Sarah Lenore, la actriz estadounidense de la serie Melody: “Me llaman ‘La Argengringa’, y en Miami hago cosas de argentinos”

Sarah Lenore (Diego Astarita)

Cantante y actriz, tiene 34 años, nació en Michigan, Estados Unidos, reside en Miami, pero tiene un vínculo muy cercano con la Argentina. O más bien, varios. Por algo a Sarah Lenore la llaman la Argengringa. A saber: la primera vez que visitó el país tenía 11 años, y le encantó. Se hizo fanática de la comida y del fútbol. Además, su marido -el productor musical José Luis Pagan, a quien conoció 13 años atrás- es argentino. Y desde este domingo, como si ya no fuera suficiente, se la puede ver en la televisión abierta: es una de las protagonistas de Melody, la serie que primero estuvo disponible en la plataforma Prime Video y ahora emite América.

“Argentina es mi segunda casa. Me siento muy cómoda. Y creo que en una vida anterior fui latina. Porque... siento eso dentro de mí”, le contó Sarah a Teleshow, entusiasmada con la ficción. “Mi personaje se llama Laila. Soy la coprotagonista al lado de Melody, que la interpreta Yas Gagliardi, que es muy talentosa, hermosa, buena actriz, cantante, ¡todo! Laila es una súper estrella, pero está cansada de la fama y quiere otra vida, más tranquila. Quiere amigos reales y anda buscando un amor verdadero. No puedo decir mucho mucho más... Tienen que verla. Está muy buena la historia”.

El tráiler de Melody, con Yas Gagliardi y Sarah Lenore

Si bien ya sabía algunas palabras y lograba hacerse entender con cierta facilidad, debió perfeccionar su español para sumarse a este proyecto. “Todavía siento que no sé hablar -reconoce-. Tengo mucho miedo cuando lo hablo. Cuando conocí a mi esposo, yo no hablaba absolutamente nada de español. Soy de Michigan: muy, muy gringa”.

Lenore comenzó en los escenarios de Broadway cuando tenía solo ocho años. Tuvo un papel principal en el musical Show Boat y participó de otros 24 espectáculos, pero saltó a la fama en los Estados Unidos al alcanzar las semifinales del prestigioso America’s Got Talent, en 2008. Con su personalidad y capacidad vocal, se convirtió en una de las favoritas de los millones de espectadores del programa. Luego grabaría en Londres y Miami, y lanzaría dos discos de manera independiente.

Sarah Lenore (Diego Astarita)

Sarah Lenore, en las grabaciones de la serie Melody

“Me encanta Argentina. Vine muchas veces y me gusta mucho. Hay mucho talento, gente muy trabajadora. Para mí, Argentina es lo más: me gusta la comida, la gente, el fútbol, obvio. El olor en las calles a los asados. Cuando vuelvo a Miami, hago y hablo de muchas cosas que hacen los argentinos -cuenta Sarah-. Me gusta mucho el dulce de leche, el mate, los turrones, las facturas. Tomo un poco de Fernet. Así que Argentina es muy especial para mí y siempre me siento welcome: súper bienvenida”.

La joven -que celebró a lo grande la consagración de la Selección en Qatar, de la mano de Leo Messi- se volvió muy popular en las redes sociales por comparar costumbres estadounidenses con las argentinas. “Es muy loco: tengo como 11 millones de hashtags en TikTok, como ‘la Argengringa’ o ‘La Argengringa es una locura’. Canto canciones de Soda Stereo. Lo más lindo es la interacción con la gente y cómo me divierto yo con esas locuras. Mi familia en Estados Unidos piensa que estoy muy loca, pero a mí me encanta”, se sincera Sarah Lenore. Al fin, una argentina más.

Sarah Lenore comparó los modos en Argentina y en Estados Unidos con un divertido video que se hizo viral en TikTok

