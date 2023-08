Gabriel Schultz sufrió dos robos a su auto en menos de una semana: “Ahora, dos meses a pata”

Gabriel Schultz

Gabriel Schultz sufrió dos ataques a su vehículo en menos de una semana. Los robos ocurrieron en el barrio de Colegiales, donde el periodista solía dejar su auto estacionado para participar de Polémica en el bar, el clásico ciclo producido por Gustavo Sofovich que se emite en el prime time de América.

En su cuenta oficial de Instagram, el panelista compartió imágenes de los episodios de inseguridad que vivió mientras estaba al aire del programa conducido por Marcela Tinayre. El martes pasado, le rompieron el vidrio de su vehículo y lo pudo solucionar rápidamente.

En diálogo con Teleshow, Gabriel dio más detalles de lo sucedido: “La semana pasada, como fue el vidrio, lo arreglé en el día. Yo tuve que pagar el polarizado y grabado de cristal que no entiendo para qué sirve”, señaló. Pero en las primeras horas del jueves volvieron a vandalizar su auto, aunque en esta oportunidad le sacaron el estéreo y la situación se complejizó.

“Esta vez tengo que esperar dos meses a que el concesionario pueda atender al inspector del seguro, porque están colapsados de siniestros y como me robaron la pantalla multimedia tiene que pasar por el taller oficial Toyota”, explicó el periodista indignado.

“Es un garrón, la angustia del robo y ahora dos meses a pata”, aseguró Schultz sobre los episodios de inseguridad que ocurrieron en Colegiales, a dos cuadras de diferencia y en menos de una semana. “El robo del martes pasado fue en Álvarez Thomas al 700 impar y ayer al 600 par”, detalló.

Lo peor es que este tema también le alteró su jornada de descanso, ya que el periodista se levanta muy temprano para conducir el programa Código Metro por Radio Metro 95.1. “Como vivo en Olivos un amigo me prestó su oficina para dormir porque hago radio de 6 a 9. Y me agregaba una hora de sueño por dormir allá, pero ya no”, cerró el periodista.

Por otra parte, cabe recordar que Gabriel había sido noticia recientemente por un fuerte enfrentamiento que tuvo con su colega Chiche Gelblung en Polémica en el bar. Todo comenzó cuando estaban debatiendo sobre Susana Giménez y Moria Casán, quienes tienen posturas completamente opuestas en su visión ideológica de la política del país.

“Siempre se van afuera y empiezan a bardear a la Argentina. Eso no está bien”, aseguró Schultz. De inmediato, el primero en aclararle un par de puntos sobre el tema fue Marcelo Polino: “Ella está bardeando a un Gobierno, no a la Argentina, que es muy diferente. Susana ama a los argentinos, ama a su país, detesta a este Gobierno. Es una posición, que es muy diferente a odiar a un país”.

Durante el debate, Marcela Tinayre opinó: “Tiene millones y los puede gastar donde se le dé la gana porque ha laburado toda la vida”. Y así fue como quien había hablado en primera instancia consideró: “¿O sea que si no gobierna el que quiero yo, el país es una mierda? Es muy democrático eso”. A lo que la moderadora de la mesa, en un tono firme, intentó dilucidar algunas cuestiones: “Decime, Gaby, ¿cuál es tu posición? No te entiendo un carajo lo que querés decir”.

Sin inmutarse, el conductor y panelista le contestó: “Mi posición es que la Argentina es el mejor país del mundo, y la defiendo a muerte. Y no desde Punta del Este, ¿la Che Guevara desde Punta del Este? Vamos... vení a laburar acá”. Pero Marcela no se quedó allí, y le dejó en claro un punto: “A mí me parece tan antiguo lo que estás diciendo, ¿bardear desde afuera? Nadie bardea”.

Mientras Chiche Gelblung, también integrante de la mesa y uno de los históricos de Polémica en el bar, quien desde un comienzo intentaba sentar postura en medio del caldeado debate, levantó el tono de voz y disparó: “Vos representás lo peor de este país”. Pero Schultz, no se sintió amedrentado ante ello, y sin dudarlo, también se tomó un segundo para contestarle: “Ah, ¿y vos sos lo mejor? Dale, a ver...”.

