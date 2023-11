Coti Romero reveló un affaire con Marcos Ginocchio: “Besa bien”

Coti Romero y Marcos Ginocchio, a los besos en un after (Video: "Bailando 2023", América)

Una sorpresiva revelación se dio el jueves por la noche en una nueva emisión del Bailando 2023. En la previa, había sido Ángel de Brito quien había adelantado que Coti Romero tuvo un affaire con Marcos Ginocchio. “Besos en un AFTER #Coti #Marcos. Spoiler”, escribió el conductor de LAM en su cuenta de X (antes conocida como Twitter).

Dicho mensaje en la red social generó mucha expectativa por lo que se vería después, ya que la ex Gran Hermano está al frente del streaming del certamen de baile. Con el programa ya iniciado, y luego de presentar al jurado, el propio Marcelo Tinelli sacó un papelito de su bolsillo y contó que se trataba de un mensaje que había recibido de la participante.

“Era una prenda”, aclaró ella que antes de que comience el ciclo había protagonizado un divertido momento con su compañero Mariano de la Canal, cuando jugaron a sacar papelitos de una caja con distintos objetivos. La de ella indicaba: “Pasar con un papel por el camarín de Marcelo con una confesión”. Así que el mediático explicó: “Coti tiene que confesarle algo a Marcelo, es una de las prendas por llegar tarde”.

Más tarde, Tinelli dio comienzo al programa y contó: “Hoy es día de confesiones. Hoy Coti me dijo ´me di un beso con un ex Gran Hermano que no era el Conejo’”, haciendo referencia a Alexis Quiroga, expareja de Romero, y a quien en las últimas horas acusó de acoso por enviarle más de 50 mails desde su separación.

Marcos Ginocchio está trabajando en Finlandia

Ante la revelación de la correntina, el conductor del Bailando 2023 quiso ahondar más: “¿Beso qué es? Porque puede ser un piquito...”, le preguntó a la participante, quien fue explícita en su respuesta: “No, con chape, con lengua”, siempre según las palabras del propio Marcelo Tinelli. En complicidad del animador, Ángel de Brito -que ya había revelado el nombre de Marcos Ginocchio- jugó con la posibilidad de que fueran Tomás Holder o Maximiliano Guidici.

Ante la negativa de Coti, su compañero de streaming Mariano de la Canal agregó que el hombre en cuestión “es de primera línea”. De alguna manera, confirmaba los dichos del jurado. “¿Nacho?”, siguió el periodista sobre el semifinalista de Gran Hermano que recientemente se separó de Lucila La Tora. “No, nacho no”, aclaró ella de inmediato.

“¿No va a decirlo, Coti?”, le preguntó entonces Tinelli y quiso saber si finalmente hablaban de Marcos Ginocchio, como Ángel de Brito lo había adelantado en las redes sociales antes del programa en vivo. “No, no lo voy a quemar”, respondió Romero sin querer dar más detalles al respecto. Por ahora…

Coti Romero confirmó su affaire con Marcos Ginocchio Besa bien (Video: "Bailando 2023", América)

Más tarde, después de la coreografía de la actriz Lali González y su bailarín, Ángel de Brito volvió a referirse al affaire de Romero, que continuaba frente al streaming. “Coti picoteó en un after. No me hagas que no. Al ganador de Gran Hermano”, reveló el conductor de LAM mientras la participante se tapaba el rostro, sonrojada, y sin negar la información.

Mariano de la Canal tomó el micrófono y le preguntó a su compañera: “¿Chapa bien?”. Y de inmediato ella lanzó un insulto al aire: “¡Qué hijo de p... que sos!”. Y Ángel retomó la consulta que la participante había evitado responder: “¿Está muda Coti? ¿Cómo besa Marcos?”. Otra vez Romero evadió la respuesta, y Tinelli insistió: “¿No lo va a decir? ¿Besa bien?”.

Entonces, la joven tomó el micrófono y confirmó su affaire con el ganador de Gran Hermano que actualmente se encuentra cumpliendo con compromisos laborales en Finlandia. “Nos podemos besar con mucha gente. No significa nada eso”, remarcó sobre el vínculo que mantiene con su excompañero de reality.

“¿Él besa bien? Del 1 al 10...”, indagó Tinelli. “Es que no ando puntuando los besos de la gente”, respondió ella que luego de la insistencia de sus compañeros de streaming, terminó confirmando que “besa bien”.