En la vuelta de Juana Viale a la televisión, L-Gante confesó si llegó a enamorarse de Wanda Nara

Después de muchas negociaciones, se concretó el debut de Juana Viale con el ciclo Almorzando con Juana. Como hace cuatro años, la nieta de Mirtha Legrand se puso al frente de la mesa de los mediodías de los domingos por la pantalla de El Trece. En esta primera emisión, la conductora recibió al cantante L-Gante, junto al actor Luciano Cáceres, quien protagoniza la serie Frágiles, estrenada recientemente por la plataforma Flow, la periodista Luciana Geuna y Darío Barassi, quien todas las tardes comanda el ciclo de entretenimientos Ahora caigo por esa pantalla, luego de la buena aceptación por parte del público en lo que fuera la nueva versión de 100 argentinos dicen.

En medio de la mesaza de este domingo, Elián Valenzuela contó cómo fue su relación con Wanda Nara durante el 2022, cuando la mediática estuvo unos meses en Argentina por compromisos laborales y mientras se encontraba distanciada de Mauro Icardi. Cabe recordar que en aquel momento, ambos se mostraban juntos en todos lados y que, si bien nunca oficializaron un vínculo sentimental entre ellos, los rumores de romance circularon muy fuerte. Tanto fue así que el futbolista del Galatasaray había realizado un vivo por Instagram desde Turquía para decir públicamente que esperaba que su esposa regresara a su lado.

Así las cosas, el tiempo fue pasando, Wanda volvió a Estambul para reencontrarse con su marido y sus hijos, hasta que finalmente a mediados de julio de este año, la empresaria tuvo un problema de salud que la obligó a realizarse una batería de estudios hasta encontrar el diagnóstico preciso y comenzar un tratamiento. En el día sábado, la hermana de Zaira Nara reveló que tiene leucemia, que sigue un tratamiento en Fundaleu, y que este evoluciona favorablemente.

Mientras tanto, L-Gante, quien fue liberado luego de permanecer 100 días detenido en la DDI de Quilmes por amenazas, privación ilegítima de la libertad y tenencia de armas, retomó su vida habitual. En la mesa de Juana, ante la pregunta de la conductora sobre su relación con la exconductora de Masterchef, el músico de cumbia 420 fue contundente. “¿Te enamoraste de Wanda?”, quiso saber la nieta de Mirtha, y Elián contestó tajante. “No llegué a enamorarme, yo soy medio difícil, puedo ir enamorándome pero si no llega a concretarse se me baja la vara”, dijo un tanto evasivo, pero después agregó: “Es que la otra persona tenía que dejar ciertas cosas y si estaba con un pie acá y otro allá era difícil. Yo soy de pensar mucho las cosas, si voy a quedar como un boludo mejor no me enamoro”, confesó sin dar lugar a más preguntas sobre el tema.

Luego, el músico habló sobre su hija Jamaica, de dos años, fruto de su exrelación con Tamara Báez. “Las criaturas están cada vez más inteligentes. Jamaica tiene dos años y creció un montón. Con la mamá ahora nos llevamos bien, estamos separados, y según el día estamos mejor o peor, pero todo en orden”, sostuvo.

Más adelante, Elián destacó cómo es su presente. “Ahora se viene un tema que se llama “No sé qué paso”, sirve para ciertos momentos”, dijo entre risas. “Estoy en un momento en que si me quiero poner a hacer letras serias, al nivel bandas de rock, siento que los jóvenes no cazan tanto esa realidad. Estoy con ese desafío de inclinarme por la lírica que escuchan los jóvenes”, admitió.

Cabe destacar que en la noche del sábado, Elián también estuvo invitado a PH, Podemos Hablar, el ciclo de Andy Kusnetzoff por Telefe. Allí tuvo un tenso cruce con el conductor y Pía Shaw, una de las invitadas, cuando planteó que “querían hacerle pisar el palito”. Si bien no especificó la causa de su enojo, un rato antes se había referido a Wanda.