Julieta Prandi hizo un nuevo pedido en la batalla judicial contra Claudio Contardi: “Es una obligación”

Julieta Prandi (Gustavo Gavotti)

Julieta Prandi continúa la batalla judicial contra su ex, Claudio Contardi, a quien acusa de abuso sexual y violencia. Desde hace años, la conductora reclama que la justicia escuche sus reclamos, como el cumplimiento de las cuotas alimentarias que le corresponden a los hijos que tuvo con el empresario, Mateo y Rocco.

“Hoy abre la feria judicial y una vuelve a rezar que la Justicia se despierte y deje de revictimizarnos una y otra vez. Esperando que el Tribunal de Casación, finalmente, rechace la apelación número mil de mi victimario y ponga fecha de juicio finalmente”, escribió Julieta en un hilo de Twitter.

El reclamo de Julieta Prandi

“Llevo casi 5 años desde que me tuve que ir de mi propia casa para protegerme a mí y a mis hijos. Luego padecí a un juez que lejos de hacer su tarea, defendía al violento. Ahora estoy en manos de otra jueza en el Juzgado 2 de San Isidro, que lleva meses con todo ‘A despacho’…”, explicó la presentadora.

“‘Cuota de alimentos’. Señores, no es un favor, ¡es una obligación! Pareciera que las mujeres somos las locas por reclamarla, debemos mantener todo solas. Que la Justicia no haga nada cuando un padre debe años de cuota alimentaria es revictimizarnos. Total... que se ocupe la madre”, señaló la pareja de Emanuel Ortega.

“Tengo tanto ‘A despacho’ que no sé por dónde empezar… Bueno, empecemos porque hoy abre la feria y la Justicia dice ‘Buenos Días’, me pongo a trabajar todo esto que se me pasó por alto. No quiero pensar mal, otra vez. Dra. Citraro tiene un montón de pendientes, la espero. Gracias”, cerró Prandi.

En octubre del 2022, la conductora había hablado en el ciclo Es por ahí (América) sobre el informe psiquiátrico del perito de parte en el que aseguraba que ella presentaba “acentuados síntomas de angustia, ansiedad y labilidad emocional”, y que además destacaba “sentir culpa por no haber podido proteger a sus hijos del padecimiento que les generó su padre biológico”.

“Son denuncias que venía haciendo hace mucho tiempo y ahora, desde que entró al ámbito legal de mi vida el señor Fernando Burlando con su equipo, ha virado un poco la causa por suerte, se está vislumbrando un poquito de luz, hay novedades. Estoy sensibilizada por supuesto, estoy como puedo, pero estoy muy entera también y confiada de que se va a hacer justicia”, destacó Julieta.

“Es un hecho sumamente traumático. Fueron muchos años de mi vida, hay dos años específicamente que son los que yo denuncio, que fueron los más fuertes de violencia, pero para mí es un día a día, una lucha constante, un reiniciarme y reconstruirme todos los días y tengo que luchar con eso, como todas las mujeres que han atravesado violencia o algún tipo de abuso”, agregó.

“Me fui amenazada de muerte de mi casa. Creo que la verdad va a salir a la luz, en algún momento sale, y por suerte la Justicia empezó a escuchar y a hacer su trabajo, que es gracias Fernando y su equipo. No es algo que yo denuncié ayer, es algo que vengo denunciado desde que me fui de mi casa y lamentablemente no fue oído, como tantas otras cosas, que supongo que van a ir encontrando su cauce y se van a ir reordenando”, finalizó.

