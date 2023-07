Daniela Celis habló de los rumores de separación con Thiago Medina y le puso fin al misterio

Daniela Celis y Thiago Medina son una de las parejas de Gran Hermano que continúa tras haberse conocido en el reality. Es que desde que salieron de la casa, Coti Romero y el Conejo, por ejemplo, tuvieron una crisis y Juliana y Máxi se separaron. Nacho Castañares y la Tora también es otro de los vínculos que por el momento sigue estable.

Aunque cabe destacar que en las últimas horas, los fanáticos de la pareja comenzaron a preguntarse si realmente seguían juntos ya que no se venían mostrando públicamente. Este viernes, Thiago y Brisa su hermana melliza, cumplieron años. Al ver que Daniela no había subido ningún mensaje para su novio los usuarios comenzaron a especular al respecto y no tardaron en pensar en una posible ruptura.

A eso se le sumó que la influencer compartió una historia de Instagram con su familia y escribió: “Qué haría sin mi familia. El amor más leal”, sostuvo mientras se podía ver a su hermana Mara con un niñito en brazos. Junto con ese texto agregó el emoji de un corazón sano y una carita lastimada elevando la preocupación y la incertidumbre en sus fanáticos.

La historia que subió la exparticipante de Gran Hermano y generó incertidumbre en sus fanáticos, el mismo día que Thiago cumplió años (Instagram)

Ante la consulta de Teleshow, Daniela se mostró sorprendida por el análisis que los usuarios habían hecho de las redes sociales y aclaró: “Jajaj, me hiciste reír. Gracias por escribirme, cómo vuela la cabeza de la gente ni yo me lo hubiera imaginado”, sostuvo la panelista de Fuera de Joda y contestó contundente sobre su vínculo con Thiago y siendo un tanto irónica. “¿Cómo le voy a escribir feliz cumpleaños públicamente si tengo el número personal de él?”, insistió.

Lo cierto es que a los minutos, Daniela compartió un video de Thiago y le dejó un mensaje virtual para que quede claro que aún están juntos. “Que siempre seas feliz. Esta vida recién empieza y te queda muchísimo más por vivir. Feliz a un nuevo año más de vida Thiaguis”, expresó en sus historias de Instagram.

Daniela le dedicó este mensaje a su novio en las redes (Instagram)

Si bien ni Daniela ni Thiago repostearon fotos o videos juntos, el resto de los hermanitos que fueron sus compañeros de reality asistieron al festejo de cumpleaños que el joven realizó en un salón y se los pudo ver en varias fotos abrazados y cariñosos. Incluso hay una imagen donde se la puede ver a ella sentada encima de él con lo cual no quedó duda de que siguen juntos y por ahí intentan no exponer tanto el vínculo. Una de las postales la subió Romina Uhrig donde se los puede ver a los tres festejando. También asistieron Julieta Poggio, Marcos Ginocchio, Nacho Castañares, la Tora Villar y Ariel Ansaldo.

Cabe destacar que en mayo la pareja viajó a Brasil en una escapada romántica para disfrutar de las playas de Buzios y celebrar sus tres meses juntos ya que oficializaron su romance tras salir de Gran Hermano. A través de las redes sociales, tanto Daniela como Thiago compartieron fotos y videos de las distintas aventuras que vivieron y de todos los lugares que conocieron.

Daniela, Romina y Thiago juntos en el cumpleaños de él (Instagram)

Recorrieron la ciudad en un vehículo descapotable, pasearon y caminaron sobre la arena, en donde quisieron retratarse y tener fotos de recuerdo. “Te encontré sin buscarte y ahora que estamos juntos prometo cuidarte todos los días de mi vida. Agradezco a Dios por ponerte en mi camino, mi amor”, escribió Thiago en su cuenta oficial de Instagram junto a dos divertidas fotos de la pareja posando a la orilla del mar.

