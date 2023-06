El papá de L-Gante habló sobre la situación procesal de su hijo: “Elián va a salir fortalecido de esto”

El papá de L-Gante habló sobre la situación procesal de su hijo: "De esto va a salir fortalecido Elián" (Video: A la tarde, América)

Hace ya 8 días que Elián Valenzuela, L-Gante para sus seguidores y todo el público, se encuentra detenido en la DDI de Quilmes acusado de privación ilegítima de la libertad, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y tenencia de estupefacientes. Durante la tarde del martes, preocupó su estado de salud, cuando se informó que su abogado Alejandro Cipolla había solicitado una ambulancia para brindarle atención médica de inmediato.

Un rato más tarde, se supo que Elián cursaba un cuadro gripal, lo que le provocó fiebre y un estado de malestar general. Así las cosas, el que salió a hablar durante este miércoles fue su papá, Miguel Ángel Prosi para explicar su postura acerca de la situación procesal de su hijo.

“Estoy en lo posible bien, lo que más me preocupa es que actúe la Justicia, ni a favor ni en contra, pero que dictamine la Justicia, Esto es una aberración jurídica, no soy abogado pero estudié leyes y enterarme de que ahora sumen a la hija del denunciante a la causa es increíble. Dejen a esa chica en paz. Si Elián tiene 10 millones de seguidores, va a tener 10 millones de enemigos, una criatura que no tiene nada que ver con el padre”, comenzó diciendo el padre de L-Gante al aire de A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco en América.

Desde la ciudad de Basavilbaso, Prosi continuó: “No creo que el domingo el Juez se anime a poner una firma con las barbaridades que hay. La Justicia no es eso. Elián no va a ser un profugo si le dan una excarcelación, por la tipificación del delito tampoco, porque el delito no está comprobado, a no ser que lo estén prejuzgando. Acá hay letrados que dicen que presenté una prueba yo, esas son pruebas diabólicas que se llaman en el Código, que es cuando una parte presenta una prueba como el video y la otra toma ese video y saca beneficio. Eso se llama prueba diabólica en derecho, pero hay un odio manifiesto en la Fiscalía. Si Elián se mandó una macana que vaya detenido pero no presumiendo que hay culpa de antemano”.

El papá de L-Gante habló sobre la situación procesal de su hijo: "De esto va a salir fortalecido Elián" (A la tarde, América)

Más adelante, Prosi contó que todavía no pudo ver a su hijo. “Cuando me permitieron ingresar a hablar con Elián le cedí mi lugar a Tamara con Jamaica. Ya voy a tener tiempo de verlo. De esto va a salir fortalecido Elián, le va a servir como hombre, ya es un chico crecidito, es inteligente. Le va a enseñar muchas cosas”, afirmó convencido.

Luego, el expolicía analizó el estado de la causa hasta el momento. “No creo que se animen a prejuzgarlo porque hasta ahora se ha escuchado solo al grupo familiar del denunciante. A mí si se llevan a mi viejo raptado en un vehículo le tiro una piedra, llamo al patrullero. Llegado el momento voy a la comisaría, no llamo a los municipales”.

Con respecto al estado de salud del músico de Cumbia 420, su papá confirmó que habló con el médico y que L-Gante tiene gripe. “Tiene un estado febril a raíz de que se estaba engripando. Pero Elián es un roble de cuerpo y de mente, a pesar de ser delgadito. Y todos los abogados lo hacen mucho más grande. Yo le doy mi punto de vista, nunca me pongo nervioso en estos casos y de esto se aprende muchisimo”.

Luego, habló sobre el accionar de Alejandro Cipolla en la defensa de su hijo. “Y... le da una respuesta a él, es un letrado, pero yo no haría tanto espamento con eso de la salud”, destacó. Y enseguida agregó: “Cuando tuvo un diálogo con Cipolla le dije ‘hacé lo tuyo como sabés pero hacelo un poquito más rápido’. Porque hasta el momento todos juegan con los tiempos, el fiscal etc, pero mientras Elián sigue detenido y todo esto se puede hacer con mi hijo en libertad. Tiene una vida por delante, pero de corazón espero que si sale excarcelado no sea a General Rodríguez para que no se siga topando con esta gente que le hace daño”.

La carta que escribió L-Gante a su gente desde el lugar donde está detenido (Instagram)

En tanto, también aclaró que su hijo no es un drogadicto. “Elián no es unpobrecito, es un hombre con toda las letras, es muy inteligente. Decían que era drogadicto, si lo fuera tendría que estar con abstinencia en este momento. La vida de Elián la supone todo el mundo pero somos pocos los que la sabemos”, afirmó.

En cuanto al grupo de amigos de su hijo, Prosi estableció una diferencia entre los del día a día y los de la noche. “Yo los conozco, tengo buen trato con los chicos, son espectaculares, son los famosos grupos de chicos que entran a la casa y comen con él durante el día, después está el grupo de la noche, que es el que lo puede perjudicar. Son los pibes con los que toma alcohol porque en el entorno que tiene en la casa no hay alcohol, Elián toma jugo durante el día”, reveló.

“También quiero destacar que yo que fui policía tengo que agradecerle a la policía que no hubo maldad con Elián. Si querían, le ponían un arma trucha. Pero Elián tiene el corazón mas grande que el cuerpo, invita a todos a comer a la casa”, manifestó.

Luego, Prosi minimizó el hecho que lo llevó a L-Gante a su detención. “Elian se manejó con el ímpetu de un chico de 23 años que lo llamaron los amigos a las 6 de la mañana y quiso intervenir. Esto era un conventillo de barrio, que se iba a solucionar entre ellos. Este chico es un político, va variando de acuerdo a los movimientos. Pero no creo que Elián sea un preso político, no creo que el intendente quiera tenerlo preso”.

L-Gante fue llevado detenido en un patrullero (RS Fotos/Grosby Group)

Un rato después, le consultaron qué opinaba acerca de Cipolla, porque había sido muy crítico con el abogado. “A Cipolla creo que soy el único que lo apoyé, considero que mientras esté él hay que apoyarlo. La decisión de sostenerlo o de cambiarlo no es mía, lo tiene que decidir él Elián, porque ya es un hombre. Le dije a la madre que no es conveniente que se meta en este tema”.

Finalmente, su papá le dedicó un mensaje. “A Elián le digo que le ponga toda la fuerza. Es inteligente, las cosas no le salieron mal, esta le salió torcida. De esta nos mandamos todos cuando teníamos esa edad. No es un secuestro, no lo prejuzguen, no se suban a ese verso. No vendamos otra cosa, es una cuestión de criterio porque cada uno le da su punto de vista. Acá nadie entró a la fuerza, e denunciante entró solo al auto”, concluyó.

