La emoción de una fan de Taylor Swift que no tenía entradas y gracias a una nota irá a ver a su ídola

La emoción de Ema la fan de Taylor Swift que no tenía entradas y que por una nota irá a ver a su ídola

El furor en Buenos Aires por los tres conciertos que Taylor Swift programó en el país abunda. Además del fandom argentino, personas de todo el mundo se acercaron para disfrutar de los espectáculos: aún quedan dos, uno este sábado 11 de noviembre y otro que se llevará a cabo este domingo 12 ya que el del viernes fue reprogramado por las condiciones climáticas.

En medio de toda esa locura swiftie, una niña se hizo súper viral luego de aparecer en un móvil que hizo A24 en donde confesó que se acercó al Monumental con su hermana para escuchar a Taylor desde afuera porque no había conseguido entradas. Emocionada, angustiada y conmovida, Ema de diez años se ganó el corazón de los usuarios.

“Espero que veas esto, no sé si lo vas a poder ver, pero te amo (le dice a Taylor). Yo no conseguí entradas pero la voy a escuchar de afuera. Eso no se olvida más en la vida, quiero tener suerte y escucharla con mi hermana desde acá afuera”, comenzó diciendo la niña en diálogo con el cronista.

Al escuchar su historia el movilero intentó alentar a la menor que se conmovió y se mostró angustiada por no tener tickets. “Todavía quedan dos días, por ahí alguien...aparece”, sostuvo. A lo que Ema le respondió: “Ojalá. Confío en que algo va a pasar”.

Imagen de fans en Argentina esperando el comienzo del primer concierto de Taylor Swift de su gira Eras en Buenos Aires (Foto AP/Natacha Pisarenko)

Una vez que se filtró el fragmento de la nota en varias plataformas digitales como Tiktok, Instagram y X (antes conocido como Twitter), algunos usuarios comentaron y repostearon el video para que llegue a manos de alguien que tuviera alguna entrada para la menor y su hermana. Y, efectivamente, el milagro se produjo: una persona quiso contactar a las niñas.

Fue el usuario de Twitter @marianito1_ quien se solidarizó. “¿Alguien tiñe el dato de la nena y la hermana? Tengo dos entradas para darles”, sostuvo pidiendo que alguien las localice. Luego logró contactarlas y también lo comunicó en X: “Las nenas van a tener sus entradas, todo arreglado. Gracias a los que compartieron, todos merecíamos vivir la experiencia swiftie, más aún cuando parecía imposible”.

Taylor Swift durante el primer concierto de su gira Eras en el estadio Monumental en Buenos Aires, (Foto AP/Natacha Pisarenko)

Finalmente, el mismo cronista asistió a la casa de Ema y le comunicó a ella y a su hermana que les habían conseguido las invitaciones para asistir al show. Al enterarse, las menores se fundieron en un abrazo y rompieron en llanto sin poder creer lo que había pasado. ”¿Ay de verdad? Muchas gracias”, sostuvo la pequeña de diez años.

Hace unos días sucedió algo similar cuando a través de las redes sociales Pampita decidió cumplirle el sueño a un fanático de Boca. El menor también en un móvil confesó que había rifado su consola de videojuegos para viajar a Río para ver la final de la Copa Libertadores aunque no consiguió entradas. Al escuchar su relato, la jurado del Bailando 2023 que viajó junto a una empresa, le otorgó dos tickets al menor uno para él y otro para su papá.

Cómo estará el tiempo para los dos conciertos de Taylor Swift en River

Luego de un viernes tormentoso en la Ciudad de Buenos Aires que motivó la suspensión del multitudinario show de Taylor en la cancha de River, el Servicio Meteorológico Nacional levantó el alerta amarilla y pronosticó mejoras en las condiciones climáticas para este fin de semana, las cuales se extenderán hasta el miércoles.

Taylor Swift le habló a sus fanáticas tras la reprogramación de su show

Para este sábado, el cielo se presentará comenzará a despejarse a partir del mediodía y la máxima trepará a 26 grados por la tarde, donde la gente podrá disfrutar de una jornada con bastante sol. En cuanto a esta noche, durante la segunda presentación de la cantautora oriunda de West Reading (Pensilvania), se espera una máxima de 25° y una brisa agradable. En este caso, el SMN no prevé precipitaciones ni fuertes ráfagas de viento.

Por otro lado, el domingo, la mínima bajará a 16 grados y la máxima pasará a 23 con cielo bastante nublado y leves señales de la aparición de sol. No se esperan lluvias. La temperatura seguirá en descenso durante el lunes, donde la mínima apenas alcanzará los 12 grados y la máxima 21. El cielo se presentará soleado con algunas nubes.