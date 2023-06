Gabriel Oliveri habló por primera vez de su pareja: “Encontré el amor en una persona súper generosa”

Gabriel Oliveri habló por primera vez de su pareja

Este martes, Gabriel Oliveri estuvo de invitado en la mesa de Estamos en una en República Z, conducido por Mel Lezcano, Lelu de Mendiguren, Leandro Saifir y Lourdes Sánchez. En un momento, la charla viró hacia el tema de las relaciones, los vínculos amorosos y cómo se lidia con el amor. En ese plan, al hotelero le preguntaron cómo estaba en la actualidad y él aprovechó esta ocasión para confesarse al respecto.

“Yo pasé toda la vida en pareja. Y cuando conseguí la pareja... ¿Viste que dicen que el amor no hay que buscarlo? No, mentira. Yo tenía en la cocina una bandeja con dos medialunas y el desayuno listo. Y engordaba porque me comía todo yo, porque nadie se quedaba a dormir. Yo tenía el desayuno listo para el otro día, con las medialunitas para dormir...”, bromeó Oliveri sobre cómo se tomaba esa búsqueda.

Y agregó más detalles de cómo le resultó a él el hecho de salir a buscar el amor por todos lados, hasta que finalmente lo encontró: “Dicen que el amor está a la vuelta de la esquina, y yo salí a la esquina con cuchillo y tenedor... Iba a las barras de las discos y decía: ‘Hola, ¿qué tal, como te va? Si no fuera decente, te partiría la boca’. Eso lo decía siempre a todos, iba uno por uno. Lo que di vuelta para encontrar... Hasta que encontré a la víctima”.

Gabriel Oliveri estuvo de invitado en Estamos en una

A la hora de hablar acerca de su actual pareja, Oliveri dijo que está “re enamorado” y además agregó que “lo amo con locura a mi gordo”. Sin embargo, decidió mantener en reserva su identidad aunque sí reveló a qué se dedica su novio. “Él no tiene nada que ver, no le gusta que hable de él. Es como mi Daniel Tinayre, yo soy Mirtha para él. ‘¡Te perjudicás!’”, bromeó el hotelero.

“Él se dedica al campo, a las ovejas. Me levanté a un estanciero, chicas. Pero de trabajo, es un laburador, mucho. Ahora lo fui a ver al sur, tiene ahí su campo, se dedica a sus ovejas en la Patagonia. Y tiene un corazón enorme”, se explayó sobre el dueño de su corazón. Pero a la vez siguió hablando del tema en tono jocoso: “Tengo a mi gaucho, por eso yo me hago las extensiones de trenzas, con el vestido Provenza, tipo Carolina de Mónaco”.

“Pero encontré el amor y es una persona súper generosa que me quiere mucho y yo lo amo profundamente. Y por alguna razón, cuando uno encuentra al amor de verdad, te podés pelear pero sabés que no se termina. ¿Viste cuando uno era pendejo, te peleabas y decías: ‘Ojalá que vuelva’?’. No, en el amor de verdad es una pelea nada más. Hay arreglo”, caracterizó acerca de cómo vive este momento amoroso en comparación a su pasado.

Por último, sintetizó cómo es para él sentirse enamorado. “El amor te hace muy bien. Estar enamorado te hace bien porque es la primera llamada que hacés en el día, y también la última”, cerró Oliveri.

