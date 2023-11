La emoción de L-Gante al ser sorprendido por su mamá y su abuela: “Puro amor”

L-Gante se emocionó con el saludo de su mamá y su abuela (Video: La Peña de Morfi, Telefe)

Pasó 100 días detenido en la DDI de Quilmes en el marco de una causa en la que se lo investiga por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tenencia de armas de fuego, que hoy sigue su curso con él en libertad. Y, aunque la pasó mal, L-Gante pudo aprovechar ese tiempo de encierro para reflexionar sobre quienes son sus verdaderos afectos, para entender cuáles son las consecuencias de su fama repentina y para componer varias decenas de canciones que, seguramente, en los próximos meses verán la luz. Sin embargo, hubo quienes no pudieron sobrellevar esos días con tanta entereza: su mamá Claudia, su abuela y su hija, Jamaica.

Invitado a La Peña de Morfi, Elián Valenzuela -tal el verdadero nombre del músico- dialogó largamente con Diego Leuco, actual conductor del ciclo de Telefe. Entre otras cosas, le confesó que se había dado cuenta de que era conocido en cada uno de los rincones del país. “No me puedo esconder en ningún lado”, dijo. Y señaló que, ahora, había comprendido que tenía que tener sumo cuidado con cada una de sus acciones, hasta las más mínimas, ya que todo repercute en los medios de comunicación.

En ese momento, irrumpió en el estudio la pequeña de 2 años que el intérprete de Perrito malvado tuvo como fruto de su relación con Tamara Báez. Y la cara del músico se llenó de ternura. Entonces, en la pantalla se vio un video con mensajes de dos de sus seres más queridos que lo pusieron al borde de las lágrimas. “¿Qué es Elián para mí? ¡Uf! Muchas cosas, pero solamente una: es mi hijo. Es mi hijo y lo amo, lo quiero. Siempre va a contar conmigo, en las buenas y en las malas”, comenzó diciendo Claudia en la grabación.

L-Gante asistió al programa junto a su hija Jamaica

De inmediato, apareció la abuela del cantante. “Para mí significa lo más grande que tengo. Es parte de mi familia, de mi hijo. Muy compañero con la abuela. Él estuvo mucho tiempo en la casa de la abuela y la acompañaba. Y a mí me falta tremendamente. Lo extraño”, dijo la mujer. Luego siguió la madre de Elián con los elogios para el joven: “Es el ser que despertó en mí cosas que a lo mejor yo ya daba por perdidas, cosas que pensé que ya no las iba a poder vivir o conocer. Y hoy estamos acá. Y vos estás ahí, arriba de ese escenario. Es un orgullo diferente, quizá. Porque él sabe muy bien todo el esfuerzo que me costó y que hicimos para que hoy estuviera ahí”.

Finalmente, la abuela cerró su mensaje diciendo: “Elián, un beso muy grande. Un beso a su pequeña divina que tiene, que es preciosa. Mucha suerte”. Y la mamá concluyó: “Vamos Elián, adelante, con fuerza. A demostrarle al mundo quién es L-Gante. Y los valores que tiene. Te quiero”.

Movilizado, el cantante hizo un corazón con sus manos en señal de agradecimiento. “Fue muy emotivo, una sorpresa”, dijo mientras se aferraba a su hija. “Las quiero mucho a mi mamá y a mi abuela. Le mando saludos si me está mirando, que la voy a ir a visitar pronto”, señaló.

Fue entonces cuando el conductor quiso saber más detalles de la abuela, cuyo rostro no era conocido y con quien Elián compartió gran parte de su infancia. “Vivimos en la casa de mi abuela mucho tiempo. Y mi abuela siempre estuvo a disposición de todos sus hijos y sus nietos. Amor puro también”, alcanzó a decir L-Gante antes de que su pequeña lo interrumpiera para señalarle los payasos que había en el estudio. Y entonces se vio una conmovedora escena entre padre e hija.