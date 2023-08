Norberto Marcos rompió el silencio: habló de la relación entre su ex Fátima Florez y Milei, y la acusó de mentirosa

Norberto Marcos rompió el silencio, habló de la relación entre su ex Fátima Florez y Milei y criticó a la humorista (Video: el Trece)

Para la sorpresa del ambiente del espectáculo y de la política, el romance entre Fátima Florez y Javier Milei pisa fuerte y generó una ola de opiniones al respecto. En ese sentido, en las últimas horas rompió el silencio Norberto Marcos, el exmarido de la humorista, con quien estuvo casado durante 20 años hasta hace apenas unos meses, cuando decidieron ponerle fin a la relación.

En diálogo con Socios del Espectáculo, el productor teatral habló del romance de su ex con el candidato a presidente por La Libertad Avanza y contó cómo se encuentra, aunque evitó dar detalles. “Paulita no quiero hablar...”, comenzó diciéndole Marcos a Paula Varela, una de las panelistas del ciclo del Trece que se contactó con él.

“Me cuentan que él ayer se fue a hacer chequeos médicos”, insistió Varela sobre cómo se encuentra hoy Norberto con respecto a su salud. “Él me dice que me quede tranquila, está todo muy bien, pero vieron que tuvo ese problema del corazón y no está pasando su mejor momento, o sea su estado de salud es endeble”, agregó la panelista sobre los resultados de los estudios que se realizó el ex de Florez en los últimos días y recordando que Marcos sufrió en 2006 un infarto por el cual debió ser operado cuatro veces. Esta información la había contado el productor en una nota hace unos meses. “Su hijo está muy presente, Federico está muy presente”, agregó la panelista del programa de espectáculo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Aunque eso no es todo, a pesar de que Marcos no quería hablar, Varela pudo averiguar y sostuvo que a raíz del romance entre Fátima y Milei, el productor no la estaría pasando bien. “Dice que él está comiendo, por ejemplo, y de la nada llora”, contó.

Fátima Florez y su exmarido Norberto Marcos en la Gala de la revista Caras por su 25 aniversario

Por último, Varela desmintió la versión que hizo trascender la humorista en diálogo con LAM cuando Ángel de Brito le había preguntado por la reacción de Norberto ante este inesperado romance y ella contestó: “Se lo conté yo porque ya lo habíamos habilitado a la prensa. Obviamente, antes le avisé a mi ex marido, con tiempo anticipado”, había dicho la imitadora aunque la versión de Marcos contradice estas declaraciones.

“Es mentira que Fátima lo haya llamado, se enteró por los medios, y para él fue un baldazo de agua fría”, agregó Paula Varela de manera contundente y cerró: “Lo que me dicen personas cercanas es que Fátima sabía que si se lo decía, Norberto la iba a sacar a pasear”, concluyó la panelista del Trece.

Quien también habló del tema fue la periodista Marina Calabró al aire de LAM: “Me contaron que hoy la pasó muy mal Norberto. Por lo que sé del círculo más íntimo de él, todavía apostaba a la posibilidad de una vuelta”.

“Él, en la foto de WhatsApp, todavía tiene una foto de Fátima”, agregó ya que el productor era quien la representaba como artista además de ser su pareja y ahora, a raíz de la separación, las cuestiones profesionales entre ambos quedaron en pausa. A pesar de la ruptura, en su momento tanto Fátima como Norberto habían confirmado que el vínculo se había desgastado pero que aún quedaba mucho amor en el medio. Incluso el productor se mostró llorando al aire de Intrusos y expresó las ganas que tenía de una reconciliación con su exmujer.

Seguir leyendo: