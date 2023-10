Alejandro Fantino habló sobre su fuerte cruce al aire con su panelista: "Tronco es mi hermano" (Video: Instagram)

En la tarde del miércoles se vivió un clima muy tenso durante la transmisión en vivo de Universo Fantino en Neura, el canal de streaming de Alejandro Fantino. En medio del ciclo, Sergio Figliuolo, a quien apodan “Tronco”, se enojó y se levantó de su asiento, dejando completamente sorprendido al conductor.

Todo comenzó cuando durante la emisión se generó un debate tras las elecciones presidenciales del domingo pasado. En un momento, Tronco se enfureció con los comentarios de sus compañeros y abandonó el estudio. Minutos después regresó, ya más calmado, luego que el conductor lo fuera a buscar.

De inmediato, esta fuerte discusión se volvió viral en las redes sociales y en diálogo con Teleshow, Fantino explicó lo que había ocurrido. “Fueron 10 minutos nada más de enojo y lo fui a buscar, lo encontré fumando en la puerta, pero fue un ataque en ese momento”, comenzó diciendo el conductor. “No es mi amigo, es mucho más que eso, es mi hermano”, enfatizó. “Tronco venía quemado, estaba enojado porque le habían pasado un montón de cosas, no es personal”, justificó a su compañero.

Fuerte cruce al aire de Fantino con su panelista "Tronco" (Video: Neura)

Más adelante, Alejandro contó cuál es la relacion que los une. “Es una categoría superior a la amistad la que tenemos, jamas podría dañarnos algo así a nuestra relación. Estamos juntos, somos familia. no sé si se puede entender esto. Yo paso Navidad con ellos, me ayudan cuando me enfermo y me consiguen los remedios, yo hago lo mismo. Somos clan, Neura es tanto mío como de él, nosotros compartimos las ganancias, los porcentajes”, dijo el conductor desde la calle a la salida del estudio.

“La verdad es que fue un momento terrible, pero es tan genuino lo que pasa en el programa que también se vio lo que pasó de esa manera. Hace un ratito subí unos vivos con él a mi cuenta de Instagram. Es difícil entender la relación porque supera la amistad que tenemos, hay cosas muy personales que vivo con él pero él está en mi vida y yo en la de él. Lo amo y Tronquito me ama a mí en el buen sentido de la palabra”, describió sobre su amigo. “Nos pasa muchas veces esto, nos gastamos, somos una familia al aire. Lo unico dañado fue un auricular”, concluyó entre risas.

Cabe recordar que la pelea ocurrió cuando durante la emisión del ciclo de stream Tronco analizó la situación del país y las estrategias que estaban siguiendo las agrupaciones políticas. “Acá cometen todos errores, los periodistas y los políticos. Yo creo que debemos ser 10 millones de argentinos de bien que pensamos todos lo mismo... Hay que salir a la calle”, disparó. Luego, hizo un fuerte descargo en el que enfatizó su opinión con respecto a los candidatos a presidente del país. Entonces, Fantino intentó calmarlo pero el panelista lo acusó de “estar en Narnia”, diciéndole que no estaba al tanto de la difícil situación económica que vive parte de los argentinos.

“Me ponés en un lugar que sabes que no estoy ahí. ¡Pará! Yo te sigo, pero no me tires eso porque vos sabés que soy un tipo que vive conectado con la realidad”, le explicó Fantino. Pero Tronco redobló la apuesta: “No, no vivís conectado con la realidad. Disculpame, pero mi realidad no la vivís”. Luego, el panelista se enfureció aun más cuando describió el esfuerzo que hace todos los días. “No sabés lo que es los nenes, mi hermana, yo rompiéndome el orto con una empresa que la mantengo porque trabajo 28 horas por día...”, detalló.

El panelista Tronco se enojó al aire con Alejandro Fantino y se retiró del estudio (Neura)

Acto seguido el que tomó la palabra fue el exarquero Oscar Passet para calmar la tensión que se vivía en el estudio, pero Tronco se quitó los auriculares y se levantó de la silla. De repente comenzó a guardar sus cosas que estaban sobre el escritorio, mientras sus compañeros lo miraban asombrados. ¡Se enojó en serio! Pará un poco. No te pongas así”.

Cuando el panelista se retiró del lugar, Alejandro titubeó unos instantes pero enseguida fue atrás suyo a buscarlo. A los pocos minutos, Tronco regresó al estudio. Ya más calmado, explicó: “Cuando me caliento, me caliento. Hay cosas que a mí me sacan y no las puedo soportar”. “Hay que estar más loco que yo”, cerró Fantino.

Más tarde, juntos hicieron un vivo en la cuenta de Instagram del conductor. “Les queremos explicar, nosotros estamos totalmente locos, ¿o no, Tronquito?”, preguntó Fantino. “Yo no estoy mal”, respondió su compañero mientras saludaba a la cámara. En ese momento, Alejandro contó que estaban esperando a un entrevistado pero Tronco se alejó unos pasos en dirección al estacionamiento. “Yo me voy, me voy porque no sé cómo puedo reaccionar”, exclamó en tono de broma. “Bueno gente, acá estamos, viendo que Tronco es tendencia número 5 en Twitter”, sostuvo el conductor de La última cena.