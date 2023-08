Wanda Nara habló por primera vez de la interna familiar, luego de que su madre dijera que está amenazada por Mauro Icardi

A la derecha Nora Colosimo y su hija Wanda Nara; a la izquierda, Mauro Icardi

Wanda Nara rompió el silencio y se refirió por primera vez de la interna familiar entre su madre y su marido, Mauro Icardi, luego de que trascendiera un mensaje y un audio que Nora Colosimo le envió a su expareja, Andrés Nara, en el que le manifiesta su preocupación por supuestas amenazas y maltratos por parte del futbolista hacia su hija.

La empresaria hizo a través de su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi 17 millones de seguidores, a quienes les dio la posibilidad de que le enviaran preguntas entre las cuales ella misma eligió cuáles responder. Allí, además, habló de su salud y del tratamiento que está haciendo desde Turquía.

“Wan, ¿es verdad lo que salen en las noticias de que Mauro te tiene amenazada?”, le preguntaron a la modelo que apeló a su sentido del humor para responder y desmintiendo así la palabra de su propia madre. “Sí, solo que a veces me chapo a mi secuestrador así me da mejor comida”, sostuvo en un primer mensaje que acompañó junto a una romántica foto con Icardi en la pileta de su casa en Estambul, a donde viajó un mes atrás con su familia para que él se sumara al club Galatasaray.

“Y me deja hacer una llamada y me desata un ratito las manos”, agregó la mayor de las Nara ironizando sobre los dichos de Nora Colosimo, quien había revelado una discusión de pareja en la cual el futbolista la habría encerrado y le habría escondido el pasaporte para que ella no pudiera viajar a la Argentina para cumplir con sus compromisos laborales.

El posteo de Wanda Nara sobre su relación con Mauro Icardi

Recientemente, salió a la luz un audio que Nora Colosimo le envió a Andrés Nara en el que le expresó su preocupación por las actitudes de Icardi para con su hija. El mensaje corresponde a enero pasado, cuando Wanda estaba viviendo en la Argentina y el futbolista, en medio de una crisis marital, quería que regresara a Turquía. Fue entonces cuando su madre recordó el episodio que había sucedido tiempo atrás.

“Es toda una violencia que él le hace a ella. No podés encerrarla, esconderle los documentos. Ella tenía un contrato, tenía que venir (a Argentina) a laburar y tuvo que llamar a toda la gente, quedó mal y perdió el pasaje porque el tipo le escondió el pasaporte. ¿Entendés?”, le dijo Colosimo a su exmarido.

“Él (por Icardi) ahora le está prometiendo el oro y el moro. Le dice ‘vení, vení, que no hay problema. Traés los chicos, que van a la escuela, continúan hasta mayo, y vos cuando tenés que trabajar, te vas sin ningún problema. No la va a dejar venir. Ya lo sé. Va a ser todo un caos de vuelta”, consideró la madre de Wanda Nara y admitió que dicha situación no la dejaba dormir y que le generaba dolor de estómago. “Esta pareja ya está quemada, no da más. Son tóxicos los dos. Se los dije por separado y se los dije juntos. Si realmente hay amor, van a tener que hacer una gran terapia cada uno por separado, ir a un psicólogo, psiquiatra. Necesitan todo eso, es la verdad”, agregó.

El escandaloso audio de la mamá de Wanda Nara sobre su relación con Mauro Icardi: "Son tóxicos" (Video: "A la tarde", América)

Cuando salió a la luz el primero de los mensajes, Nora Colosimo estaba viviendo en Turquía con Wanda e Icardi y decidió viajar hacia Italia junto a su pareja. Permanece allí desde entonces y no hizo referencia a la difusión de la noticia.

“Es que Wan está amenazada. Ella lo quiere, pero también le tiene miedo. Le habla mal, la convence de que viaje, le hace creer que es lo mejor y después allá va a estar sola y yo estoy acá y ninguno vemos ni oímos lo que pasa. Él como bueno es el mejor, pero como malo tiene mucha maldad”, le dijo Nora a su exmarido en otro de los mensajes que le envió el verano pasado, alertada por la situación entre su hija y su yerno.

