La guerra fría entre Nicole Neumann y Fabián Cubero: indirectas, acusaciones y silencios

Nicole Neumann y Fabián Cubero

La relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero se encuentra en uno de sus peores momentos, luego de denuncias cruzadas y con su hija mayor, Indiana, en el medio. Todo terminó de explotar cuando 0a abogada del exfutbolista aseguró que la menor 14 años habría “grabado a su mamá insultándola junto con Manu Urcera”, la pareja de la modelo. Además, fuentes le confirmaron a Teleshow que desde diciembre Indiana tiene conflictos con su madre y, por el momento, no tiene intenciones de vincularse con ella.

En medio de esta disputa mediática y judicial, en un comienzo ambas partes decidieron mantenerse en silencio, aunque a las pocas horas, tanto Nicole como Cubero utilizaron sus respectivas redes sociales para expresarse en pleno caos y dejar sus opiniones en modo de indirectas. Algunas sutiles, otras no tanto, todas parte de una guerra fría que no parece tener fin.

A través de sus historias de Instagram, Nicole compartió varios mensajes y, si bien no les adjudicó ningún destinatario, los usuarios no tardaron en especular sobre a quien apuntaba en medio de su batalla judicial con Fabián Cubero. “Dedica una parte del día a intentar ver las experiencias negativas con otras personas como una oportunidad para cultivar la bondad y la preocupación y no como un impedimento para el propio bienestar”, dice una de las frases que publicó.

Uno de los mensajes que Nicole compartió en sus redes (Instagram)

Luego compartió otra frase en inglés: “Energy transfer is real. Be mindful of who you are with”, dice la oración que se traduce como: “La transferencia de energía es real. Ten en cuenta con quién estás”, que refiere claramente a los vínculos interpersonales, aunque dejó el destinatario libre a la especulación.

También mostró que estaba realizando una capacitación sobre bienestar y autoestima. “Lo que escuchás y consumís te programa positiva o negativamente ¿Qué dejás entrar?”, escribió Neumann en el video donde se la puede ver oyendo la teoría y visualizando una presentación además utilizó el hashtag “Curso”, para dar a entender que estaba estudiando algo. Además, en otra de sus prácticas habituales, se mostró muy activa apoyando refugios de animales, compartiendo búsquedas de perros perdidos y también campañas de donaciones para estos espacios.

"La transferencia de energía es real. Ten en cuenta con quién estás", dice la frase que compartió Nicole

¿Y Fabián Cubero? El excapitán de Vélez también se mostró activo en sus redes sociales y no habló del tema pero sí se dejó ver junto a las tres hijas que tuvo con la modelo. Tanto él, como su mujer Mica Viciconte, el hijo que tienen en común Luca y las tres chicas asistieron a la premiere de la película Indiana Jones.

Esta imagen fue compartida tanto por el exjugador como por ica a través de sus historias de Instagram. En la foto se los puede ver a los seis posando muy sonrientes frente a la cámara y el cartel de la película de fondo. Con esa imagen, Cubero demuestra que está todo más que bien con sus hijas y entre ellas y su hermanito, aunque evitó hablar con la prensa del tema judicial, el mismo comportamiento que tuvo Viciconte cuando fue consultada al respecto.

Fabián Cubero con Mica Viciconte y sus hijos Indiana, Allegra, Sienna y Luca

Pero es sabido que de un tiempo a esta parte los famoso hablan, sugieren o desmienten a través de sus redes sociales. Y allí Fabián replicó una historia que le hizo una fan donde se puede ver un collage con fotos del exfutbolista con todos sus hijos, destacando que es un gran padre, Aquí Poroto no escribió nada, sino que lo replicó en agradecimiento a la persona que se tomó el trabajo de realizarlo y como un visto bueno sutil a la idea de la familia unida.

