DJ y “videasta”: el presente de Cecilia Amenábar, la musa y gran amor de Gustavo Cerati

Gustavo Cerati y Cecilia Amenábar, un amor que perduró en el tiempo

Gustavo Cerati y Cecilia Amenábar cruzaron miradas por primera vez en 1988 durante una conferencia de prensa de Soda Stereo en Chile y el flechazo fue inmediato. En ese momento el músico acababa de terminar su matrimonio con la modelo Belén Edwards después de un año juntos. Así las cosas, el destino unió a la nueva pareja y se enamoraron profundamente. Decidieron dar el siguiente paso en su relación y el 19 de mayo de 1993 contrajeron matrimonio civil en la ciudad de Santiago de Chile. Luego, el 25 de junio del mismo año celebraron una ceremonia religiosa en la iglesia Los Misioneros de Pedro de Valdivia Norte.

Su historia de amor se convirtió en una de las más memorables del rock nacional. Cecilia se convirtió en el apoyo incondicional de Gustavo, su musa inspiradora y lo acompañó en su primer viaje como solista: colaboró en los coros de los dos primeros discos del cantante y compositor, Colores Santos (junto a Daniel Melero) y Amor Amarillo, considerado el primer disco solista después de Soda Stereo. Aparece además en el video de la canción Te llevo para que me lleves, donde se la puede ver delante de cámaras embarazada de Benito.

Es que durante su matrimonio, fueron bendecidos con dos hijos, Benito y Lisa. Aunque formaron una hermosa familia, el amor entre la pareja llegó a su fin y tomaron la difícil decisión de separarse en 2002. Sin embargo, cuando Gustavo sufrió un ACV -en mayo del 2010-, ella se trasladó a Buenos Aires para estar a su lado. Estuvo presente en todo momento, brindándole apoyo junto a sus hijos y siendo su “gran amor”.

Benito con sus padres, en una de las fotos que posteó en sus redes

“Gustavo era un ser superior, luminoso”, diría Cecilia al ser consultada por Teleshow hace algunos años. La DJ y “videasta”, como ella misma se define, cumplió 52 años el pasado 5 de abril y mantiene un perfil muy bajo en sus redes sociales, con poca actividad allí.

“Como ‘videasta’ me salieron documentales privados, sigo filmando, editando, me encanta. Estoy a full, siempre. Estos últimos años por razones obvias paré un poco de hacer todo lo que hacía y este año estoy retomando, quiero hacer todo lo que pueda”, reconocería a dos años de la partida del músico que murió el 4 de septiembre del 2014.

Hace un tiempo Cecilia publicó una carta que el artista envió de Buenos Aires a Chile en 1991 y comentó: “Si una vez él me dedicó eso a mí, ahora de mí va para él con todo mi amor. Él me la envió al tiempo de conocernos. Por eso, me gustaría compartirla con la gente. Además, me hacía unos dibujitos re lindos, a la antigua”, explicó.

Cecilia Amenábar en una imagen compartida por su hija Lisa

El manuscrito comenzaba: “Sé que estarás cruzando la ruta de la libertad, entre las fieras, indiferente, tan profunda, tan casual; buscando amar a un hombre encerrado en la tempestad. No necesito verte para saberlo. Te descubrí entre el humo y la gente. Te conozco bien, sos la cautiva de mis sueños. Siempre al despertar, dejo los ojos entreabiertos. Ya no cerraré la puerta, no necesito verte para saberlo”.

Al cumplirse un año de la muerte del músico, Amenábar había descripto el presente: “Es muy difícil olvidarlo. Era una persona que nos daba mucha luz. Entonces, estamos un poco opacados. Estamos sacando brillo de a poquito, porque era realmente una persona muy luminosa y que nos afectaba en nuestra vida cotidiana, todos los días. Ha sido un proceso delicado, diría yo, y muy lento el volver a brillar cada uno. Pero en eso estamos. Mis niños (Benito y Lisa) están estudiando en la universidad. Por suerte se metieron. Están volviendo a disfrutar un poco de la vida. Creo que estudiar les hace muy bien. Y yo estoy tratando de volver a trabajar y haciendo proyectos nuevos, pero es un proceso lento. El luto es un año, pero nosotros llevamos casi cinco”. Gustavo Cerati estuvo cuatro años en coma hasta que finalmente falleció el 4 de septiembre de 2014.

