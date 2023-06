La divertida salida de Julieta Poggio tras la confirmación de encuentros íntimos con Marcos Ginocchio (Instagram)

Julieta Poggio está viviendo días muy intensos. Desde que blanqueó su separación de Lucca Bardelli, tras dos años de relación, incluyendo el tiempo que la bailarina vivió dentro de la casa de Gran Hermano, en donde se convirtió en una de las favoritas del público del reality show, surgió el rumor de que Julieta estaría muy cerca de Marcos Ginocchio, el ganador del certamen de Telefe.

El pasado miércoles 7 de junio, Disney blanqueaba a través de sus redes sociales la ruptura del vínculo sentimental con su novio. Más tarde, habló con el cronista de LAM (América) y reflexionó: “En una relación tenés que estar bien con vos mismo para poder dar lo mejor. Es muy difícil”. Desde ese día, las redes y sus seguidores se hicieron eco del rumor que la relacionaba con Marcos.

En realidad, desde casi el comienzo de la última edición del GH argentino, fueron muchos los televidentes que shippearon a ambos, incluso llegando a consolidar un fandom específico que los quiere juntos. “Gracias a las ‘marculi’ por bancarme siempre. Sé que son fans de los dos, pero bueno es eso, ya está, creo que es un momento para respetar”, dijo Julieta ante la consulta del movilero por los cada vez más crecientes rumores de romance con el modelo salteño.

Junto a Pestañela de Gran Hermano y amigos, Julieta Poggio se divirtió en una fiesta (Instagram)

Finalmente, el viernes pasado por la noche en el programa que conduce Ángel de Brito, Yanina Latorre aseguró que existieron al menos dos encuentros sexuales entre ambos y que habrían ocurrido en un departamento que les habría cedido un productor del reality. “En realidad ella cortó con Lucca no el día que lo blanqueó y lo contaron, sino que cortó ni bien salió de la casa. ¿Viste que nunca más se los vio juntos? Yo dije: ‘Estos dos no deben estar...’. Y empecé a averiguar, porque tengo gente en común con Julieta. El chico no estaba del todo convencido en cortar. Y yo creo que ella también encontró otra vida, otro mundo. Y tampoco le cerró todo lo que escuchó de él cuando salió”, comenzó explicando la panelista.

La divertida salida de Julieta Poggio tras la confirmación de encuentros íntimos con Marcos Ginocchio (Instagram)

“Para mí, entre Julieta y Marcos siempre hubo tensión sexual, desde que entraron a la casa. Pero creo que ella fue muy respetuosa para con su novio. Y él también lo fue. Cuando salieron de la casa, a los pocos días ella cortó, pero lo blanquearon después porque no querían quedar mal, por el ‘qué diran’, los cuernos y qué sé yo”, subrayó Yanina.

Acto seguido, dio detalles de cómo se habría concretado ese primer encuentro íntimo entre el ganador del último Gran Hermano y otra de las finalistas. “No pasaba nada entre ellos porque parece que él no daba el primer paso. Y un productor de Telefe, de Gran Hermano, que los quiere mucho a los dos, les dijo: ‘¿Por qué no van a este departamento y se encuentran solos?’. Y les dio la llave. Se encontraron solos y se ve que algún vestigio dejaron, porque dos veces garcharon”, dijo Latorre, fiel a su estilo.

Julieta Poggio y Daniela Celis se divirtieron juntas en la Fiesta Plop (Instagram)

Así las cosas, en la noche del viernes pasado Juli salió a divertirse con Daniela Celis, su compinche y amiga del reality y varios amigos más, entre ellos Thiago Medina, quien afianzó su relación con Pestañela. Los jóvenes se encontraron en la Fiesta Plop, en donde bailaron y se rieron juntos hasta la madrugada. Al mismo tiempo, compartieron las imágenes de la fiesta en sus redes sociales, en donde se la pudo ver a Juli muy feliz y distendida, disfrutando con sus amigos de la música y del baile, que tanto ama.

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio habrían tenido dos encuentros íntimos (Instagram)

