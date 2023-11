Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand, Andy Kusnetzoff, Alejandro Fantino y Juana Viale este fin de semana

Un nuevo fin de semana llega y con él nuevos ciclos televisivos que proponen entretenimiento para la audiencia que busca informarse o distraerse. Para eso, el sábado Mirtha Legrand por la pantalla de El Trece, Andy Kusnetzoff en Telefe, Alejandro Fantino en El Nueve y el domingo Juana Viale también por El Trece recibirán a nuevos invitados del mundo del espectáculo, la política o la salud para hablar de los temas que están en agenda y también para contar vivencias y proyectos personales.

En su clásico horario de las 21.30, la Chiqui presidirá su mesaza y junto a ella cenarán el actor Luis Brandoni, el periodista Alfredo Leuco, y los actores Damián De Santo y Andrea Frigerio. Desde su regreso, Mirtha ya tuvo las visitas de los tres principales candidatos a la presidencia en sus respectivos programas temáticos, y ahora retoma su habitual esquema de actualidad y espectáculos.

Un rato más tarde, en una nueva emisión de su séptima temporada al aire, Andy recibirá pasadas las 22.15 a la conductora Georgina Barbarossa, el cantante Luciano Pereyra, el actor y modelo español Jesús Mosquera, la actriz Jorgelina Aruzzi y la modelo Luli Fernández.

Juana Viale regresó a la TV y expresó su enojo con Charlotte Caniggia

Por su parte, Juana Viale regresó el fin de semana pasado a la televisión con sus almuerzos. En su segundo programa, el domingo a las 13.45, tendrá de invitados a la actriz Betiana Blum, los actores Mariano Martínez y Toto Kirzner, el músico El Polaco y el doctor Daniel López Rosetti.

En tanto, Alejandro Fantino presentará en el cuarto programa de su ciclo La última cena, a las 21 por la pantalla de El Nueve al humorista Rodrigo Vagoneta, al actor Daniel Aráoz, la actriz Claribel Medina, la modelo y ahora fisicoculturista Ingrid Grudke, el doctor Alberto Cormillot y el productor Pepe Cibrián.

Cruces y polémicas

Si bien en los programas suele primar la cordialidad, no están exentos de algunas polémicas y peleas. Ya se vieron algunas al aire, como las ocurridas entre Andrea Rincón y Belén Francese en PH; entre Mora Godoy y Aníbal Pachano en el programa de Fantino o la más reciente de L-Gante con Andy Kusnetzoff.

El fuerte cruce entre Mora Godoy y Aníbal Pachano durante la grabación de La última cena: “Sos un misógino”

Quien también arrancó su ciclo de entrevistas enojada por una de sus invitadas fue Juana Viale. “Les quiero contar que tenemos una mesaza, digna de domingo, para estar compartiendo con todos ustedes. Pero antes, cabe aclarar que nosotros estuvimos anunciando justamente nuestra mesaza, pero la señorita Charlotte Caniggia no viene a la mesa hoy porque no se sentía de humor”, comenzó diciendo la hija de Marcela Tinayre cuando abrió el programa. Y luego continuó, visiblemente indignada: “El representante Fabián maltrató a toda mi producción, porque la señorita se había comprometido a venir y no vino. Pero igual, ¡qué se puede esperar del burro más que una patada!”.

El enojo de Juana Viale con el faltazo de Charlotte Caniggia

Restará ver cómo se desarrollan cada uno de estos ciclos durante el fin de semana y si todo irá por los carriles del entretenimiento o si se producirá algún enfrentamiento entre los invitados.