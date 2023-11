Pampita se fue al Maracaná para ver a Boca Juniors junto al niño al que le regaló entradas

Pampita junto al niño al que le regaló entradas para ver a Boca (X)

“¡Al fin nos encontramos! ¡Acá estamos con Benjamín y nos vamos a ver a Boca!”, escribió Carolina Pampita Ardohain en su cuenta de X (ex Twitter). Y compartió un par de fotos en las que se la podía ver yendo al Maracaná para ver el partido por la final de la Copa Libertadores que el club xeneize disputará contra el Fluminense, junto al pequeño que se hizo viral en las redes sociales al contar que había rifado su PlayStation para viajar a Brasil aunque no tenía entradas para ingresar a la cancha, algo que la modelo le consiguió a través de una empresa de viajes que la tiene contratada.

La locura de los fanáticos de Boca Juniors por estar presentes en la final que puede consagrar al club de la Ribera no tiene límites. En las últimas horas, se difundieron historias de hinchas que hicieron hasta lo imposible por viajar a acompañar a su equipo. Y, en ese contexto, se viralizó la imagen de un niño que contaba lo que había hecho para poder llegar a Río de Janeiro con su padre, aún sin tener entradas para ver el partido.

Pampita ayudó a un niño a conseguir entradas de Boca (Instagram)

“Rifé mi play para venir acá. Y rifamos la moto de mi papá. ¡Y no tenemos ni entrada! ¡Pero mirá lo que es esto: esto es Boca loco! ¡Dale Boca!”, decía el pequeño en un video de TyC Sports que se difundió en Tik Tok.

Y en el siguiente, desde la playa y ya más tranquilo, el niño se explayó sobre su fanatismo: “Tranquilito. Rifamos mi play y la moto de mi papá. No tengo ni entradas, pero vine por esto que es una fiesta. Me quedé sin play y no me importa. ¡Mirá lo que es esto!. Primero viene Boca, Boca, Boca, familia, Argentina y el resto de las cosas”. ¿Qué daría por ver a su club salir campeón? “Mi casa, vivo en la calle por un año. ¡Daría todo! Devolvería el Mundial por Boca”, respondió el pequeño.

Lo cierto es que, contratada por una agencia de turismo, Carolina Pampita Ardohain viajó a ver el partido junto a uno de sus hijos. Y, conmovida por las palabras del niño, compartió una captura de su cara en las redes sociales y escribió: “¿Me ayudan a encontrar a este chico y su papá?”. La modelo explicó que la firma que la había llevado tenía entradas y agregó: “¡Queremos invitarlos a ver el partido juntos!”.

Finalmente, la actual jurado del Bailando 2023 se comunicó con el periodista Lucas Beltramo, de la señal de deportes que había entrevistado al niño, para confirmarle que había logrado ubicarlo para cumplirle su sueño. “Ya al chico lo encontré y lo voy a llamar en un ratito para darle la sorpresa”, dijo Pampita mientras todos en el estudio festejaban.

Así las cosas, en horas del mediodía, la modelo dejó en claro que había podido concretar el encuentro con el niño, que finalmente podrá ver el partido desde una ubicación privilegiada. Y mostró las imágenes en las que se puede ver al pequeño y a su padre, junto a ella que había viajado con su hijo Beltrán Vicuña para formar parte de la hinchada xeneize, listos para dirigirse al estadio monumental carioca.