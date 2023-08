Nancy Dupláa le festejó el cumpleaños número 20 a su hija: “La más hermosa y buena”

El mensaje de Nancy Duplaá por el cumpleaños número 20 de su hija: “La más hermosa y buena”

Morena, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri, cumplió 20 años. Y su mamá quiso compartir imágenes del festejo y también dedicarle unas emotivas palabras a la joven que ya es una mujer. A través de su cuenta de Instagram donde tiene casi un millón de seguidores, la actriz subió una secuencia de imágenes y también abrió su corazón.

“20... Mi clásico tortero... Mi momento de felicidad extrema y la hija más hermosa y buena del planeta... Feliz cumple, mi amor”, comenzó diciendo Nancy en honor a su hija y la etiquetó. La publicación cosechó más de 22 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus fanáticos familiares y amigos que le regalaron cientos de elogios.

La torta de cumpleaños que Nancy Duplaá le preparó a su hija

La primera foto que subió Duplaá es una imagen de la torta que ella misma le hizo a su hija. Se puede ver mucho chocolate, dulce de leche y confites de colores para decorar. También le dio nostalgia y recordó la infancia de Morena subiendo una foto donde se la ve sosteniendo a su hija cuando era bebé. También compartió momentos actuales y las famosas imágenes “casuales” haciendo planes en la casa y disfrutando el día a día.

Nancy Duplaá con su hija Morena

La publicación recibió muchos likes y saludos de muchos famosos del espectáculo y la televisión, como Matías Martin, Flor de la V, Verónica Lozano, Paola Krum, Eleonora Wexler, Luciano Cáceres, Anita Pauls, Ángela Torres, Natalia Oreiro, Federico D’Elía, entre otros.

Por otra parte, Nancy y su marido fueron noticia por una grabación que se viralizó recientemente en las redes sociales. En una entrevista con Socios del espectáculo (El Trece), la actriz habló de este video en el que una pareja anti K increpó a los actores en un aeropuerto. La respuesta de los actores fue grabar a quienes les estaban gritando para también escracharlos.

“Una pena, una pena. Todo muy feo, la verdad que muy feo”, comenzó diciendo Duplaá ante la consulta de un notero del programa de espectáculos. “Momentos feos que hemos atravesado muchas veces, pero bueno, con el tiempo uno aprende a vivir y convivir con eso, que no está bueno. Son situaciones muy violentas”, agregó con pesar y visiblemente afectada con lo sucedido, pese a que esta secuencia ocurrió hace tres meses.

Las fotos que Nancy Duplaá publicó de su hija Morena

Las fotos que Nancy Duplaá publicó de su hija Morena

“No sé si lo resolvimos de la mejor manera, pero la verdad que nos deja como enseñanza, siempre, que esto no puede volver a pasar. De alguna manera, nadie puede venir a asaltar un momento tuyo público. No tiene ningún derecho, ningún derecho”, afirmó la actriz su postura.

“Nos fuimos especializando porque es muy bravo, es muy violento ese momento y es muy injusto, donde estás en un momento de descanso, encarando unas vacaciones. Y te arrebatan de sorpresa, es como que te vas especializando en esto, en grabar al otro, poner al otro en la misma situación que te ponen a vos, incómoda”, dijo Duplaá haciendo referencia a esta y a otras situaciones vividas a lo largo del tiempo.

“La realidad que no íbamos a publicar el video, pero ellos decidieron publicarlo en un momento como este, tan complicado, tan picante, ¿no? Y bueno, ahí se publicó y se generó toda una vorágine que no está buena, la verdad que no está buena”, cerró al respecto.

