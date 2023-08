A los 66 años murió Coco Boudakian, líder fundador de Danger Four

Coco Boudakian, líder de Danger Four, en una imagen elegida por la agrupación para despedirlo (Facebook: dangerfouroficial)

El músico uruguayo Krikor “Coco” Boudakian, líder fundador de Danger Four, banda pionera en rendir tributo a Los Beatles, falleció a los 66 años por causas que no fueron reveladas. La agrupación se destacó en la década de 1980 por ser la primera en recrear con precisión la música del famoso cuarteto de Liverpool, en la que el músico asumía el rol de George Harrison, desempeñándose como primera guitarra.

La página oficial del grupo comunicó la triste noticia, destacando a Coco como un “verdadero ícono musical” y la “mente maestra” detrás del aclamado “Homenaje a los Beatles”. El comunicado resalta su pasión y dedicación, mencionando que no solo emulaba la música de Los Beatles, sino que también transmitía la energía y magia que el cuarteto británico llevó al mundo.

Reconocido como “El padre de las bandas tributo” debido a su destacada contribución al arte de rendir homenaje a grandes íconos musicales, Danger Four sorprendió en su época no solo por respetar cada arreglo original de las canciones de Los Beatles, sino también por emplear los mismos instrumentos, equipos de sonido e indumentaria que el grupo original. En la Argentina, la banda ganó popularidad gracias a sus apariciones en programas televisivos y su música fue utilizada en diversos programas, consolidando su legado como la banda tributo pionera.

“Con profundo pesar y un corazón lleno de recuerdos invaluables, compartimos la triste noticia del fallecimiento de un verdadero ícono musical, Coco Boudakian. Líder incansable y fundador de Danger Four, la mente maestra detrás del mundialmente premiado y aclamado Homenaje a los Beatles, Coco deja un legado imborrable en el mundo de la música”, destaca el comienzo del comunicado publicado en el perfil de Facebook de la agrupación.

A la vez, detalla que “no solo fue un líder excepcional, sino también un artista apasionado que supo capturar la esencia misma de la música de los Beatles y llevarla a audiencias de todo el mundo. Con su creatividad y dedicación, él y su banda, Danger Four, dieron vida a un Homenaje a los Beatles que no solo emulaba su música, sino que también transmitía la energía y la magia que los Beatles trajeron al mundo en su época”.

Coco Boudakian falleció a los 66 años (FB dangerfouroficial)

“Su impacto va más allá de las palabras. Coco Boudakian se ganó el título de El Padre de las Bandas Tributo debido a su contribución excepcional a la música y al arte de rendir homenaje a los grandes íconos. Su visión y pasión dieron origen a Danger Four, una creación que perdurará por siempre, llevando consigo el espíritu y el legado de su creador. Aunque nos ha dejado físicamente, su música, su arte y su espíritu vivirán eternamente en cada nota que ejecute Danger Four y en cada escenario que pisen. Cada interpretación será un tributo continuo al “GRAN COCO BOUDAKIAN”, un recordatorio constante de su genialidad y su amor por la música”, destacaron.

Incluso, expresaron que: “En estos momentos de duelo, extendemos nuestras condolencias a la familia, amigos y seguidores. Sus contribuciones han dejado una huella imborrable en la historia de la música, y su legado seguirá inspirando a generaciones venideras a través de Danger Four. Honremos juntos la memoria de Coco Boudakian al celebrar su vida y su música. Mantengamos viva la pasión y el amor que él depositó en cada acorde, y sigamos disfrutando de su legado en cada actuación de Danger Four. Descansa en paz, Coco Boudakian. La magia de tu guitarra vivirá por siempre en nuestros corazones...”.

Además, destacaron: “Queremos compartir con ustedes que, siguiendo el deseo y la visión de Coco, el grupo Danger Four continuará adelante con su agenda de shows. Esta decisión refleja el compromiso de mantener viva la pasión y la energía que Coco aportó a la música y a sus seguidores”.

Los Danger Four irrumpieron con fuerza en el panorama musical en el año 1983, en un contexto donde las bandas tributo no eran un fenómeno conocido o popular. Lo que sorprendió y cautivó a muchos fue su habilidad única para recrear fielmente la música de Los Beatles. Esta recreación no se limitaba solo a la música en sí, sino que se extendía a cada detalle, desde respetar meticulosamente cada arreglo original hasta el uso de los mismos instrumentos, equipos de sonido e incluso la indumentaria que el célebre grupo británico solía usar en sus presentaciones. Uno de los miembros destacados de Danger Four, conocido como Coco, solía presentarse con una distintiva boina de cuero, y tenía la particularidad de imitar un movimiento de pies que George Harrison, uno de los cuatro de Liverpool, solía hacer en sus primeros años como un gesto de baile.

En la Argentina, la popularidad de Danger Four creció exponencialmente gracias a sus frecuentes apariciones en el programa de televisión Badía & Compañía, conducido por el recordado Juan Alberto Badía, quien era un reconocido admirador y fanático de la banda de Liverpool. Esta exposición les permitió ganar una amplia base de seguidores en el país. Además, en la década de los ‘90, la interpretación de Danger Four de la canción Twist & Shout fue seleccionada como la cortina musical del popular programa Videomatch”, conducido por Marcelo Tinelli.

A pesar de que con el tiempo fueron surgiendo numerosas bandas tributo, incluso varias que se dedican a recrear la música de Los Beatles, la banda uruguaya fundada por Coco se distingue y es recordada por ser una de las pioneras en este ámbito, estableciendo un precedente y dejando una marca indeleble en la historia musical de la región.

