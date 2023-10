Tronco habló de su pelea con Alejandro Fantino: “En un solo día recibí siete malas noticias”

Tronco habló de su enojo con Fantino (Video: Socios del espectáculos)

El miércoles se vivió un clima muy tenso durante la transmisión en vivo de Universo Fantino en Neura, el canal de streaming de Alejandro Fantino. En medio del ciclo, Sergio Figliuolo, a quien apodan Tronco, tuvo un enfrentamiento con el conductor y se enojó tanto que se levantó de su asiento en plena emisión. Minutos después regresó, ya más calmado, luego que Alejandro lo fuera a buscar.

“Me levanté y me fui. Después volví”, dijo Tronco en Socios del Espectáculo (El Trece). Además, explicó por qué reaccionó de esa manera: “Venía muy cargado con cosas que le están pasando a mi familia, a mis viejos, a mi hermana, al país obviamente. En un solo día recibí siete malas noticias, más el quilombo que tenemos todos los días en Neura”.

Figliuolo aprovechó para aclarar que con Fantino tienen una relación muy buena: “Siempre discutimos así, porque hacemos un show y nos divertimos. Tenemos la suficiente confianza para decirnos cualquier pelotudez. A Ale lo conozco hace más de 20 años, ni siquiera somos hermanos, somos una categoría más”.

También reconoció que se le “saltó la térmica mal” y se lamentó porque rompió la pantalla de la notebook en medio de su enojo tras discutir con el conductor. “Me fui a negro, no ves, estaba todo nublado”, señaló.

Luego, minimizó la pelea y se refirió a la enorme repercusión que tuvo el episodio en los medios: “Vi que hicieron una placa de Crónica conmigo y dije llegué”. Incluso, aprovechó para hacerse una remera con esas placas y la mostró frente a las cámaras. “Si me hacen una placa en Socios, hago una remera y se las mandó”, cerró Tronco, entre risas.

La remera que se hizo Tronco con las placas de Crónica

A poco de que la discusión se volvió viral en las redes sociales, Fantino dialogó con Teleshow sobre lo que había ocurrido. “Fueron 10 minutos nada más de enojo y lo fui a buscar, lo encontré fumando en la puerta, pero fue un ataque en ese momento”, comenzó diciendo el conductor. “No es mi amigo, es mucho más que eso, es mi hermano”, enfatizó. “Tronco venía quemado, estaba enojado porque le habían pasado un montón de cosas, no es personal”, justificó a su compañero.

Más adelante, Alejandro contó cuál es la relación que los une. “Es una categoría superior a la amistad la que tenemos, jamás podría dañarnos algo así a nuestra relación. Estamos juntos, somos familia. no sé si se puede entender esto. Yo paso Navidad con ellos, me ayudan cuando me enfermo y me consiguen los remedios, yo hago lo mismo. Somos clan, Neura es tanto mío como de él, nosotros compartimos las ganancias, los porcentajes”, dijo el conductor desde la calle a la salida del estudio.

Fuerte cruce al aire de Fantino con su panelista "Tronco"

“La verdad es que fue un momento terrible, pero es tan genuino lo que pasa en el programa que también se vio lo que pasó de esa manera. Hace un ratito subí unos vivos con él a mi cuenta de Instagram. Es difícil entender la relación porque supera la amistad que tenemos, hay cosas muy personales que vivo con él pero él está en mi vida y yo en la de él. Lo amo y Tronquito me ama a mí en el buen sentido de la palabra”, describió sobre su amigo.

Cabe recordar que la pelea ocurrió cuando Tronco analizó la situación del país y las estrategias que estaban siguiendo las agrupaciones políticas. “Acá cometen todos errores, los periodistas y los políticos. Yo creo que debemos ser 10 millones de argentinos de bien que pensamos todos lo mismo... Hay que salir a la calle”, disparó. Luego, hizo un fuerte descargo en el que enfatizó su opinión con respecto a los candidatos a presidente del país. Entonces, Fantino intentó calmarlo pero el panelista lo acusó de “estar en Narnia”, diciéndole que no estaba al tanto de la difícil situación económica que vive parte de los argentinos.

“Me ponés en un lugar que sabes que no estoy ahí. ¡Pará! Yo te sigo, pero no me tires eso porque vos sabés que soy un tipo que vive conectado con la realidad”, le explicó Fantino. Pero Tronco redobló la apuesta: “No, no vivís conectado con la realidad. Disculpame, pero mi realidad no la vivís”. Luego, el panelista se enfureció aun más cuando describió el esfuerzo que hace todos los días. “No sabés lo que es los nenes, mi hermana, yo rompiéndome el orto con una empresa que la mantengo porque trabajo 28 horas por día...”, detalló.

Acto seguido el que tomó la palabra fue el exarquero Oscar Passet para calmar la tensión que se vivía en el estudio, pero Tronco se quitó los auriculares y se levantó de la silla. De repente comenzó a guardar sus cosas que estaban sobre el escritorio, mientras sus compañeros lo miraban asombrados. ¡Se enojó en serio! Pará un poco. No te pongas así”.