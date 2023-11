Cómo se preparó Antonela Roccuzzo para la entrega del Balón de Oro que ganó Lionel Messi

Cómo se preparó Antonela Roccuzzo para la entrega del Balón de Oro (Video: Instagram)

El pasado lunes 30 se entregó el Balón de Oro, ceremonia que organiza anualmente la revista francesa France Football en el Théâtre du Châtelet de París, Francia. El premio determina quién es el mejor futbolista de la temporada, pero también distingue a la mejor futbolista femenina, al mejor jugador menor de 21 años (con el Trofeo Kopa) y al mejor arquero (Trofeo Yashin, el cual quedó en manos del argentino Emiliano Dibu Martínez). La máxima estrella de la velada fue Lionel Messi al obtener el octavo en su exitosa carrera, un trofeo que corona su temporada soñada al consagrarse como campeón de mundo con la selección argentina.

Como suele ocurrir en estas galas, el mejor futbolista del mundo no concurre solo y estuvo nuevamente acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y los tres hijos de ambos: Thiago, Mateo y Ciro. A la hora de lookearse, los cinco optaron por un estilo en blanco y negro. Los varones lucieron smokings de color negro: mientras que Lionel se destacó por el uso de un moño, los pequeños calzaron zapatillas blancas. Por su parte, la rosarina optó un vestido largo, al cuerpo, con escote asimétrico a un hombro y con abertura en la pierna izquierda. Sobre el único bretel, ella incluyó brillos en dorado y plateado. Y para completar el look, optó por un par de aros con brillos y una pulsera dorada, que completó con peinado recogido en un rodete y flequillo. Los zapatos fueron plataformas y taco aguja.

Al otro día del evento, Antonela compartió en sus redes sociales parte del detrás de escena de los preparativos para asistir a la gala. En un video corto que subió a sus historias de Instagram, se mostró en el cuarto de baño enfundada en una bata blanca mientras le hacían los últimos retoques a su maquillaje y a su peinado justo antes de calzarse el espléndido vestido que lució por la noche. Además, aprovechó la ocasión para resaltar las joyas que eligió de una famosa marca de lujo.

Antonela en las horas previas al evento (Instagram)

Roccuzzo mostró el detrás de escena de sus preparativos (Instagram)

Antonela lookeándose para la gala del Balón de Oro (Instagram)

“Antes que nada quiero agradecer a toda la gente que me votó y que me hizo ganador de este premio. Lo quiero compartir con todos mis compañeros de la selección argentina. Este premio viene de la mano por lo que conseguí con la Selección”, anunció Messi en su discurso de premiación y ante la atenta mirada de Antonela y sus hijos; ella desde la platea y los pequeños desde el escenario, acompañando a su papá. “Hoy puedo estar gracias a mis compañeros. Vengo en representación de todos y hoy estamos acá con Lautaro (Martínez), Julián (Álvarez) y Dibu (Martínez). Esto es un regalo para todo el grupo, para el cuerpo técnico y toda la gente”, destacó el 10 y capitán de la selección argentina de fútbol que campeonó en el mundial de Qatar 2022.

“Quiero agradecer a mi mujer y mis hijos. Por haber estado en toda mi carrera. Por haber estado en los peores momentos que los he tenido también y por haberme ayudado cumplir mis objetivos y mis sueños en el fútbol. Sin ustedes no hubiese sido posible tener este recorrido durante todos los años”, destacó a sus seres queridos.

El pico emotivo de su discurso fue cuando recordó a Diego Armando Maradona: “Por último quiero hacer una mención a Diego. Hoy es su cumpleaños. Creo que no hay mejor lugar que hacerlo en un lugar rodeado de jugadores, de ex jugadores, de técnicos, de gente que le gusta el fútbol. Donde quieras que estés, feliz cumpleaños Diego. Esto también lo comparto con vos y con toda Argentina. Era lo que le gustaba a él, el ambiente futbolero. En las últimas galas estuvo presente y venía más seguido porque anteriormente por distintas situaciones no estaba. Que estuviera Diego presente en estos eventos era un plus muy lindo”.