la nave, el estudio en el que se encuentra el conductor y expresó: “Que nervios, muchas expectativas”. Luciendo un traje rosa y una botas blancas, la influencer tomó su valija y se subió al auto rumbo a la casa.