Eva Bargiela relató los detalles de su encuentro con Miguel Ángel Silvestre: “Voy a decir la verdad”

Eva Bargiela y su encuentro con Miguel Ángel Silvestre (Video: “Bailando 2023”, América)

Eva Bargiela, a lo largo de las sucesivas etapas en el Bailando 2023, emergió como una de las figuras más destacadas y prometedoras, no solo por su habilidad y elegancia al desempeñarse en la pista, sino también por la naturalidad y espontaneidad con la que comparte aspectos de su vida personal durante las previas a sus actuaciones.

En la reciente emisión, la modelo se presentó para interpretar un rock en compañía de Uriel Sambrán. A su ingreso al estudio, ella reconoció: “Estoy muy contenta, venimos con un empujón anímico, zafamos de una sentencia”, tras lo cual el conductor le expresó que también era de destacar esa actitud luego de una separación, que se la notaba mucho más relajada y desinhibida.

Este sentimiento fue corroborado tanto por la hermana de la participante, quien aclaró que la ve “mejor que nunca”, como por Sofía Jujuy Jiménez, una de las amigas más cercanas de Eva, ambas presentes en el estudio.

Eva Bargiela sorprendió en la pista del Bailando 2023 (Prensa América)

Intentando dar por terminada la charla, aclaró: “Estoy súper contenta de estar acá, no quiero ser pesada con eso de que estoy cumpliendo un sueño, pero la verdad es que para mí es súper importante estar acá y lo estoy disfrutando muchísimo, y siento como que me liberé, porque cuando vos venís pasando una situación que duele y de pronto se descomprime, llegás a una liberación y lo estoy pudiendo disfrutar un poco más”.

Ante esto, Tinelli le cuestionó acerca de la verdad de una información que le había llegado, que indicaba que, al enterarse de que Moyano había iniciado un nuevo romance, ella había publicado varios mensajes en las redes sociales. Visiblemente sorprendida, pero manteniendo su sonrisa, Bargiela negó tener conocimiento sobre el nuevo vínculo amoroso de su exmarido y se mostró confundida respecto de los mensajes mencionados.

Sobre eso dejó en claro: “De pronto te empiezan a aparecer frases que te dan ganas de compartir, pero te das cuenta de que es patético, que no da. Creo que no compartí, pero si lo hice, estaba poseída. Bueno, alguna capaz se me escapó, un momento de debilidad. Igual, de verdad, el Instagram a veces te empieza a sugerir”.

Eva Bargiela baila rock en Bailando 2023 (Video: América)

Posteriormente, Eva compartió que había extendido una invitación a Milett Figueroa para la inauguración de una nueva disco, pero la actriz peruana declinó la oferta. “Me dijo que no le gustaba mucho ir a boliches y no quise indagar, porque no sabía si era que vos no la dejabas”, le comentó a Tinelli. “Pensé en invitarla porque está sola acá, creo, en la Argentina, y cuando vos trabajás de modelo y viajás es bueno que te incluyan, pero quizá tenía un plan mejor para ese día. Vos podés venir si querés”, propuso al conductor.

Tras su actuación en esta cuarta ronda del concurso, Eva se preparó para recibir los comentarios del jurado. Sin embargo, antes de ello, Ángel De Brito le inquirió sobre la veracidad de los rumores que la vinculaban con un actor durante esa semana. “Pensá bien qué vas a responder porque tengo fotos”, fue la advertencia que recibió la participante. En ese instante, se proyectaron en la pantalla gigante del estudio imágenes de la modelo junto al actor español Miguel Ángel Silvestre, quien recientemente visitó el país para promocionar la segunda temporada de la serie de HBO Treinta monedas.

Eva Bargiela explicó en la pista del Bailando 2023 su encuentro con Miguel Ángel Silvestre (Prensa América)

“Voy a contar la verdad de lo que pasó”. empezó su aclaración la modelo, al recordar: “Yo fui a un evento de la serie de Miguel Ángel y subí Historias a mi cuenta de Instagram de buena onda. A mí me encantan las hamburguesas que se venden en el hotel en que se hizo la presentación, porque para mí son las mejores de Buenos Aires. Entonces, él me responde una de las historias. ‘Gracias por venir’, me dijo, o algo así. Es muy atento. Entonces, me comentó que estaba comiendo en la habitación y le dije que yo estaba con mis amigas comiendo en el bar. Como soy hospitalaria con Milett, lo soy con todos. Le dije que si esta era su única noche en Buenos Aires y estaba aburrido, que bajara a tomar unos tragos con nosotras“, reveló.

Cuando Miguel Ángel se unió a ellas, le ofrecieron recomendaciones sobre lugares para visitar en la ciudad, conversaron sobre cine y la noche terminó sin mayores eventos. Sin embargo, Jujuy ofreció una perspectiva diferente: “Él estaba como loco con ella, no paraba de mirarla, le hacía mimitos. Lo que observé es que él bajó y no le importaba nada nosotras. Pero nosotras comiendo papas fritas y esperando que eso suceda y que siga con todo. Evi después no quiso, pero puedo dejar en claro que él estaba como loco”, aclaró.

En ese momento, Pampita tomó el micrófono: “Mi abuela diría que ‘Dios le da pan al que no tiene dientes’. ¿Entendes? Hacelo por todas las chicas, Eva, dale. Vino un día, pobrecito”, a lo que la participante reconoció que prefería que haya un poco más de cortejo por parte del hombre. Luego de esos detalles de la noche vivida, el jurado destacó a la dupla de baile que logró acumular un total de 15 puntos en la competencia.