Los famosos disfrutaron del increíble show de Taylor Swift

Este jueves Taylor Swift llevó a cabo el primer show de tres que tiene previstos concretar en la Argentina por su gira internacional “The Eras Tour”. Con más de 3 horas en el escenario, 18 cambios de look y un setlist que repasó sus casi 20 años de trayectoria, la cantante inauguró su seguidilla de conciertos en el Estadio de River Plate.

En ese sentido, más de 70 mil personas estuvieron presentes entre fanáticos de la artista, periodistas que fueron a cubrir el show y famosos que también son seguidores de Taylor y fueron a disfrutar de una noche inolvidable. Este viernes 10 y sábado 11 de noviembre, la cantante hará dos presentaciones más en el Monumental.

A través de las redes sociales los famosos compartieron fotos y videos durante el show y expresaron la emoción que les generó estar ahí disfrutando del concierto. Julieta Nair Calvo, por ejemplo, subió una seguidilla de imágenes a su feed de Instagram donde tiene casi tres millones de seguidores. “Viendo a la magnética Taylor Swift con mi amor”, escribió mientras se la puede ver a ella con una sonrisa de oreja a oreja junto a su novio.

Julieta Nair Calvo y su novio en el show de Taylor Swift

Varios influencers como Cami Mayan, la ex de Alexis Mac Allister, o Lizardo Ponce estuvieron disfrutando del concierto y compartieron imágenes de diferentes momentos del show. Por su parte, la actriz Flor Torrente también se filmó cantando una de las canciones y escribió: “¿Swifty who?”, afirmando que ella forma parte del club de fans de la artista estadounidense.

Cami Mayan una de las influencers invitadas al show

También Juli Castro, la hija de Momi Giardina y participante del Bailando 2023 se filmó en modo selfie y compartió algunos fragmentos del show en sus historias de Instagram. “Me trajo a mi infancia. En muchos momentos se me piantó un lagrimón”, escribió la influencer.

La emoción de Juli Castro por ver a Taylor

En tanto, las periodistas Noe Antonelli y María O’Donnell también dijeron presente y compartieron en sus redes sociales algunos vídeos. “Taylor sos todo lo que está bien”, “Qué show más increíble. Experiencias y emociones nada más”, fueron algunos de los mensajes que escribieron.

La periodista expresó su admiración por Taylor Swift

Así fue el momento en el que Taylor Swift se conmovió ante la reacción del público argentino

El público argentino dejó a Taylor Swift sin palabras

Una vez más el público argentino volvió a dar muestras de su pasión, dejando para siempre un momento inolvidable en la vida de la artista. Profundamente conmovida, la cantante de 33 años se quedó paralizada sobre las tablas: apenas sin poder moverse y con los ojos asombrados, no dejó de mirar a la gente desplegada sobre las tribunas del estadio y en el campo. La ovación era total, las exclamaciones de alegría de sus seguidoras se podían escuchar incluso desde afuera de la cancha, y ella, parada con el micrófono en la mano, se dio vuelta para mirarlas desde todos los ángulos del escenario.

Enfundada en un enterito rosa con brillos, con botas a la rodilla del mismo tono, y el cabello suelto, Taylor no dejó de abrir su boca en señal de perplejidad. Si bien sabía que muchas personas habían comprado la entrada para ir a verla, seguramente no supo del amor que le tienen sus fans argentinas. “Solo quiero probar algo muy rápido con un público tan sorprendente, solo quiero probar algo”, dijo señalando hacia todos los ángulos del estadio y recibiendo aún más gritos y ovacion. “Esto es sorprende, me están haciendo sentir realmente muy poderosa”, exclamó mientras se dirigía desde una punta y otra del largo escenario dispuesto en forma de T sobre el campo.

“Me están haciendo sentir que puedo tocar en un estadio lleno en Argentina por primera vez en mi vida”, sumó y se puso una chaqueta color rosa chicle plagada de lentejuelas para agregar, antes de comenzar su siguiente tema: “Lo que estoy tratando de decir es que me están haciendo sentir que soy lo más”.