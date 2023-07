Cande Tinelli habló de la relación con sus hermanos: “Así como nos queremos, nos matamos”

Cande Tinelli hablo de sus hermanos y conto por que bloqueo a Mica (Socios del espectáculo. El Trece)

Días después de estrenar un tema, y confirmar su reconciliación con el músico Coti Sorokin, Cande Tinelli brindó un extenso reportaje en el que habló de diversos temas. Allí se refirió, por ejemplo, a la relación con sus hermanos, a cómo vivió de chica la fama de su padre Marcelo, y reveló cómo fue trabajar en los diferentes ciclos que marcaron el pulso de la televisión en los últimos 30 años.

“Hemos hecho sketchs para el Día del Padre, hoy lo veo y con mi hermana lloramos de risa. Por suerte con mi hermana somos muy pegadas, por suerte nos pudimos bancar entre las dos, pero sí, ir al estudio y que mi viejo nos nombre...”, señaló respecto a Mica, la mayor de Marcelo y Soledad Aquino. Y agregó: “Hay un video que está en YouTube donde mi viejo la corre a mi hermana hasta el baño porque ella no quería aparecer, y corre y corre, y frena porque llega al baño. Y a partir de ahí dije que nunca más, siempre con un miedo de que él aparezca en cualquier momento”, señaló en una charla íntima con Julio Leiva en el ciclo Caja negra y reproducidas en Socios del espectáculo (El Trece)

“Mis hermanos no es que sean reprimidos, pero son más correctos. Con ellos me llevo re bien”, agregó en referencia a Francisco y Juana (hijos de Paula Robles) y Lorenzo, de Guillermina Valdés. Y no eludió su actual relación con Mica, de quien de momento parece estar distanciada, al menos en el unvierso virtual. “Con mi hermana más grande, que es la más pegada a mí, somos muy unidas, pero así como nos llevamos bien también nos matamos. Ahora de hecho la tengo bloqueada, pero es amor-odio. Yo soy la que bloquea y la que cede después, porque no aguanto estar peleada, me parece una pérdida de tiempo”, admitió.

“Mi hermana es muy orgullosa y lo le escribo después ‘che, ya está'. Pero siempre es por boludeces, somos muy diferentes. Ella es tipo mi antítesis, y siempre tomó un rol... la hermana mayor tiene su peso, entonces ella quiere controlar todo, y justo a mí con el control... no, no... pobre. Es difícil”, cerró el capítulo en referencia a Micaela.

Cande Tinelli y Coti Sorokin: "Quiero verte"

En este punto vale aclarar que Cande presentó hace unos días “Quiero verte”, junto a su novio Coti Sorokin, y a muchos les sorprendió la ausencia de la familia paterna. Lo cierto es que Marcelo Tinelli junto con el Tirri, Mica, Juanita y Lolo se encontraban en Miami para ver el debut de Leo Messi en el Inter. De todas maneras, a través de sus redes sociales, el conductor le envió un mensaje a su hija apoyándola por este lanzamiento. “Vamos Rubí, te amoooo”, escribió junto a un video de su hija en el evento lanzamiento del tema. Quien sí asistió al evento privado fue su mamá, Soledad Aquino.

Volviendo a la nota, Lelé también habló de su infancia como hija del conductor más importante de la televisión: “Me daba fobia cuando en el colegio nombraban mi apellido. Me daba vergüenza. Me hacían sentir mal por ser privilegiada, por ser más transgresor. Como que uno tiene que castigarse por vivir bien. Siempre fui muy tímida, quería pasar desapercibida”, admitió, sin embargo, nada salió como planeado.

“Me tatué el cuerpo como ocultándome, y al final fue un ‘che, ahí va... en los medios eran ‘se tatuó', y una nota, y otra nota. Y yo pensaba que me hacían quedar como una tarada, la gente piensa que yo mando a hacer las notas. Y yo la verdad que nunca me reprimí nada, siento que hice siempre lo que quise y eso me da orgullo”, admitió. Como que no me importa tanto lo que puedan llegar a decir. Siento que es mi vida, es una, y que mi piel se va a pudrir abajo de la tierra, es como un caparazón, y entonces como que la exprimo de ese lado, y me divierto”, cerró.

