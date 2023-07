Nicolás Cabré fue acusado de arruinar una función en el Teatro de Cañuelas

Nicolás Cabré en el centro de la polémica (Instagram)

Una vez más, la mala predisposición de Nicolás Cabré lo puso en el centro de la polémica. Pero, en esta oportunidad, el actor no se enfrentó a los periodistas ni se molestó porque alguien se inmiscuyera en su vida privada. Muy por el contrario, el conflicto se dio durante la función de Me duele una mujer, la obra con dirección de Manuel González Gil que protagoniza junto a Mercedes Funes y Pepe Monje y que, en el marco de su gira nacional, llegó el fin de semana pasado al Teatro Cañuelas.

Según trascendió, los espectadores que asistieron a ver el espectáculo se quejaron por algunos problemas de sonido que no les permitieron apreciar la comedia. Y fue el director de la sala, Pablo Daniel Guzzetti, quien decidió emitir un comunicado para disculparse por lo sucedido y explicar los pormenores del caso, responsabilizando a Cabré por los inconvenientes verificados el pasado sábado 8 de julio.

“La función comenzó con total normalidad, pero a los pocos minutos, el operador de sonido de la compañía recibió un mensaje de WhatsApp de Nicolás Cabré, enviado durante una salida de escena, en el cual solicitaba que se bajara el volumen del sonido”, comienza explicando después de poner en contexto lo ocurrido.

Y sigue: “Una vez notificado de esta petición, nuestro técnico de sonido y luces respondió al operador que el sonido estaba perfecto y no se encontraba alto. Esta información fue transmitida al vestuarista de Cabré, quien a su vez informó al actor sobre la situación. La respuesta de Cabré fue: ‘Si no bajan el sonido, me saco el micrófono y abandono la obra’”.

¿Cómo continuó la historia? “Ante esta situación, el operador decidió reducir el volumen de los micrófonos, lo que ocasionó que algunos espectadores no pudieran escuchar correctamente el resto de la función”, explica Guzzetti.

El comunicado del Teatro Cañuelas

Luego, el director de la sala agrega: “En nombre del Teatro Cañuelas, nos disculpamos sinceramente por la conducta del señor Cabré, la cual perjudicó a nuestros espectadores. Queremos que sepan que hemos puesto nuestro mayor esfuerzo en la reapertura del Nuevo Teatro Cañuelas para brindar funciones de primer nivel y permitir que el público pueda disfrutar plenamente de los eventos que presentamos”.

Y concluye el texto diciendo: “Lamentamos profundamente cualquier inconveniente causado por este incidente y reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer espectáculos de calidad en un ambiente acogedor y profesional. Agradecemos su comprensión y esperamos contar con su apoyo continuo en futuras presentaciones”.

La obra protagonizada por el exgalancito cuenta la historia de Miguel Sánchez (Cabré), un joven profesor de filosofía abandonado por su novia Paula, que va a ver a una psicoanalista y va pasando por diferentes etapas de su tratamiento, siempre acompañado por su amigo Martín. Pero la obsesión por su ex hace que no pueda dejar de verla en cada mujer que se cruza en su camino.

Cabe señalar que, en el último año, Cabré se abrió una cuenta de Instagram para promocionar sus trabajos, difundir sus rutinas de running y compartir algunos momentos de su vida cotidiana junto a Rufina, la nena que tuvo como fruto de su relación con Eugenia La China Suárez. Y esto había hecho que el público descubriera una faceta mucho más amena del actor, que hasta ese momento siempre se había mostrado reacio a cualquier acción que no tuviera que ver directamente con su trabajo.

Seguir leyendo: