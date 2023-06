La salud del hijo de Luis Ventura: la buena noticia que dio Fabiana Liuzzi sobre Antonito

Luis Ventura y su hijo Antonito

Semanas atrás, Antonio, el hijo de 9 años que tuvieron Luis Ventura y Fabiana Liuzzi, fue internado. La noticia la dio su mamá en redes sociales, junto con una foto del periodista abrazado al niño y una pregunta amorosa: “¿Quién cuida a quién acá en la clínica?”. Porque si bien ya no están juntos como pareja, ambos eligen mantener un buen vínculo en función de la crianza compartida.

Así como hace unos días festejaron el último cumpleaños del niño y compartieron las fotos de la celebración, esta vez tuvieron que comunicar una noticia más triste. “Vino otra ola de frente. Pero acá estamos saliendo con la ayuda de Dios que siempre nos ilumina y nos guarda. Y el amor de ustedes y la buena energía que siempre llega”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram. Y ante las reiteradas consultas de sus seguidores, aclaró el motivo de la internación: el niño cursó un cuadro de neumonía y dengue. El pasado lunes Antonito recibió el alta médica y ahora, este martes 20, su mamá dio nuevas noticias que confirman que el niño continúa recuperándose.

En su cuenta de Instagram, Liuzzi publicó una foto en la que se lo ve a Antonito acostado y abrazado a un enorme peluche de una rana. Sobre la imagen, se lee: “El principito ya está en casa y quería compartir una buena noticia. Su neurólogo, el doctor Andersson, comunicó que Antonito ya no tiene descargas eléctricas en su cabecita. Dios es grande”.

El mensaje de Fabiana Liuzzi sobre la recuperación de Antonito, el hijo que tuvo junto a Luis Ventura (Instagram)

En diálogo con Teleshow, Luis Ventura había contado cómo se encuentra la salud del pequeño tras haber recibido el alta médica. “Tiene que seguir un tratamiento de neumonía en el pulmón izquierdo. Y sigue con internación domiciliaria con tratamiento ambulatorio”, dijo el periodista. Por otra lado, comentó que Antonio será controlado en la clínica el próximo jueves para ver cómo evoluciona su cuadro.

“Estamos esperando. Le hicieron tres laboratorios, estudios sobre sangre infectada y fluidos, a ver a qué reaccionaba. El primer estudio que le dieron ayer dio bien y ahora me acaba de llamar la mamá para decirme que los otros dos también dieron bien razón por la cual el dengue está controlado, que era una pérdida permanente de plaquetas, que lo produce esa enfermedad”, había comentado el periodista a este medio ni bien trascendió la noticia de la internación de su hijo más chico.

Luis Ventura y Antonito

En agosto del año pasado, Ventura le confesó a Florencia Peña en el ciclo La Puta Ama (América) que Antonito padece un severo problema neurológico, de lo cual parece estar recuperándose a juzgar de las actuales palabras de Liuzzi. “Hay momentos que son difíciles”, comenzó contando en aquel momento el experimentado periodista acerca de su hijo, a propósito de una pregunta de la conductora.

“Me tuve que reinventar. Descubrí un mundo como el de la neurología, que tiene una importancia y una relevancia de la que no tenemos noción”, agregó en cuanto a la condición de Antonio. Y ahondó al respecto. “La nuestra es una relación especial porque me tengo que guiar por otro tipo de lenguaje. Antonito todavía no habla, está buscando la palabra y yo trato de ayudarlo todos los días. Tiene que ser estimulado permanentemente”, dijo.

“Hay momentos que son difíciles porque neurológicamente hay que entender y saber leer lo que le pasa, muchas veces. Y no le puedo estar explicando a todo el mundo cual es mi relación con él. A mis tres hijos los quiero, es lo que me pasa, me la banco y que venga la vida”, aclaró Ventura.

