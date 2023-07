Premios Martín Fierro 2023: Jey Mammon llegó tarde a la ceremonia

El Martín Fierro a mejor programa musical y la ausencia de Jey Mammon

Uno de los premios más esperados en la previa de los Martín Fierro era el de mejor programa musical. Más allá del peso específico del rubro, donde competían Puente Musical (El Nueve), Festival País y Unísono (TV Pública), La peña de Morfi (Telefe) y Pasión de Sábado (América), la expectativa estaba puesta en la presencia o no de Jey Mammon en la gala realizada en el Hotel Hilton.

Quien fuera conductor del ciclo durante el 2022 y luego de la muerte Gerardo Rozín, período que contempla esta entrega de APTRA, fue separado por las autoridades de Telefe luego de que tomaran estado público las denuncias por presunto abuso sexual realizadas por Lucas Benvenuto. Desde entonces, el programa tuvo a Georgina Barbarossa en la coconducción acompañando a Jesica Cirio y al habitual staff gastronómico, periodístico y humorístico al aire de cada domingo.

Desde que se conocieron las nominaciones de APTRA, comenzaron a circular versiones sobre la asistencia o no del conductor, quien el año pasado ganó el premio por su trabajo en Los Mammones. Y en los últimos días, sus reiteradas apariciones televisivas, primero en Intrusos y luego en Secretos Verdaderos, dieron a entender que daría presente en la ceremonia realizada en el Hotel Hilton.

“A los Martín Fierro me invitó Telefe”, dijo Jey en diálogo con Luis Ventura sobre el canal que lo tiene contratado hasta fin de año. Y consultado sobre dónde planeaba sentarse durante la ceremonia, comentó: “Me siento en la mesa de La Peña de Morfi”. “¿Y qué haces? ¿Murguita o vas al micrófono?”, le preguntó el presidente de APTRA, haciendo referencia a si tomará la palabra o si se quedará por atrás junto a sus excompañeros.

Jey Mammon habló con Luis Ventura sobre su posible visita a los Martin Fierro (Secretos Verdaderos. América)

“¿Y yo que estaba haciendo, murguita el año pasado? Era el conductor. Nunca jamás me hice el guacho pistola, pero ahora sí. Te quiero decir qué con esto. Yo no era uno que estaba ahí un ratito. Obvio que voy a hablar”, respondió el conductor aunque aclaró: “Pero no estoy con esto desafiando”.

La hora de la verdad a las 21.23 del domingo, cuando Santiago del Moro, anfitrión de la gala, presentó la categoría mejor programa musical. Como corresponde al protocolo, la mención de cada ciclo incluyó material de archivo, que en el caso de La Peña no mostró a Jey Mammon. Y segundos antes de dar a conocer al ganador, que terminó resultando el programa de El Nueve, ponchó en simultáneo a cada una de las mesas involucradas en la categoría. Allí pudo verse que en la correspondiente al programa de Telefe, estaban Cirio, los cocineros Santiago Giorgini y Rodrigo Cascón y allí no estaba Jey. Sin embargo, un rato después, Mammon se hizo presente en el salón y se sentó a la mesa junto con sus compañeros.

