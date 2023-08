La reinvención de Paola Krum con una nueva salida laboral: “Me dio ganas de poder transmitirlo”

Paola Krum reveló que ahora es instructora de baile (IG paola_krum)

Días atrás Paola Krum volvió a ser noticia en el ámbito mediático tras darse a conocer su reciente separación de Iván Espeche, con quien mantuvo una relación de cuatro años. “Esto era un revival, porque ellos se habían conocido cuando tenían 20 años y trabajaron juntos en El Jorobado de París. Habían mantenido una breve relación y ella había quedado deslumbrada con él. Después hubo desencuentros de la vida, se separaron, cada uno hizo lo suyo. Él la volvió a buscar cuando supo que se había separado hace unos años, la encontró y tuvieron una hermosa relación que ahora llegó a su fin”, resumió Nancy Duré sobre el devenir de la pareja de actores.

En las últimas horas, la intérprete sorprendió a sus seguidores al revelar una nueva faceta profesional alejada de la actuación. A través de unas imágenes en su cuenta de Instagram, la protagonista de El primero de nosotros reveló: “Soy actriz, soy cantante y también bailarina fui durante mucho tiempo. Les quería contar que estoy tan tan enamorada de este método que decidí hacer el instructorado”, relató al hablar del ballet fitness.

“La verdad, confieso que nunca fue mi intención dar clases de nada, ni siquiera lo que yo hago, a lo que me dedico que es la actuación”, reconoció, para luego explicar: “Pero conocer esta disciplina me dio ganas de poder transmitirlo. Confío tanto en este método que quiero transmitirlo de la mejor manera, entonces decidí hacer el instructorado”, continuó. “Estoy muy contenta porque es un nuevo comienzo para mí, estoy súper entusiasmada”, cerró al referirse a esta etapa en su vida.

Según detallaron en la institución donde lleva adelante esta nueva tarea, se trata de “una disciplina fusión que combina las bases del Ballet con el Pilates y lo dinámico del Fitness”. Allí se ven imágenes de la propia Krum en su hogar realizando distintos ejercicios tanto de estiramiento como de movilidad.

Paola Krum repasó parte de su carrera en Socios del espectáculo (Video. El Trece)

En charla con Socios del espectáculo (El Trece) hace unos meses Paola se había referido al vaivén en el trabajo de los actores y a uno de sus picos de popularidad mientras protagonizaba Montecristo: “¿Tuviste eso de no poder caminar por la calle? Porque hacían 30 puntos de rating en ese momento”, quiso saber Rodrigo Lussich, y la respuesta lo sorprendió. “No, no sentí eso nunca; y es más, me acuerdo que una vez hablando con Pablo (Echarri) le dije: ‘Vine en subte’, y él me dijo: ‘Entonces esto no lo ve nadie’”, confesó entre risas. Luego explicó que le gusta llevar una vida “lo más normal posible”, sin perder las actividades cotidianas: “Me acuerdo de estar embarazada y que andaba por la calle, porque a mí me gusta la cosa común, caminar y también viajar; a veces me sorprendo cuando veo que alguien me está mirando, voy bastante ajena a eso”. Y remató: “Y bueno… porque a veces también no tengo un mango”.

“Hay un prejuicio de que los actores, y sobre todo a los que les va bien, tienen mucho dinero, cuando no siempre es así. Yo considero que me va bien gracias a Dios, pero es muy inestable. Te va bien y después nada, de pronto te vuelve a ir bien, entonces tenés que ahorrar”, admitió. Rodrigo Lussich también coincidió en la importancia de administrar los ingresos pensando en el largo plazo y acotó un dicho popular: “Hay que juntar para las vacas flacas”.

Incluso reveló que cuando recibió el proyecto del protagónico de El primero de nosotros junto a Benjamín Vicuña, fue un alivio para proyectar a futuro. “Yo estaba desesperada, realmente era un momento de mucha incertidumbre donde no sabía qué iba a pasar con la profesión en plena pandemia y dije: ‘No puedo tener tanta suerte, porque encima estaba buenísimo, muy bien escrito y no dudé en aceptar”, detalló sobre la ficción multipremiada en la última entrega de los Martín Fierro.

