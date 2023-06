Mica Viciconte habló del conflicto entre Nicole Neumann y su hija Indiana: “Está judicializado” (Video: Intrusos, América)

Desde el año pasado que Nicole Neumann viene atravesando una crisis con su hija mayor Indiana, fruto de su relación con Fabián Cubero. En primer término, la adolescente dejó de compartir viajes con su madre, sus hermanas y Manuel Urcera, el futuro marido de la modelo. Más tarde, la joven decidió irse a vivir con su papá y su actual pareja, Mica Viciconte. Y en estas horas, además, habría evitado un encuentro con su madre en una celebración familiar.

A pesar de no compartir el mismo techo la interna familiar empeoró en los últimos meses. Este lunes en Intrusos (América), la periodista Marcela Tauro aseguró que semanas atrás Indiana habría presentado una denuncia contra la modelo en la Justicia, en el Juzgado de Familia Nº 2 en el Tigre. Siempre de acuerdo al testimonio de la panelista, que evitó ahondar en detalles sobre esta supuesta presentación judicial, se habría incluido como prueba una grabación.

Ante esta situación, Gonzalo Vázquez fue a buscar la palabra de Mica Viciconte, pareja del exdefensor de Vélez Sarsfield. “Con Fabián estamos enfocados en lo nuestro, no en lo que hacen los demás, ni mucho menos. Como familia estamos bien, criando a un chiquito que está divino”, comenzó diciendo la ex Combate en referencia a Luca, el hijo que tuvo junto a Cubero.

Nicole Neumann y su hija Indiana (Instagram)

“Yo hablaba en el plano personal, tal vez sos un poco más políticamente correcta respondiendo que antes...”, le apuntó el notero haciendo alusión a la supuesta denuncia de Indiana. “Pasa que está todo judicializado, entonces por respeto y por cuidar a algunas personas, yo prefiero no hablar. Prefiero no hablar, hay tiempo para todo. Y a veces el tiempo acomoda las cosas y no es necesario hablar o explicar. Creo que las cosas más importantes, cuando se trata de familia, se tienen que hablar muy adentro. Las cosas más delicadas, muy adentro, para mí”, subrayó Mica.

“Nos llegó la información de que la hija mayor de Fabián le había hecho una demanda a Nicole, por malos tratos”, insistió el cronista, pero Mica permaneció firme en su postura elusiva para evitar conflictos a futuro. “No tengo ni idea, no tendo idea. No voy a hablar absolutamente nada. Como te digo, Fabi se encarga de todo eso con los abogados y en la Justicia, que creo que es en el lugar en donde se tienen que hacer estos temas. Pero no, no, jamás opinaría nada de eso. Y menos si son cosas delicadas, no me interesa entrar en esa”, dijo Viciconte.

Respecto a cuál es su postura en este tema, Mica atinó a decir que su rol es “de pareja” con respecto a Cubero. “Es un rol de contención de amor, el rol que siempre ocupé. Yo no soy ni mamá, no es algo que quiero ocupar. Tengo a mi hijo. Pero también tengo mucho amor y las quiero mucho. Son parte de mi familia y las cuido, nada más. Pero no ocupo ningún rol y todas las cosas se tratan con amor”, aclaró con respecto a cómo se vincula con Indiana, pero también con Sienna y Allegra, las otras hijas que el exfutbolista tuvo con Neumann.

Mica Viciconte

“¿Indiana sigue viviendo con ustedes?”, quiso saber Vázquez. “No tengo ni idea”, respondió Mica y soltó su característica carcajada, llena de ironía y nuevamente evitando dar definiciones rotundas sobre este conflicto. “No tengo ni idea de nada. Los padres te pueden contestar, yo no me voy a meter en esa”, insistió.

“Siempre digo que la Justicia es muy lenta en esta país, muy lenta. Y tengo fe de que las cosas que arreglen ahí. Hay que esperar. Y después, no voy a dar ningún indicio ni nada, porque no es un tema que me corresponde. No quiero hablar, no me interesa, es un tema que lo tienen que tratar las personas correspondientes, no yo”, se plantó Viciconte. Por último, se permitió hablar de su pareja. “Fabián está ahora con el chico. Está bien, está tranquilo. Él viene con un combo que tenés que saber llevarlo, porque sino no aguantás. Si no hay amor... Esto es un equipo. Hoy lo hablaba con mi suegra: ‘Si el equipo no funciona correctamente, es muy difícil llevarlo adelante’”, cerró Mica.

