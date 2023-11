La reacción de Cande Tinelli cuando Marcelo aseguró que no descarta volver a ser papá

Marcelo Tinelli aseguro que no descarta volver a ser padre: asi reacciono Cande Tinelli (Video: Bailando 2023, América)

Con 63 años, y cuatro hijos, la vida de Marcelo Tinelli parece estar abocada a sus proyectos, el Bailando 2023, su ciclo de América y su familia. Sin embargo, el conductor deslizó que no le cierra la puerta a nada en la vida. Todo comenzó cuando Cande Ruggeri se presentó en la pista más famosa de la televisión argentina porque estuvo invitada a participar en la salsa de tres con Brian Sarmiento y su bailarina. En esos instantes, un comentario de Moria Casán disparó uno de los momentos más particulares de la noche.

Te puede interesar: El regalo de Marcelo Tinelli a su hija Cande por su cumpleaños: “Lo deseaba hace mucho tiempo”

Desde el pelo largo hasta el platinado, los looks de Marcelo Tinelli siempre dan que hablar. En ese sentido, el conductor aprovechó la llegada de Cande para consultarle a su papá, Oscar Ruggeri, quien se encontraba presente en el estudio, la idea de cambiar su color de pelo a azul, rosa o verde. Así las cosas, la One irrumpió con un particular comentario. “¿Usted se conecta con los abuelos y yo veo que está en un período de su vida que se está permitiendo cosas, y tiene más ganas de ser padre otra vez que abuelo. Sí, mi amor. Así que no se tiña de ningún color, póngase en onda y a explorar querido”, disparó.

Cande aprovechó esa frase para consultarle a Marcelo si le gustaría ser padre otra vez. Y Tinelli respondió: “Yo no descarto nunca nada en la vida, no sé qué van a decir mis hijas”. Acto seguido, Candelaria, que se encontraba en el sector del streaming, se puso seria. La reacción de la cantante fue inmediata, abrió los ojos y se tapó la cara, sin poder creer lo que escuchaba. Luego la joven tomó una lapicera y simuló clavársela en el cuello. “A la yugular”, sostuvo ante la risa del público.

Te puede interesar: Desde dólares hasta una planta: la particular lista de regalos confeccionada por Cande Tinelli

De inmediato, Tinelli aclaró lo que había dicho. “Yo no estoy diciendo que voy a tener un hijo, estoy diciendo que no descarto nada, no para que nadie se pegue un tiro en la yugular”, afirmó.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa fueron sorprendidos con la exposición de su comprometedora foto (Bailando 2023, América)

“Por ahí al mismo tiempo, Cande es mamá y vos sos papá de vuelta.Y es un hermano tío”, lanzó la hija del Cabezón en forma graciosa. Y la hija de Marcelo respondió tajante: “Voy a llamar a mi psicóloga en este momento”. Con lo cual Tinelli cambió de tema.

Te puede interesar: Mirtha Legrand, Marcelo Tinelli, Moria, Pampita y todas las celebridades en Los personajes del año de Gente

Rumores de romance

Entre todas las figuras del Bailando, hay una que se roba las miradas de Marcelo Tinelli: Milett Figueroa. Desde su aparición, la modelo oriunda de Perú pareció cautivar al conductor, tanto es así que ambos compartieron varias salidas en público.

Días atrás, ambos disfrutaron juntos del teatro. Allí presenciaron Brujas, invitados por Moria Casán, mientras estaban en vivo durante el programa del que la actriz es jurado. En esa oportunidad, estuvieron acompañados por los productores históricos de Tinelli, Fede Hoppe y el Chato Prada. Más tarde, cuando terminó la función, los dos salieron por separado y ella fue rápido hasta el automóvil del conductor junto a Hoppe, mientras Marcelo saludaba al público presente en la vereda del teatro. Luego, partieron todos juntos.

Otro de los momentos que compartieron, fuera de la pista del Bailando, fue en el festejo de cumpleaños de su hija Cande. La noche transcurrió en un reconocido restaurante de la ciudad de Buenos Aires, al cual Tinelli suele frecuentar. Allí, estuvieron junto a parte de la familia, con Micaela, la hija mayor del conductor, su hijo Francisco, su primo Luciano El Tirri Giugno, Coti Sorokin, quien es la pareja de Cande y el estilista de la cantante que cumplió 33 años, Leo Leiva.

En una de las imágenes de la noche que compartió Tinelli se pudo ver al grupo completo sentado alrededor de la mesa del evento. En la misma se la ve a Milett sonriendo y cada vez más integrada a la familia y grupo del conductor.